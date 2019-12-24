11. İstanbul Edebiyat Festivali 26 Aralık’ta Başlıyor

“EDEBİYAT VE GENÇLİK”

26-27-28 Aralık 2019

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle düzenlediği, bu yıl 11’incisi yapılacak olan İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor. 26-27-28 Aralık tarihleri arasında “Edebiyat ve Gençlik” temasıyla İstanbullulara edebiyat şöleni yaşatacak olan festivalin açılışı, 26 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde yapılacak. Seçkin kadrosuyla dikkat çeken festivaldeki bütün etkinlikler halka açık olacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik, Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirdiği 11. İstanbul Edebiyat Festivali, 26 Aralık Perşembe gününden itibaren şehre edebiyat bayramı yaşatacak.

‘EDEBİYAT VE GENÇLİK’

Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali, 11. yılında “Edebiyat ve Gençlik” temasını merkeze alıyor. Festivalde, sanat ve fikir dünyamızın seçkin isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek paneller, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri, edebiyatseverleri capcanlı bir kültür hareketliliğiyle buluşturacak. 30’u aşkın oturumda 80’e yakın konuşmacı yer alacak. Müzik ve şiir dinletileriyle İstanbulluları mest edecek olan etkinlik, tiyatro gösterimi, belgesel film, yarışmalar, hediye kitaplarla renklenecek.

FESTVAL HERKESE AÇIK

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptığı açıklamada İstanbul Edebiyat Festivali'nin Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olduğunu belirterek edebiyatseverlerin teveccühüyle geleneksel hale geldiğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu bir içerikle İstanbulluların karşısına çıkacağız. Uzun süren hazırlıklar sonucunda İstanbul'a yakışır bir festival programı oluştu. Bu yıl temamızı ‘Edebiyat ve Gençlik’ olarak belirledik. Edebiyat dünyasında çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Gençler edebiyatı yakından takip ediyor, geleceğin büyük ustaları yetişiyor. Gençlik ve edebiyat ilişkisini, oturumlarda ele alacağız. İstanbul Edebiyat Festivali, ilk yıldan beri gençlerin yoğun ilgisine muhatap oldu. Gençler her zaman festivalimizi heyecan ve coşkuyla karşılıyor. Bu da geleceğe dair umudumuzu artırıyor. 11. İstanbul Edebiyat Festivali'ne bütün İstanbulluları davet ediyoruz.”

AÇILIŞ COŞKUSU

26 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleşecek açılışta, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan bir konuşma yapacak. Göksel Baktagir’in açılış konserinin ardından Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği, A.Ali Ural ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı’nın konuşmacı olarak katılacağı “Edebiyat ve Gençlik” başlıklı açılış oturumu gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan da açılış gününde Doç. Dr. Dursun Ali Tokel ve Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın konuşacağı “Edebiyatçıların Gençlik Yılları” başlıklı oturumu yönetecek.

GENÇLERLE BÜTÜNLEŞEN KADRO

Edebiyat ve fikir dünyamızda saygınlığının yanı sıra genç kitleleri de etkileyen birçok isim, 11. İstanbul Edebiyat Festivali’nde söyleşi yapacak. Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, A.Ali Ural, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Turgay Anar ve daha birçok sevilen isim edebiyatseverlerle buluşacak.

FESTİVAL MEKÂNLARI

Festival, bu yıl İstanbul’un muhtelif mekânlarına yayılacak. Yoğunluklu olarak TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin bir kısmı Akademi Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, Pertevniyal Lisesi, Üsküdar Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşecek.

ÖDÜLLER

Ödül geleneğini sürdüren 11. İstanbul Edebiyat Festivali’nde roman, deneme, şiir ve hikâye dalında festivale özel dört büyük ödül verilecek.

İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAM AKIŞI

GÜN: 26 Aralık Perşembe

11.30

PROTOKOL KONUŞMALARI:

AÇILIŞ KONUŞMASI:

D.Mehmet Doğan

12.00

MÜZİK DİNLETİSİ

- Göksel Baktagir

13.00

EDEBİYAT ve GENÇLİK

- Oturum Yöneticisi: Mahmut Bıyıklı

- A.Ali Ural

- Doç. Dr. Mehmet Samsakçı

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

13.00

GENÇLERİN DERGİLERİ, DERGİLERİN GENÇLERİ

- Oturum Yöneticisi: Şeyma Subaşı

- Enver Aykol (Genç Sanat Dergisi)

- Murat Açıkgöz (Yarın Dergisi)

- Yusuf Temizcan (Genç Dergi)

Yer: Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesi

13.30

TİYATRO GÖSTERİMİ

- Oyun: Üç Kuyu Bir Yusuf

Yer: Pertevniyal Lisesi

14.00

GENÇLERLE BAŞBAŞA

- Dr. Savaş Ş. Barkçin

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

15.00

GENÇ ŞAİRE NASİHATLER

- Oturum Yöneticisi: Dr. Enes Kala

- Ali Emre

- Osman Özbahçe

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

16.00

EDEBİYATÇILARIN GENÇLİK YILLARI

- Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

- Doç. Dr. Dursun Ali Tokel

- Prof. Dr. Şaban Sağlık

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

17.00

MÜZİK DİNLETİSİ

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

18.00

KİTABINA GÖRE KONUŞALIM

- Oturum Yöneticisi: Belkıs İbrahimhakkıoğlu

- Funda Özsoy Erdoğan

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

19.00

GENÇ SÖYLEŞİ:

YAZMASAK DA OLUR MU?

- Oturum Yöneticisi: Mahmut Coşkun

- Aykut Ertuğrul

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

GÜN: 27 Aralık Cuma

10.00

NECİP FAZIL ÖZEL OTURUMU

“Gençlerin Dilinden Necip Fazıl”

- Oturum Yöneticisi: Kübra Özcan

- Vildan Karaduman: “Necip Fazıl’ın ‘Çile’si”

- Abdülkadir Çakıl: “Çile'nin Maestrosu ve Kaotik Bir Senfoni”

- Abdulkadir Bekdemir: “Necip Fazıl ve Dil”

- Bilal Enes Özensel: “Ferd ve Cemiyet”

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

11.00

ROMAN ve GENÇLİK

- Oturum Yöneticisi: Kaan Murat Yanık

- Fatih Baha Aydın

- Kadir Daniş

- Meliha Öz

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

11.00

SEZAİ KARAKOÇ ÖZEL OTURUMU

“Sezai Karakoç’un Gençlik Dönemi Şiirleri”

- Oturum Yöneticisi: Muzaffer Doğan

- Zafer Acar

Yer: İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi

12.30

İLK KİTAPLAR İLK HEYECANLAR

- Oturum Yöneticisi: Naime Erkovan

- Hande Aydın

- İrem Ertuğrul

- Tuğba Ekiz

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

14.00

SÖYLEŞİ:

“ŞAİRLERİMİZİN İDEALİNDEKİ GENÇLİK TAHAYÜLLERİ”

- Oturum Yöneticisi: Adem Turan

- Dr. Şeref Akbaba

- Yunus Emre Altuntaş

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

14.30

İSTANBUL ŞARKILARI DİNLETİSİ

- Hakkı Demir Gençlik Korosu

Yer: Akademi Beyoğlu

15.00

GENÇ ŞAİRLER ŞİİR ŞÖLENİ

- Oturum Yöneticisi: Adem Kaya

- Ahmet Akarsu

- Ali Seyyah

- Berat Bıyıklı

- İlker Nuri Öztürk

- İmran Sadayi

- Muhammed Enis Özel

- Sümeyra Yaman

- Şafak Çelik

- Turgay Demirel

- Uğurcan Güler

Yer: Akademi Beyoğlu

15.00

HİKÂYENİN GENÇLERİ

- Oturum Yöneticisi: Güray Süngü

- Aynur Dilber

- Betül Ok

- İlknur Demirci

- Recep Kayalı

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

16.30

İSMET ÖZEL OTURUMU

“İsmet Özel’in Gençlik Dönemi Şiirleri”

- Hakan Aslanbenzer

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

17.00

FİLM GÖSTERİMİ

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

17.30

ŞİİR ve GENÇLİK

- Oturum Yöneticisi: Sedat Yılmaz

- Aykut Nasip Kelebek

- Gökhan Ergür

- Meryem Kılıç

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

18.00

BELGESEL GÖSTERİMİ

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

18.00

MÜZİK DİNLETİSİ

“Şiir Sözlü Şarkılar”

- M. Sadi Karademir

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

GÜN: 28 Aralık Cumartesi

10.00

MUSTAFA KUTLU ÖZEL OTURUMU

“Gençlerin Dilinden Mustafa Kutlu”

- Oturum Yöneticisi: Sinem Kaynak

- Havva Bilkay

- Hacer Hümeyra Koçak: Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Zaman ve Mekân

- Beyda Nur Kaya: “Mustafa Kutlu'nun Eserlerinde ‘Sevgi’”

- Cengiz Ergot: Mustafa Kutlu’da Samimiyet ve Köylü-Şehirli, Eski-Yeni Mefhumu

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

11.00

İSTANBUL’UN EDEBİYAT MAHFİLLERİ

- Oturum Yöneticisi: Fatma Gülşen Koçak

- Doç. Dr. Turgay Anar

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

12.00

BABAM ORHAN KEMAL

“Vefatın 50. Yılında Orhan Kemal Özel Oturumu”

- Işık Öğütçü

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

13.00

2019 KÜLTÜR VE EDEBİYAT GÜNDEMİNDEN KALANLAR

- Oturum Yöneticisi: Hüseyin Emiroğlu

- Bedir Acar

- Bünyamin Yılmaz

- İhsan Kabil

- İsmail Halis

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

14.00

GENÇLERLE HASBİHÂL

- Oturum Yöneticisi: Yusuf Temizcan

- Ahmet Murat

- İsmail Kılıçarslan

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

15.00

GİDENLERİN ARDINDAN “NURİ PAKDİL ÖZEL OTURUMU”

- Oturum Yöneticisi: Naime Erkovan

- Hüseyin Su

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

16.00

GENÇLERLE BAŞBAŞA

- Prof. Dr. Ümit Meriç

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

17.00

GENÇLİĞE HİTABE

- Yusuf Kaplan

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

18.00

ÖDÜL TÖRENİ

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

19.00

BEHÇET NECATİGİL ŞİİR AKŞAMI

- Adem Kaya

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

19.30

GENÇLİK KONSERİ

Yer: TYB İstanbul Şubesi / Kızlarağası Medresesi

Sorularınız için:

E: tybistanbul1@gmail.com │ T: 0 212 527 75 17-18