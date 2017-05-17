2017 Mavi Yeşil Dergisi Genç Şiir Ödülü

Mavi Yeşil dergisi, şiir ortamına yeni bir soluk getirebilecek genç şairleri tanıtmak ve onların şiirle olan bağına katkı verebilmek için, “Mavi Yeşil Dergisi Genç Şiir Ödülü” düzenlemiştir.

Katılım Koşulları:

1- Ödül, son başvuru tarihinde 25 yaş ve altında olan herkese açıktır. (20 Ekim 1992 ve sonraki tarihte doğmuş olanlar)

2- Ödüle, hiçbir yerde yayımlanmamış tam 3 şiirle katılım mümkündür.

3- Şiirler için tema ve sayfa sayısı sınırlaması yoktur.

4- Şiirler, Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto olarak yazılmış olmalıdır.

5- Ödül için son başvuru tarihi, 20 Ekim 2017’dir. Ödül sonuçları, seçici kurul üyelerinin raporlarıyla birlikte Mavi Yeşil dergisinin Ocak-Şubat 2018 sayısında duyurulacak ve Mart ayı içerisinde yapılacak bir etkinlikle ödüller sahiplerine verilecektir.

6- Ödüle katılanların aynı Word sayfası içerisinde, birinci sayfaya,T.C. kimliklerinin (kimlik numaralarını ve seri numaralarını gizleyerek) taranmış ön yüz görsellerini, 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraflarını, özgeçmiş ve iletişim bilgilerini; sonraki sayfalara da ödüle katılacakları 3 şiiri ekleyip maviyesilodul@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerekir. Ödüle katılan her katılımcıya, 3 gün içerisinde, ödüle katılımının başarı ile sağlandığına dair bir ileti gönderilecektir. Şayet 3 gün içerisinde taraflarına böyle bir ileti ulaşmazsa söz konusu mail adresinden tekrar iletişime geçebilirler. Yalnızca bu nedenle iletişime geçildiğinde, karşılıklı bir iletişim sağlanacaktır. Bunun dışında herhangi bir soruya kesinlikle dönüş yapılmayacaktır.

7- Ödül koşullarına uymayan katılımlar değerlendirmeye alınmaz.

8- Ödül bölüştürülmeyecektir. Ödül Tutarı, “Mavi Yeşil Dergisi Genç Şiir Ödülü” 700 TL; “Mavi Yeşil Dergisi Genç Şiir Başarı Ödülü” 300 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, değerlendirmede ilk beşte yer alan isimler, Mavi Yeşil dergisinin bir yıllık aboneliğine hak kazanacaklardır.

9- Seçici Kurul: Nuri Demirci, Hüseyin Alemdar, Mustafa Ergin Kılıç, Özkan Satılmış