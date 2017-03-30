Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ projesi içinde yer alan ‘Batman Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında 170 bin öğrenciye 170 bin kitap hediye edilecek.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu ve halen devam eden ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ projesi içinde yer alan ‘Batman Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında ilimizde ilk ve orta öğretimde okuyan 170 bin öğrenciye toplam 170 bin kitap hediye edilecek. Hediye edilecek 170 bin kitapla ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; Hedefimiz okuma kültürü kazanmış bir nesil yetiştirmek dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” ana projemiz içinde yer alan “Batman Her Yerde Okuyor” projesi ile sayın valimizin desteğiyle 170 bin öğrencimize 170 bin kitap hediye ediyoruz. Hedefimiz öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak ve bu sayede okuma kültürünü kazanmış bir nesil yetiştirmektir. Öğrencilerimize vereceğimiz bu kitapları öğrencilerimizle birlikte aileleri de okuma imkânı bulacak.” dedi.

Aynı zamanda 15 yazar, Mart ve Nisan ayları içerisinde Batman’da öğrencilerle buluşacaktır. İlimize davet edilen yazarlar belirlenen program kapsamında ilimize gelerek okullarda öğrencilerle bir araya gelecekler.

Amacımız; ilimizin öğrencilerini, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturuyoruz diyen, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” ana projemiz içinde yer alan “Yazarlar Okurlarla Buluşuyor” projemiz kapsamında yazarları okurlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu proje sayesinde okuyan, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, eleştirel bakış açısı kazanmış öğrencilerin yetiştirilmesi, bir yazarda olması gereken özellikleri öğrenmelerinin sağlanması, ileride kendilerinin de birer yazar olabilecekleri bilincinin aşılanmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda bu güne kadar bazı yazarları öğrencilerle buluşturduk. Bu proje de planlanan şekilde 27 Mart’tan başlayarak 22 Nisan tarihine kadar 15 yazarı ilimizde ağırlayarak öğrencilerle buluşturacağız.” diye konuştu.

Aynı zamanda Şair- yazar olarak tanıdığımız proje yürütücüsü Behçet Gülenay’dan aldığımız bilgiye göre; ülkemizin saygın yazarları arasından çocuk edebiyatı, hikâye, roman yazarı, şair, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda yazan birbirinden önemli yazarların öğrencilerle bir araya geleceği öğrenildi.

Gülenay’ın açıklamasına göre; “Batman milli eğitim olarak amacımız bu alanda topluma mal olmuş örnek şahsiyetlerle öğrencilerimizi bir araya getirerek hem okuma kültürünü yaygınlaştırmak, hem öğrencilerimizin okuduğu kitabın yazarını yakından tanımalarını sağlamak. Böylelikle kendilerine yakın buldukları alanlara ilgilerini artırarak bu vesileyle Allah’ın biz insanlara bahşettiği en nitelikli iki atölye olan zihin ve kalb atölyelerini harekete geçirmek suretiyle şuurlu bir nesil yetiştirmektir.

Kısa sürede il milli eğitim müdürümüz Mahmut Kurtaran’ın büyük çabaları sonucu 50 bin kitabı alıp okullarımızın kütüphanelerine ve öğrencilerimize kazandırdık. Bu nitelikli ve anlamlı proje hızla devam etmektedir.”

Çok istemesine rağmen rahatsızlığından dolayı şiirimizin çınarı Bahattin Karakoç’un katılamadığı okur-yazar buluşma etkinliklerine

Mehmet Doğan, Nurullah Genç, Sadık Yalsızuçanlar, Metin Önal Mengüşoğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Mustafa Özçelik, Bilal Tırnakçı, Ali Erkan Kavaklı, Bestami Yazgan, Behçet Gülenay, Müştehir Karakaya, Yusuf Dursun, Nehir Aydın Gökduman, Murat Soyak ve Vural Kaya’nın katılacağı bildirildi.