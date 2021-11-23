7EDİ İKLİM Kasım Ayı Şiirlerinden

Bir şey değiliz

Ve bizden noksanı kimdir diye

Şartların köleliğini körükleyip dururuz

Ali CELEP

Ayaklar cefakâr baş arı uğultusu

Söz sözü açar yol yolu çeker bitmez bunların sonu

Ali Haydar HAKSAL

Evet, bir yere gelmedik ki gidelim

Ne biliriz biz eveti tanrım

Biz nasıl bilirdik

Lütfedip şerhetmese kabrimizi

Bir ışık

Nihat Hayri AZAMAT

Gök kubbemizin yerinde durduğu

Müjdesinden ibaretti aslında bütün mesele

Mustafa AYDOĞAN

Yasla yoğrulmuş bir yüz

Çekiştirilen sabahlar, mesaiye

Birbirine silah doğrultmuş keşkeler

Şuraya sırtsırta, üstüste

Sulhi CEYLAN

Kendinden uzaklaştıkça

Bir orman uğultusu gibi geliyor sesin

Çarparak eriyince soluğumda

Uğurcan GÜLER

Yeter bir şey daha

İnsan diğerinin kurdu doğmamıştır

Olmuştur

Abdurrahman EKİNCİ

Dağlar ölü gibi poz verir fotoğraflarda

Oysa en diri onlar durmalıdır

Çünkü eteklerinden, yamaçlarından tek tek

Ölü sesler toplanacaktır.

Ayşe ALTINTAŞ

Sedye ile taşınmış ikilemeler

Issız nefesi evlere çeken lâmba

Kendi içinde mesafeli kalarak ruhlara

Önünü ilikliyor hayat karşısında

Yusuf Bilal AYDENİZ

Öyle güç ki viran bir evi tahta bir valize sığdırmak

Neyi geride bıraktıysak bugün yaraya kesiyor

Taha İhsan ÇETİN

Pirinç tanesine isimler sığdırmak delice, ve

Müzede ölümüne beklemek üzerine eğilenleri

Bir sakat arabası tıkansa bir rampada

Yahut kesilse körün parmak uçları

Fatih Mehmet ÖZCAN

Fatıma, hüznün melodisi büyülüyor bizi

Kerbela, hakem,, ihanet ve siyasetin kiri

Olacak hep olmayasıcalar olacak hep

Ebru KAZAN

Çok baharlar görebilmek için vazgeçiyoruz

Açan çiçekten, uçan kelebekten

Bugün baharı gömüyoruz yalnızlığına

Yarın baharlar yeşertmek için varlığımızla

Yasemin ATEŞ

Noktası konmamış ölüler arasında

Bir virgül gibi duruyor ellerin

Gecikmiş belki de kıyametin tahliyesi

Vukuatlı nüfus kağıdı istiyor sorgu melekleri

Mehmet BAŞ

Razıyım poyraz sessizliğine

Yeter ki gözlerim kadar ıslak olmasın yüreğin

Mehmet Şerif AKARSU

Rabbim dünya ne kadar boş

İçini ben doldurmuşum ellerimle

İn cin top oynuyor hayallerimle

Mehmet SERTPOLAT