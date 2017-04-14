24.İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ

Müzik STK’larının oluşturduğu, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin (MÜZDAK) amacı; “Ülkemizde ve insanlarının gönlünde yasayan halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği ürünlerini; gelenekselden faydalanılarak yapılan yeni çalışmaları; aşıkları, bestecileri, şarkıları, türküleri, yorumcuları, sanatçıları bir bütün halinde ve kaliteli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde sunmaktı.”

Müzik Dernek/Vakıfları’nın, sanatçıların, sanat insanlarının, sponsorların ve bizleri yalnız bırakmayan siz sanatseverlerin sayesinde, başardık………Teşekkür ederiz….

SUNUŞ

Ülkemizde, özgün ve alanında tek olan “24.İstanbul Türk Müziği Festivali” ile, bir kez daha sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kültür ve sanat şehri İstanbul’un, İBB ve İlçe Belediyeler tarafından yaptırılan Kültür Merkezleri’nde, müzik dernek/vakıfları ile solist sanatçılarımız; “müzikte kalite”, “sorumluluk” ve “paylaşım” prensibinden şaşmadan, “güç birliği içinde” sizlere seslenecek, bilim/sanat insanları “Güzel Sanatlar- Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslar arası Sempozyumu”nda bildirilerini sunacaklar…

Müzik STK’ları olarak, üniversitelilerin bile Türkçe’yi birkaç yüz kelimeyle konuştuğu, gençlerin; sanat, edebiyat, bilim, müzik, nitelikli okuma, spor, resim v.b. bir yetenek sahibi olup olmadığı bilinmeyen/ölçülemeyen bir ülkede, onların; sanat/kültür, iletişim alanında gelişmesi, sorunlarını çözmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya/bu alanda adım atmaya, bir olmanın, diri olmanın, üretmenin gurunu yaşatmaya, 24 yıldır, sponsorsuz, kendi imkanlarımızla müzikseverlere kaliteli müzik sunmaya, popüler kültürün ağırlığından/baskısından uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

Sn. Cumhurbaşkanı’nın, 3.Milli Kültür Şurası açılışında söylediği şu sözler de günlük yaşantımızda önemsenmelidir diye düşünüyoruz; “Kültür faaliyetleri adı altında milli kültürümüze uymayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Özellikle gençlerimizi bir ustanın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğretmeye teşvik etmeliyiz. Kültürün her alanında birikimlerimizi sahiplenecek çalışmaları ön plana çıkarmalı ve desteklemeliyiz. Televizyon, internet ve özellikle sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Medeniyetimizden koparsak her şeyimizi kaybederiz. Kültürümüzü kaybedersek yok oluruz. Kimliğimizi, kişiliğimizi, özgürlüğümüzü terk edersek yılların içinde kaybolup gideriz.”

Genel kuralları ile “müzik evrenseldir.” Ancak, Türk müziği dendiğinde; “çalgılar, ezgiler, kullanılan dil-şive, makam, ritim, üslub/tavır vb. özellikleri ile tarihin ve yerelliğin/milliliğin öne çıkması” gerektiğini, konservatuarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan öğrencilerin; “evrensellik ile milliyi/yereli iyi anlamalarının/ayırt etmelerinin ve uygulamalarının şart olduğunu” düşünüyoruz.

24 yıldır; sanata ve spora yapılan her türlü pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Bu nedenle MEB’in; “sanat/spor alanlarında çalışma yapan çocuklarımıza, TEOG sınavlarında %20 - %30'a kadar ek puan verilmesi” kararını ve MEB’nın son yaptığı müfredat çalışmalarında okullarda Türk müziği’ne ve çalgılarına yer verilmesini, geç kalınmış bir karar olarak görüyor, sonuna kadar destekliyoruz.

Festival programımız içinde yine, geleneksel ödüllerimiz var…Özel TV’lar müziğe yatırım yapmadıkları için, TRT Müzik Kanalı programları öne geçti; “2017/Türk Müziği Hizmet Ödülü”, 24 yıl aralıksız kurucu olarak Günler içinde yer alan, Bakırköy Musıki Konservartuarı Vakfı Başkanı Sn. Yılmaz PAMUKÇU’ya, “2017/Türk Müziği Eleştirmen Ödülü” Gazeteci-Yazar Sn. Burhan AYERİ’ye, “2017/Türk Müziği Hizmet Ödülü”, son iki sempozyum bildirilerini basarak, bilime/sanata destek sağlayan Avcılar Belediye Başkanı Sn.Handan TOPRAK BENLİ’ye, “2017/Yılın Kültür Programı Ödülü”, Fasl-ı Anadolu-Sn.Sema Dalgıç’a-TRT Müzik, “2017/Yılın Türk Müziği Programı Ödülü”, Yıldızlar Altında-Sn.Ayşen Birgör’e-TRT Müzik, “2017/Yılın Türk Halk Müziği Programı Ödülü”, Çal Sazım Çal-Sn.Hüseyin Akpınar’a-TRT Müzik huzurlarınızda takdim edilecektir.

Alanında, ‘özgün ve tek Türk Müziği Festivali’ne katkılarını esirgemeyen; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, I.B.B. Başkanlığı’na, TRT Genel Müdürlüğü’ne, I.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’ne, destek veren;Şişli/Avcılar/Eyüp/Üsküdar/Bahçelievler/Kocaeli B.B./Bakırköy/Kadıköy Belediyeleri’ne, tanıtım/medya sponsorlarımız Alaturka Radyo’ya ve TRT Müzik Kanal Koordinatörü Sn. Süleyman BEKTAŞ’a, her yıl bizlerle birlikte heyecanımızı ve müziği paylaşmayı amaç edinen Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Adem ÇELİK’e ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Emin KARAHAN’a, Beykent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Sn.Burak Kahveci’ye,10 -12 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Güzel Sanatlar-Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslar arası Sempozyumu”na ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı’na, bildiri sunumlarının video çekimlerini yapıp yotube yükleyecek (geçen yıl olduğu gibi) Akademya Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Genel Koordinatörü Sn. Hayreddin Soykan’a, plaket sponsorumuz Özlem Kristal’e, barkovizyonu hazırlayan Sn.Erdem Kabakılıç’a, kitapçık kapak tasarımını hazırlayan Sn.Erdem Çıplak’a, kitapçık tasarımını hazırlayan Sn. Furkan Fedai’ye sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Referandum sonrası, ülkemizin en çok arzu duyduğu “barışa/huzura/paylaşıma/istikrara/üretime” giden yolda, “her türlü şiddete, teröre, anarşiye” karşı “Toplumsal barış için: sanat” diyerek, “Baharı müzikle karşılamak”, “Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertmek” için, Müzik Vakıf/Topluluk/Dernek’lerimiz ve Konuk Sanatçılarımız adına sizleri aramızda görmeyi diliyoruz... Saygılarımızla.

Y.Doç.Dr. Göktan AY

İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesi, MÜZDAK Başkanı ve “24.İstanbul Türk Müziği Festivali” Genel Sanat Koordinatörü

“24.İstanbul Türk Müziği Festivali” Hazırlama Kurulu Üyeleri;

Nihat Incekara, Oğuz Ergüngör, Oktay Erdoğan, Yılmaz Pamukçu, Ayhan Haksal, Ihsan Özdemir, Vedat Çakır, Nilgün Güler, Mustafa Uslu, Eren Lehimler, Yusuf Benli, Aykurt Nuhoğlu, Ömer Öcal, Saadet Güvenç, Muratkerim Erbaş, Ayla Karacan, Serhat Sarpel, Nazmi Şenel, Osman Simav, Tuğrul Şan, Berrin Çelik

Tel: 0212 275 69 65 Fax: 0212 288 48 74 Gsm: 0532 447 1402, goktanay57@gmail.com

Ortaklar cad. Akıncıbayırı Sk. 30/15Mecidiyeköy/İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve TRT Katkılarıyla

“24.İstanbul Türk Müziği Festivali”

“Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim”

01-31 Mayıs 2017

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

“Açılış Konseri”

Konuk Sanatçı: Leyla ERTEN

02 Mayıs 2017 Salı, Saat:16.00

Beykent Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi, Konferans Salonu / Ayazağa ……………………………..

Sarkuysan Türk Müziği Korosu konseri

“Musıkimizle Üretiyoruz”

Konuk Sanatçı: Aylin ŞENGÜN TAŞCI

Yöneten: Erbil AYDIN

Sunucu: Jale ŞENGÜN

Bilgi ve davetiye için: 0532 623 49 11 (Oğuz Ergüngör)

06 Mayıs 2017 Cumartesi, Saat: 20.00

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi/ Kocaeli

……………………………………….

Özel Erdal Erzincan Müzik Kursu konseri

“Türküler hayattır”

Konuk Sanatçı: Erdal ERZİNCAN

Yöneten: Mercan ERZİNCAN

Genel Sanat Yönetmeni: İhsan ÖZDEMİR

Bilgi ve davetiye için: 0 216 441 38 92, Fax: 0 216 459 70 57

07 Mayıs 2017 Pazar, Saat: 19.30

İ.B.B. Bülent Ecevit Kültür Merkezi/ Kartal

………………………………

Asem Müzik - SANAT MERKEZİ ve MAVİ NOTA HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ

“Aşk ile Türküler”

Yöneten: Saadet GÜVENÇ, Yöneten: Çetin AKDENİZ

07 Mayıs 2017 Pazar, Saat: 19.30

Bilgi ve davetiye için. 0212 593 16 88, 532 521 59 41

Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, Ataköy 4. Kısım, Atrium Yanı/Ataköy

…………………………………

“Güzel Sanatlar - Toplum Bilim Etkileşimi Uluslar arası Sempozyumu”

10-12 Mayıs 2017 Çarşamba-Cuma, Saat: 09.30-17.30

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Göztepe Kampüsü-Kadıköy

…………………………………

Abidin Pak Öğretmenevi Türk Müziği Korosu konseri

“Emin Ongan Besteleri”

Konuk Sanatçı: Çiğdem YARKIN

Yöneten: Nilgün GÜLER

Koro Başkanı: Havva ÇELEBİ

Sunucu: Fatmagül VAROL

Bilgi ve davetiye için:0533 316 90 90

12 Mayıs 2017 Cuma, Saat: 20.00

Bahçelievler Kültür Merkezi / Bahçelievler

……………………………………

M.E.B. ÖZEL TUĞRUL ŞAN MÜZİK MERKEZİ THM TOPLULUĞU KONSERİ

“Türküler dile geldi”

Konuk Sanatçılar:Ozan Nyofu TYSON, Aşık Ali SULTAN, Zekeriya KAPTAN

Yöneten: Naci DÜZEL

Sunucu:Ali GÜRLÜ

Bilgi ve davetiye için: 0212 225 77 80

12 Mayıs 2017 Cuma, Saat: 20.00

Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi /Şişli

…………………………………

Boğaziçi türk Ezgileri topluluğu konseri

“Makamlardan……Tangolara”

Yöneten: Serap KUZEY

Konuk Sanatçılar: Aziz KIRKGÖZ

Serap KUZEY

Sunucu: Berrin ÇELİK

Bilgi ve davetiye için: 0533 816 20 23

13 Mayıs 2017 Cumartesi, Saat: 20.00

Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi / Şişli

…………………………………………………

“DörT Yapraklı Yonca” TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

“İnanç, Ümit, Aşk, Şans”

Yöneten ve Sunan: Ömer ÖCAL

Konuk Sanatçılar: Neveser GERGİNOK ÖCAL

Nazire YAĞIZ SAVRAN

Aylin Vatankoş ŞENYAYLAR

Bilgi ve davetiye için: 0532 615 14 89 (Ömer Öcal)

14 Mayıs 2017 Pazar, Saat: 20.00

Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi / Şişli

……………………………………..

Bakırköy Musıki Konservatuarı Vakfı konseri

“Gönüllerdeki Bahar Şarkıları”

Konuk Sanatçılar: Çetin KÖRÜKÇÜ

Şehnaz RİZELİ

Yöneten: Çetin KÖRÜKÇÜ

Sunucu: Müge Hale ÇETİNTÜRK

Bilgi ve davetiye için:0212 559 20 23

14 Mayıs 2017 Pazar, Saat: 19.30

İ.B.B.Cem Karaca Kültür Merkezi / Bakırköy

…………………………………

Ayla Karacan Müzik Merkezi konseri

“Türkülerin Sesi”

Konuk Sanatçılar: Ayla KARACAN

Aynur HAŞHAŞ

Yöneten: Ayla Karacan

Sunucu: Sidenur TÖRE

Bilgi ve davetiye için; 0532 316 04 94

16 Mayıs 2017 Salı, Saat: 19.30

İ.B.B. Bülent Ecevit Kültür Merkezi / Kartal

…………………………………….

Çamlıca Musıki Derneği Korosu konseri

“Rast’tan Kürdilihicazkar’a, Bir Müzik Yolculuğu”

Konuk Sanatçı: Murat IRKILATA

Yöneten: Ayhan HAKSAL

Sunucu: Oya HAKSAL

Bilgi ve davetiye için: 0216 5326650 - 0533 616 69 71

16 Mayıs 2017 Salı, Saat: 20.00

Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezi / Üsküdar (Burhaniye Mahallesi, Genç Osman Sokak No:13)

……………………………………

EYÜP MUSIKİ VAKFI KONSERİ

“İstanbul Şarkıları”

Konuk Sanatçı: Doğan DİKMEN

Yöneten: Sinem SEVİNDİK

Koro Başkanı: Sevinç ERDOĞAN KARATEPE

Sunan: Seçil SÜSLÜ

Genel Sanat Yönetmeni: Nihat İNCEKARA

Bilgi ve davetiye için: 0212 564 2574 / 0534 563 6656 (Adem Ödübek & Bülent İçli )

20 Mayıs 2017 Cumartesi, Saat: 20.00

EKSM Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi (Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 18, Eyüp / İstanbul)

………………………………………….

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK MUSIKİSİ TOPLULUĞU

“Gönül Bahçemizden”

Konuk Sanatçı: Gülşah SÖNMEZ

Yöneten: Serhat SARPEL

Sunan: Nuriye ERACAR

Bilgi ve davetiye için; 0543 915 22

20 Mayıs 2017 Cumartesi, Saat:20.00

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu / Çerkezköy-Tekirdağ

………………………………………

AVCILAR BELEDİYE KONSERVATUARI KONSERİ

“Nesillere Miras Ezgiler”

Şefler: Mercan ERZİNCAN

Mahmut ÇELİKER

Burak ÖZDEMİR

Sunan: Ali ŞAHİN

Bilgi ve davetiye için:0212 509 90 55

21 Mayıs 2017 Pazar, Saat: 20.00

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi (Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No.63)