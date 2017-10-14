2. Sayısını Çıkartan Yarın Dergisi’nden “Hasan Sağındık” Dosyası

Yayın dünyamıza yeni giren YARIN dergisi 2.sayısında özgün bir çalışmaya imza atarak sanatçı Hasan Sağındık ile ilgili bir dosya sundu okurlarına. Özellikle 1990’larda ortaya koyduğu albümler üzerinden dikkat çeken ve yaptığı üretimler ile öncü ürünlere imza atan Sağındık hakkında bu zamana kadar hiçbir çalışmanın yapılmamış olması da aslında tartışmaya değer bir durum. Gerek geleneksel halk şiiri ve gerekse günümüz modern şiirinin seçkin örneklerini besteleyerek ve müzikal arayışını hiç durmadan sürdürerek yeni kapılar aralamak konusunda cesur yapımlar ortaya koyan Hasan Sağındık sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda ürün yayınladığı dönemlere eserleri ile tanıklık eden özgün bir isim. 1990 yılında yayınladığı ilk albümü mesela baştan sona 12 Eylül darbesinin eleştirisini merkez edinen eserler ile doludur. Ki ardından yayınladığı “Ağla Karanfil” ve “Beni Yaşarken Anla”da da aynı eleştirilerini sürdürür. İkinci albümüne ismini veren “Ağla Karanfil” ise 90’ların başında Rusların Bakü’ye girmesi ardından yaşanan trajediyi anlatarak bu tanıklığını gösterir.

Abdurrahim Karakoç ve Bahattin Karakoç’un şiirlerini en fazla besteleyen sanatçı olması ile de ayrı bir niteliğe sahip olan Sağındık’ın özellikle bu önemli şairlerin tasavvuf temalı metinlerini müzikal bir alana taşıması, kendisini tekrar eden mistik müzik çalışmaları için yeni bir açılım olabilecek estetik arayışa sahip olması bakımından da tartışmaya değerdir.

YARIN dergisinin Hasan Sağındık özel dosyası iki bölümden meydana geliyor. İlk bölüm sanatçı üzerine kısa fikirler beyan eden ve edebiyat, müzik, sinema alanından gelen önemli isimlerin düşünceleri ile şekilleniyor. Bu anlamda Bahaettin Karakoç, Orhan Kavuncu, Ahmet Yenilmez, Uğur Işılak, Aykut Kuşkaya, Mahmut Bıyıklı, Lütfi Şehsuvaroğlu, Arif Nazım, Mehmet Karanfil, Enderhan Karakoç (merhum Abdurrahim Karakoç’un oğlu), Eşref Ziya Terzi, Ahmet Türk, Ali Parlak, İbrahim Sadri, Ziya Uğur, Hasan Hüseyin Öz, Ömer Koca’nın düşüncelerine başvurulmuş.

Dosyanın ikinci bölümü ise sanatçının müzikal kişiliği üzerine yazılmış metinlerden oluşmakta. Mustafa Uçurum, Mehmet Serhat Bıçak, Güven Adıgüzel, Gürbüz Gözüm, Selçuk Küpçük, Habib Arvas, Uğur Alkan, Mehmet Önal, Hayrullah Eraslan, Abdullah Çevik’in yazılarından oluşan dosyada ilginç metinler de söz konusu. Özellikle Gürbüz Gözüm’ün Sağındık’ın eserleri üzerine yaptığı teknik çözümleme akademik nitelik taşıyor. Farklı dergilerde yayınladığı metinler ve kitapları ile genç kuşak şair, yazarlardan olan Güven Adıgüzel’in “Yusuf Yüzlüler Örgütü” yazısı 90’ların ruhunu anlamak açısından önemli. Selçuk Küpçük ise Sağındık’ın müziği üzerinden Türkiye’de “sünni ozan” geleneği ve sanatçının bu geleneği yeniden modern zamanların koşullarını dikkate alarak yenilemesi meselesi üzerinde duruyor. Mehmet Önal’ın şair Abdurrahim Karakoç ile Sağındık arasındaki estetik ve edebi ilişkiye dair çözümlemesi de okunmaya değer bir metin. Abdullah Çevik’in yazısı Sağındık ve protest müzik ilişkisini ele alıyor.

Murat Açıkgöz’ün imtiyaz sahibi olduğu YARIN dergisinin genel yayın yönetmenliğini Mehmet Bilal Yamak, editörlüğünü Bilgehan Bülbül ve Muhammed İbrahim Balcı yapıyor. Her sayısında okuyucusuna poster armağan eden ve ilk sayısında Ömer Lütfi Mete’nin posterini veren derginin bu ikinci sayısında Abdurrahim Karakoç’un “ismailce” şiirinin yer aldığı poster hediye ediliyor. Şiir ve deneme yazıları da yayınlayan dergiye www.yarin.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.