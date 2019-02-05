2019 Okuma Maratonu Etkinliğinin Şubat Sayısı Çıktı!

Dijital yayıncılık anlamında uzun yıllardır içerik üreten Felah Kitap, 2019 başında yeni sosyal projeleri hayata geçireceğini duyurmuştu. Ocak ayında duyurusu yapılan 2019 OKUMA MARATONU, bu etkinliklerin ilkiydi. Ocak dosyasını okurun beğenisine sunan Felah Kitap, şubat dosyasının da hazırlandığını haber verdi.

Dosyalara erişim ise tamamen ücretsiz. Felah Kitap Dijital Abonelik sayfasında gerekli bilgileri doldurduğunuzda, Kurum tarafından yayınlanan ücretsiz tüm içerik tarafınıza e-posta yoluyla gönderiliyor.

Ocak ve Şubat dosyalarını incelediğimiz 2019 OKUMA MARATONU’nun yurt içi ve yurt dışından öğrenciler, ebeveynler ve özellikle öğretmenler tarafından beğenildiği haberlerini aldık. Siz de maratonda yerinizi almak isterseniz aşağıda linkten veya haber görselinde yer alan karekod ile direk erişime başlayabilirsiniz.

https://goo.gl/forms/vj3gkNVBUGAOgf5z2