5. Budak Dağıtımda

Yayın hayatına başladığı günden bu yana sadece ''iyi edebiyat'' mottosuyla yoluna devam eden Budak dergisi okurlarıyla 5. sayısında tekrar buluştu. Bu sayının yazılarında; Raşit Ulaş, “Şairler Ne Teklif Ediyor?”, İsmail Erdoğan, “Muz Ananası Döver mi?”, İlker Şahin, “Dışım Derviş, İçim Boş, Dilim Tatlı, Sözüm Hoş: Yunus Emre”, İbrahim Halil Sönmezgül, “Naif Bir Başkaldırı Olarak Gülten Akın Şiiri”, Kaan Eminoğlu, “İyi Şiir Yazmadan İyi Şair Olma Kılavuzu”, Semih Samyürek, “Çığlıklardan Çadırları Yıkan Adam”, Gökhan Gökçek, “Türkçede Türkçülük Veyahut Türkçede Muasırlaşma Çabaları: Genç Kalemler”, Eray Sarıçam, “Anlatımcı Şiirin Bugünü”, Büşra Kenan, “Estetik ve Güzellik Üzerine Felsefi Yorumlar”, Ebru Purtaş, “Türk Edebiyatının Bilinmeyeni: Yemek Destanları”, Mahmut Coşkun, “Tozpembe Sinema Sektörünün Karşısında Kapkara Gerçeğin Yönetmeni: Michael Haneke” ve Orhan Özekinci, “Markiz Pastanesi” isimli yazılarıyla Budak'ta yer aldı.

Ahmet Tayyip Korkmaz, Türk şiir tarihinde çeşitli sebeplerle öldürülmüş şairleri “Katledilmiş Şairler” bölümünde yazmaya başladı. H. Gülnihal Veli, güncel sergileri bu sayıdan itibaren Budak sayfalarında inceleyecek, bu sayıda “Hiçliğin Mekânını Kurgulamak” adlı sergiyi inceledi.

Müzik konusuna da eğilen Budak’ta İbrahim Gökhan bu ay “Blueas'a Giriş”, başlıklı yazısıyla blues müzik dinlemek isteyenlere bir rehber hazırladı. Gökhan Duman; “Göç Şiirleri” derlemesi, Serkan Üstüner, “Orada Bir Yerde Sessiz Bir Haykırış” başlıklı hikâyesiyle yer alırken Budak Gündem'de ise 2019 Nobel Edebiyat Ödülünün Düşündürdükleri başlığıyla yazı kaleme alındı.

Şiirleriyle Budak'ın 5. sayısında; Adem Yeniçeri, Ahmet Tayyip Korkmaz, Çağan Kuzey Öztürk, Enes Taşdan, Eray Sarıçam, Fatmanur Petek, Furkan Ece, Furkan Narin, İnan Gündoğdu, Melike Kılıç, Muhammed Enis Özel, Mustafa Yalçın, Rahime Kasım, Raşit Ulaş, Selman Bayer ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer aldı