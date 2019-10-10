2018-2019 Nobel Edebiyat Ödülleri Açıklandı

Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kimya ve Fizik dallarında verilen ödüllerin ardından bu gün (10.10.2019) de sıra Nobel Edebiyat Ödülü’nün kime verileceğine geldi.

Nobel Edebiyat Ödülleri bu sene Nobel Ödülleri tarihinde bir ilk ile karşı karşıya. 2018 ve 2019 yıllarının ödülleri bu sene birlikte verilecek.

Geçen sene İsveç Edebiyat Akademisi’ndeki taciz olayları medyaya yansımış, bu skandal durum ile ilgili olarak edebiyat ödüllerinin açıklanması ertelenmişti. Nobel Vakfı, kaybedilen güveni yeniden ikame ve inşa etmek için 2018 yılında ödülün kime verileceğini açıklamamıştı.

2018 ve 2019 Ödülleri Birden

2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’un oldu. Tokarczuk’u Koşucular, Gündüzün Evi, Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun adlı kitaplarıyla dilimize kazandırılmıştı. Koşucular adlı eseri haricinde diğer eserlerinin basımı olmadığı için ilerleyen süreçte diğer kitaplarının da çevirisi daha kapsamlı bir biçimde yapılacaktır. Olga Tokarczuk 2018 yılı içerisinde ayrıca Man Booker ödülünü de almıştı.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’ın oldu. Hukuk mezunu Peter Handke’ın Türkçe’ye çevrilen eserleri Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Çocuğun Öyküsü ve Solak Kadın, Yorgunluk Üzerine Deneme, Mutsuzluğa Doyum, Kısa Mektup Uzun Veda, Karanlık Bir Gecede, Don Juan, Hiçkimse Koyunda Bir Yıl, Yineleme.

Handke’ye verilen bu ödül tartışılması gerekli bir konu kanaatimizce. Miloseviç’e olan sevgisi ve Sırp Soykırımı konusundaki destek