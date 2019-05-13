Abdülhamid Han'ın Kara Kutusu Arap İzzet Holo Paşa'nın Günlükleri Yayınlandı

1.Cilt: Metin - 2. Cilt: Tıpkıbasım

86 yıl boyunca kasada saklanan günlükler...

Tanıtım Bülteninden...

Sultan İkinci Abdülhamid’in en yakınlarından olan ve o dönemi konu alan tarih kitaplarında “Arap İzzet Paşa” diye geçen Ahmet İzzet Holo Paşa, 1852’de Şam’da doğdu, 1924’te Kahire’de vefat etti. Yıldız Sarayı’nda görev yaptığı 1890’dan 1908’e kadar Sultan Abdülhamid’in sağ kolu olan Paşa, 31 Mart Vak’ası’nın hemen ardından hayatının tehlikeye girmemesi için ve hükümdarın ısrarıyla önce Avrupa’ya gitti, oradan da Mısır’a geçti. İzzet Holo Paşa 1895 ile 1908 yılları arasında Yıldız’da gördüklerini, yaşadıklarını ve devletin en üst düzeyinde olup bitenleri günü gününe, eksiksiz şekilde kaleme almış ve beş defterden meydana gelen günlüklerini memleketten ayrılırken yanında götürmüştü.

Yazdıklarının ölümünden yüz sene sonra yayınlanmasını vasiyet eden Paşa’nın vefatının ardından defterlerini kızı Lemaa Hanım muhafaza altına aldı ve İsviçre’nin Lozan şehrinde bir bankanın kasasına koydu. 86 sene boyunca kasada kalıp zamanla unutulan defterler İzzet Paşa’nın bunları seneler boyunca arayan torununun oğlu Ahmet Semih Mümtaz tarafından 2010’da tesadüfen bulundular. Paşa’nın toplam 564 sayfadan oluşan günlüklerinin metni bu kitapta eski harflerden yeni yazıya eksiksiz şekilde aktarılmış şekilde ve üzerinde hiçbir müdahalede bulunulmadan yayınlanıyor.

Kitapta defterlerin Paşa’nın elyazısıyla olan orijinal sayfa görüntülerinin tamamının yanı sıra küçük bir aile albümü de yer alıyor. Son sayfasının yazılışının üzerinden 111 sene geçtikten sonra tam metin halinde yayınlanan defterler o günlerle ilgili olarak az bilinen, karanlıkta kalan ve hâlâ tartışılan birçok konunun ayrıntısını günışığına çıkartmaktadır ve Bâbıâlî Türkçesi ile kaleme alınmış olan metnin günümüzün Türkçesine uyarlanmış yayını da yakında okurların istifadesine sunulacaktır. 2500 adet olarak satışa sunulan bu edisyonun ise tekrar basımı yapılmayacaktır.