2020’nin Merkezileştirdiği Bir Kavram: KARANTİNA

Hacer Aktaş yazdı...

"Karantina" 2020'de en çok duyduğumuz kelime oldu belki de. Çünkü 2020'nin önemli bir kısmını karantinada geçirdik. Bu zor zamanların çoğunu geride bıraktığımızı ve gelecek güzel günlerimizin olduğunu ümit ederek günümüz genç yazarlarından psikolog Nihan Özant'ın "Karantina" adlı kitabını mercek altına alıyoruz.

Öncelikle yazar Nihan Özant Ankara doğumlu ve üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'a aşık olup üniversite sonrasında bazı çalışmalar için Fransa'da bulunması dışında çoğunlukla İstanbul'da yaşıyor. Hâlâ İstanbul'a aşık ve İstanbul'da bulunuyor. Mesleğinde çalışkan ve azimli bir psikolog olan Özant, yazar kimliğini edinirken de aynı özveriyle Karantina kitabını ortaya koyarak pandemi sürecinde de üretken olmanın mümkün olduğunu gösteriyor bize. Bu yönüyle ilham verici ve motive edici bir çalışma olduğunu söylemekte fayda var. Romanımız, Doğu topraklarının kadîm bilgeliği ile donanırken Doğu'nun baskısı altında özgürleşme mücadelesi de veren ve Güneş'in doğduğu topraklarda Güneş ile birlikte doğup yeşermeye ant içmiş bir kadın olan Asya'nın Fransızca sayıklamaları ile başlıyor ve Asya'nın yolculukları, bilimsel araştırmaları, hatıraları ve özlemleri ile devam ediyor.

Kitap ana hatlarıyla; eğitim için Avrupa'ya giden genç bir kadının covid19 sebebi ile ülkesine dönmek zorunda kalışını ve karantinada yaşadıklarını anlatıyor diyebiliriz. Ancak detaylarda kitabımızın ana karakteri, roman kahramanımız Asya'nın yaşadığı büyük, tutkulu bir aşkın izleri, Avrupa seyahatinin detayları, Fransa'nın tarihi nostaljik sokakları, büyülü kahve kokusu, yıldızlı geceler, Eyfel manzarası ve Doğu kadınının yazgısına boyun eğmeyişi de var. Karakterimizin adının Asya oluşunda da Doğu'ya bir gönderme var gibi görünüyor. Ancak yazarın yazım dilinden anlaşıldığı kadarıyla kitabın asıl vurgusunun Asya'nın Türkiye'ye dönüşü ile başlayan karantinada yaşadıkları üzerine olduğu anlaşılıyor. Bu süreçte karantina ile birlikte fiziksel ve sosyal izalosyon, genç bir kadının modern zamanlarda zaten bireyselleşmiş hayatını iyiden iyiye yalnızlaştırıyor. Kitap bu yalnızlaşma içerisinde Asya'nın benliğinin "öteki" ile ilişki kurmaya duyduğu ihtiyaç üzerinden bize kendi benliğimiz ile diğerinin benliği arasındaki ilişkiyi sorgulatıyor yeniden. Yazarın psikolog olmasının da etkisiyle, kitapta bir karakter derinliği ve ruhsal çatışmalarla çözümlerini oldukça akıcı bir dil ile anlatılmış buluyoruz. Yazar bize, yaşananlardan da beslenmiş başarılı bir kurgu ile iyi bir anlatı veriyor.

Sözün özü;

Nihan Özant, bir ilk kitap için hâyli iyi bir çalışma ortaya koymuş. Üstelik roman türünde eser vermenin tüm zorluğuna rağmen bunu yapabilmiş. İlham ve cesaret dolu duygusal bir anlatı, okuru sürüklüyor ve yazarın da deyimiyle tıpkı Titanic filmindeki gibi "Karantina" kitabı facianın ortasında bir karakterin kimlik arayışını, kendi oluşunu anlatıyor. Roman kahramanımız Asya, bu facianın ortasında kendini buluyor. Okur, bu romanı okurken kendisi de bu karakter değişimine ve dönüşümüne tanıklık ediyor. Böylelikle okur da roman kahramanı ile birlikte değişip dönüşüyor farklı bir boyuta evriliyor. Fark yaratan Mahmut Yıldırım editörlüğü ile Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılıktan çıkan "Karantina" kitabı, adını okunması gereken güncel kitaplar listesine yazdırmayı böylelikle başarıyor. Yazarının kalemine sağlık. Okuru bol olsun.

Karantina

Nihat Özant

KDY

125 Sayfa