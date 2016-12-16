Adem İle Havva’dan Sonraki İlk Aşkı Anlatan Kitap; Aşkzade

Mürsel Ferhat Sağlam’ın yeni kitabı Aşkzade, Kasım 2016’da raflardaki yerini aldı. “İnsan Aşk Üzeredir” vurgusuyla okuyucunun karşısına çıkan Aşkzade, Adem ile Havva’dan sonraki ilk aşk hikayesini tasvir ediyor.

Hikayeleştirilmiş deneme türünde kaleme alınmış olan Aşkzade, Adem ile Havva’dan sonraki ilk aşk hikayesini anlatıyor. Hikâyenin kahramanları Hâkim ile Sultan… Bu yönüyle Aşkzade, Türk edebiyatında çok önemli yer tutan destansı aşk hikâyeleri literatürüne bir yenisini kazandırmaktadır.

Diğer yandan Aşkzade, insanı insan yapan iki temel duygu olan aşk ve ayrılık arasındaki savaşın betimlendiği bir kitap olma özelliği taşıyor. Bu iki kadim duygu arasında ezelden ebediyete devam eden savaşın sonunda, insanın karşısına iki seçenek çıkıyor. İnsan; aşka rağmen kötülüğü veya ayrılığa rağmen iyiliği tercih edebiliyor. Bunun için aslında savaş aşk ile ayrılık veya iyi ile kötü arasında olmuyor. İnsan aslında kendisiyle savaşıyor.

Kısacası Aşkzade, insanı odağına alan bir aşk ile ayrılık münakaşasını anlatmak için yazıldı. Fakat bu kitapta kimin galip geleceğini yazar değil okuyucu belirliyor.

Yazar Hakkında | Mürsel Ferhat SAĞLAM16 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Aslen İskiliplidir. Namık Kemal Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü, Beykent Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Beykent Üniversitesi’nde Tarih alanında yüksek lisans yapan yazar, akademik kariyerine Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık doktorası yaparak devam etmektedir. Yazar 2012’de Ajans Paradise’ı 2014’te ise popüler edebiyat & sanat blogu Şilep Dergi’yi kurdu. Dijital pazarlama, sosyal medya, dijital marka yönetimi, online itibar yönetimi ve içerik pazarlaması alanlarında kurumsal markalara danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca bu ve benzeri konularda üniversite ve belediyelerde konferanslar ve seminerler vermektedir. Yazarın roman, hikâye ve deneme türlerinde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Aşkzade, yazarın yayınlanmış 4. kitabıdır.