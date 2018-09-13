ACEMİ KALEMLER 1. CİLDİNİ TAMAMLADI

Kayseri’de edebiyat kamuoyunun dikkate değer genç dergilerinde Acemi Kalemler Dergisi 12. Sayısını Eylül 2019’de yayınlayarak birinci cildini tamamladı.

Bilindiği gibi önceki iki sayısında Elif Şafak’ın “Havva’nın Üç Kızı” romanının bir sinema filminden intihal olduğu gerçeğini dergi ortaya çıkarmış ve Elif Şafak bu iddiaya sessiz kalmıştı. Edebiyat mahfillerinde Acemi Kalemler dergisinin bu intihali ortaya çıkarması nedeniyle dergi, Elif Şafak ve Havva’nın Üç Kızı hala konuşulmaya devam ediyor.

Dergi 12. Sayısında “Adımızın Yabancısıyız” takdimine yer vererek, isim değişikliğine gideceğine vurgu yapmış ve 13. Sayıda a∙Kalemler’ de buluşmak dileğiyle cümlesiyle bitirmiş. Dergimizin adındaki “Kale’mi” görmeyenler “acemi” ibaremizi büyüttüler de büyüttüler. “Ecemi Kalemler” in “acemi” sini büyüttükçe ne denli küçüldüler onu bile fark edemediler. Diye yeni bir nitelik tartışmasına pencere açan dergi, edebiyat dünyamızdaki kendi halinde sesiz sedasız çıkan hacimli dergilerden daha etkin bir görev ifa ettiğine ACEMİ KALEMLER “Kral çıplak.” diye haykırdı ve kendi işlevini yerine getirdi.” Cümleleriyle ifade ediyor.

Acemi Kalemler’in 12.Eylül sayısı Şair Selim Tunçbilek’in “Yalnızlıklar Kitabı”isimli dosyasından bir şiirle açıyor okura kalbini: “Dağ Yalnızlığı” isimli şiirinde şair; “Bir dağın sessizce bozlak söylemesi” olarak tanımlıyor yalnızlığı.

Denemeleriyle Mustafa Yılmaz, Selim Tunçbilek, A. İbrahim Ataş, Zehra Meral Konşukİvecan, Selin Meriç Ünal yer almış. Selin Meriç Ünal dergide yazısını ilk kez okuduğumuz üniversite okuyan genç bir kalem.

Şiirleri ile ise Selim Tunçbilek, Kurtuluş Çelebi, Hızır İrfan Önder, Burhan Kale dergide düzenli yazan şairler.

Her sayısında hikâyeleri ile göz dolduran derginin bu sayısında güçlü hikâyecilerinden “Mavi Gölge” adılı hikâyesi ile Melike Çelik, “Paydos” isimli hikâyesiile Fatma Dağlı yer almış. Kadriye Aslan ise dergide ilk kez “Yeşil Benim Olsun mu?” adlı çalışmasıyla yer almış.

Dergide 12 sayıda yer alan kalemlerin çalışmalarının fihristine de yer verilmiş.

Dergide a∙Kalemler isim değişikliği ile bakalım ne gibi değişmeler olacak. Yeni ismi dergi çok yakışmış. Yeni sayılarını merak ve ilgi ile bekliyoruz. Dergiye aklemler.com sitesi üzerinden takip edebilir abone olabilirsiniz.