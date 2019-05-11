Ağır Misafiri Ağırlıyoruz

İlim ve İrfan dergisinin Mayıs sayısı (sayı: 81) Ramazan-ı şerif dosyasıyla çıktı. Mayıs, Ramazan ayını idrak edeceğimiz bir ay olacak. Rahmet, bereket ve kurtuluş müjdecisi Ramazan-ı şerif mü’minlerin ruhuna da bedenine de misafir oluyor.

Dergide dosya kapsamında Doç. Dr. İbrahim Baz, Ramazan mektebinde talebe olmak kavramını yazmış. Doç. Dr. Baz, “Ramazan talebesi olmak, beslenme düzenini değiştirmek, maddi gıdaların yanında nafile namaz, Kur’an tilaveti tesbihat, teheccüd, sadak ve zekat gibi manevi gıdayı da günlük olarak almaya başlamaktır.” diyor.

Dr. İbrahim Tozlu, Asr-ı saadetteki Ramazan günlerini anlatıyor. Peygamber Efendimizi Ramazan günlerinden hareketle, sahuru, iftarı, teravihi, itikafı, Kadir gecesini, zekatı ve fitreyi o günlerdeki gibi yaşıyoruz.

Prof. Dr. Kadir Özköse de, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektuplarından hareketle hayrın, bereketin ve rahmetin habercisi Ramazan ayını anlatıyor.

Orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, Ramazan-ı şerifi layıkıyla nasıl ağırlayacağımızın yolunu gösteriyor.

Dünya ve nimetleri

Dr. Mahmud Esad Erkaya Kur’an-ı Kerim’de zikredilen peygamberlerin kıssalarını anlatmaya devam ediyor. Bu sayıda Hazret-i Musa’nın hayatının ilk bölümü yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ imtihan ve imkan olarak verilen dünya ve nimetleri hakkında nasıl denge ve ölçü kurmamız gerektiğine işaret ediyor.

Kübra Zümrüt Orhan, Kadir gecesini kadir kelimesinin anlamından yola çıkarak açıklıyor.

Sami Bayrakçı imamların imamı İmam Serahsi Hazretlerinin portresini sunuyor okura.

Ömer Aslan tasavvuf sözlüğünde bu sayı; işar, tevazu ve fütüvvet kelimelerini izah ediyor.

Nurullah Koltaş, Abdülkerim el-Cili Hazretleriyle hasbihal ediyor.

Abdullah Taha Orhan, tevbe ahlakını kaleme almış: Tevbe, yüzünü sürekli Hakk’a döndürmektir.

Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen tadımlık bilgiler veriyor.

Kemal Özer de bu sayıda beslenme alışkanlığımızı sorguluyor.

Aylık çocuk eki Gülbahçe’yle birlikte hanelere Ramazan neşesi taşıyor, İlim ve İrfan dergisi.

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