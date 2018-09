21. Yüzyıl İçin 21 Ders ve Harari’nin Harakirisi

21. yüzyıl için 21 Ders adlı eser Yuval Noah Harari tarafından raflarda en çok görülen bize en çok dayatılan kitaplar arasında. Günlerdir bakıyorum market reyonlarında, zincir kitapçılar hep çok satanlar raflarında. Acaba diyorum, yayınevi bu rafları parayla mı aldı ya da kiraladı mı. Çünkü kitapta öyle ahım şahım bir bilginin olmadığı açık seçik ortada.

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens adlı eseriyle haftalarca kitap listelerini meşgul eden bu eser, Harari’nin Türk okulara ilk sunumuydu. Eser, dünya çapında bir sükse yapsa da tamamen akademik gevezelikten öteye geçmemiştir. Eser, Türkiye için gözden geçirilip örnekleri Türk örnekleriyle örneklendirilerek sunuldu. Bu da kitabı bir proje kitap olarak sunulduğu anlamına gelmektedir. Çünkü materyalist bir görüşe dayanan açıklamaları ve açıklanamayacak mevzuları kozmosa bağlayan eser zihinleri karıştırmak adına yapılmış bir çalışmaydı. Bonobo Maymunları ve Neandertal türlerine bağlanan mevzuları hiç de iç açıcı değildi.

Kitabın devamı niteliğindeki Homo Deus adlı eseri Yarının Kısa Bir Tarihi alt başlığıyla kısa bir sürede Türk okurlarının ilgisine sunuldu. Eser, Harari’nin yine akademik şarlatanlık yaptığı ve aslında tartışmaya neden olan birçok konuyu da kaynakça göstermeden salt kendi dünya görüşünü yansıtacak bir biçimde yansıtması eserin çıkmazlarından. Ateist felsefeyi popüler bir biçimde sunması bu topraklarda yaymaya çalışma çabaları hiç azalmadı, sürekli artarak devam etti.

Mahfillerde ve cemiyetlerde bu kitap üzerine konuşan bir çok kişiyle denk geldim, hepsi de daha önce yazılan yaradılış, kainat, türler, canlılar üzerine başka bir kitap okuma gereği duymadan bu kitabın her dediğine inanma eğilimi gösteren kişilerdi.

Uzun uzadıya kitabın sıkıntılarından, tartışma konularını açmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim: bu kitap bilinçli bir biçimde modern insanın karmaşık zihninden faydalanmak isteyen akademik zırvalardan öteye geçmiyor. Kitapları okurken bazen sinir krizi geçirmem ve sözde Tarih Doktorası olan bir şahıs tarafından sunulması kitabın pohpohlanması eserin tartışma götürmez olduğunun sayılması vs. vs. Beyler, bu kitap kutsal bir kitap değil, elemanın tarih doktorasının olması her şeyi doğru söyleyecek anlamına gelmiyor.

Eser tamamen akademik şarlatanlıktır. Akademik ünvanını kullanarak zihininde biriktirdiği saçmalıkları kusmuştur.

Eseri ortaya koyan Harari, akademiyaya tamamen ters düşen bir yaklaşımla bunu ortaya koymuştur. Tamamen bir felakettir.

Yeni eseri 21. yüzyıl için 21 Ders’i de incelediğimde yazdığı iki eserden farksız bir biçimde hatta zırvalıkları ileriye götürerek kaleme aldığını gördüm. Yani diyor ki Harari ben şarlatanlıkta artık ustayım. Paramı alır, istediğimi yazar ve istediğimi söylerim. Ama gel gör ki bu böyle gitmez. Bir söylersin, iki söylersin, üç söylersin 3-5 sene sonra konuşulmazsın bile. Çünkü gereksizsin.

Harari için yeni kitapları için isim önerileri:

Akademik Şarlatanlığa Dair 21 Ders

Akademisyenlikten Cahilliğe: Ben Nasıl Zırvaladım

Bonobo Maymunları Bana Saldırdı

Kozmosa Dair Kozmolojik Sırlar: Bilmiyorum Diyememek