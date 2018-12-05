A Kalemler 15 Sayısı “Daha Çok Üretmeliyiz”

AKalemler Dergisi 2018 Aralık 15. Sayısı ile okur karşısında.

Yazarlık okulunda yetişip Hocaları Şair, Yazar Selim Tunçbilek öncülüğünde birikimlerini AKalemler dergisinde neşreden genç yazarlar gurubu daha da güçlenerek edebiyat yolculuğuna devam ediyor. Artık usta yazarlarda AKalemler de yazarak onlara destek oluyor. Bu yönüyle genç dergi ses getiren, aranılan bir dergi olma hüviyeti taşıyor. Buda derginin geride bıraktığı sayılarındaki doyucusu muhtevası, acemilikten uzak güçlü çalışmalara yer vermesi ile olmuştur.

Sayıda Şair Şakir Kurtulmuş’la yapılan bir söyleşi orta sayfada yer alıyor. Şakir Kurtulmuş: “Şiir yalnızlıktan ölebilir” diyerek şiire ilgisizliğimize dikkat çekmiş. Son dönem sinemada rekorlar kıran “Müslüm” filmi üzerine Hatice Baran’ın dikkat çeken yazısı yer almış.

Osman Aytekin Selim Tunçbilek’in ikinci baskısını yapan “Davet” romanını ele almış. Osman Aytekin Selim Tunçbilek’in romanını F. Kafka’nın “Dava” romanıyla kıyaslayarak “Davet”in daha rahat okunduğuna vurgu yapmış. Melike Alpaslan Çelik ise Yusuf Atılgan’nın Canistan isimli yarım kalmış romanını merkeze alarak Yusuf Atılgan romancılığı üzerinde durmuş.

Dergide denemeleriyle Selim Tunçbilek, Mustafa Yılmaz, Zehra Meral Konşuk İvecan, Selin Meriç Ünal dergide düzenli yazan denemeciler. Selim Tunçbilek “Çeviri Üzerinden Türkçeye Yüklenmek” isimli yazısında; edebiyatımızda çevirinin yeri ve kaynak metin ile hedef metin arasındaki çevirmen şikâyetlerinden hareketle çevirinin temel yaklaşımının ne olması gerektiği konusun ele almış.

İlkay Coşkun, Mustafa Işık, Burhan Kale, Nursel Keçe, Kurtuluş Çelebi güzel şiirleri ile dergiye güç katan şairler.

Geçmiş sayılarında daha çok hikâye yayınlan ve her sayısında 3-4 hikâyeye yer veren dergi bu sayısında “Terazi” isimli Fatma Dağlı’nın göz dolduran hikâyesi ile yetinmiş. Fatma Dağlı sembolik anlatımı ile güzel bir hikâye kaleme almış.

AKalemler dergisi takip etmekten keyif duyacağınız bir dergi. Derginin tüm sayılarını www.akemler.com sitesinden de takip edebiliyorsunuz. İletişim adresi: akelemlerdergisi@gmail.com