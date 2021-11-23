7EDİ İKLİM Kasım Ayı Şiirlerinden
Bir şey değiliz
Ve bizden noksanı kimdir diye
Şartların köleliğini körükleyip dururuz
Ali CELEP
Ayaklar cefakâr baş arı uğultusu
Söz sözü açar yol yolu çeker bitmez bunların sonu
Ali Haydar HAKSAL
Evet, bir yere gelmedik ki gidelim
Ne biliriz biz eveti tanrım
Biz nasıl bilirdik
Lütfedip şerhetmese kabrimizi
Bir ışık
Nihat Hayri AZAMAT
Gök kubbemizin yerinde durduğu
Müjdesinden ibaretti aslında bütün mesele
Mustafa AYDOĞAN
Yasla yoğrulmuş bir yüz
Çekiştirilen sabahlar, mesaiye
Birbirine silah doğrultmuş keşkeler
Şuraya sırtsırta, üstüste
Sulhi CEYLAN
Kendinden uzaklaştıkça
Bir orman uğultusu gibi geliyor sesin
Çarparak eriyince soluğumda
Uğurcan GÜLER
Yeter bir şey daha
İnsan diğerinin kurdu doğmamıştır
Olmuştur
Abdurrahman EKİNCİ
Dağlar ölü gibi poz verir fotoğraflarda
Oysa en diri onlar durmalıdır
Çünkü eteklerinden, yamaçlarından tek tek
Ölü sesler toplanacaktır.
Ayşe ALTINTAŞ
Sedye ile taşınmış ikilemeler
Issız nefesi evlere çeken lâmba
Kendi içinde mesafeli kalarak ruhlara
Önünü ilikliyor hayat karşısında
Yusuf Bilal AYDENİZ
Öyle güç ki viran bir evi tahta bir valize sığdırmak
Neyi geride bıraktıysak bugün yaraya kesiyor
Taha İhsan ÇETİN
Pirinç tanesine isimler sığdırmak delice, ve
Müzede ölümüne beklemek üzerine eğilenleri
Bir sakat arabası tıkansa bir rampada
Yahut kesilse körün parmak uçları
Fatih Mehmet ÖZCAN
Fatıma, hüznün melodisi büyülüyor bizi
Kerbela, hakem,, ihanet ve siyasetin kiri
Olacak hep olmayasıcalar olacak hep
Ebru KAZAN
Çok baharlar görebilmek için vazgeçiyoruz
Açan çiçekten, uçan kelebekten
Bugün baharı gömüyoruz yalnızlığına
Yarın baharlar yeşertmek için varlığımızla
Yasemin ATEŞ
Noktası konmamış ölüler arasında
Bir virgül gibi duruyor ellerin
Gecikmiş belki de kıyametin tahliyesi
Vukuatlı nüfus kağıdı istiyor sorgu melekleri
Mehmet BAŞ
Razıyım poyraz sessizliğine
Yeter ki gözlerim kadar ıslak olmasın yüreğin
Mehmet Şerif AKARSU
Rabbim dünya ne kadar boş
İçini ben doldurmuşum ellerimle
İn cin top oynuyor hayallerimle
Mehmet SERTPOLAT
Not: Dergideki yazıma sadık kalınmıştır.Salih BORA - Güncelleme T: 23.11.2021 08:39
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