A∙KALEMLER DERGİSİ: “Kelimelerin Namusunu Korumalıyız”

Ağırlıklı genç yeteneklerin yazdığı A∙Kalemler Dergisi 16. Sayısı olan Ocak 2019’a “Kelimelerin Namusunu Korumalıyız” çıkış yazısıyla merhaba demiş. Çıkış yazılarıyla dikkat çeken dergi “Bizden diye kimse için vicdanımızı rafa kaldıramayız.” Sözü ile kendi duruşunun konumunu çizmiş. Edebiyat alanında kişiler üzerinden yer edinmeye çalışan gruplar olduğuna vurgu yapan dergi ilginç tespitlere yer veriyor.

“Kurumsallaşmış sol bağnazlık ile yaratılan körlük ve İslamcı tüccar ahlakının ürettiği ürünler üzerinden edebiyatçıya ve esere yaklaşmıyoruz. Doğruyu, güzeli, hakikati kimin dillendirdiğinin bizim nazarımızda bir ayrıcalığı ve üstünlüğü yok.”

“Değerli olan güzel, doğru ve hakikattir. Güzel olandan, doğru olandan, hakikatten yana olmak daha tesirli ve parçalanamaz olandır. Edebiyat peygamberlerinin varlığına iman etmiş değiliz. Bu alanda kendini peygamber tayin edenlere de diyecek bir sözümüz olamaz. Hakikat zaten söylenmiştir. Şairi, yazarı kutsamak isteyenler istedikleri kadar kutsayabilirler. Biz eseri ve hakikati önemsemeye devam edeceğiz. …Etimizden kemiğimiz ayrıldığı vakit bizi saran toprağın nedamet duymaması en büyük huzur ve başarımız olacaktır. ” Cümleleriyle kendi istikametini belirleyen dergi ürün ağırlıklı çıkmaya devam ediyor.

Genç yeteneklerin ürünlerine yer verilen dergide Şair ve Yazar Selim Tunçbilek’in “Çok Küçük Düzeltme Başlıklı” eleştiri yazısı konuşulacağa benzer. Halk edebiyat bilimcisi ve bir dönem Türk Dil Kurumu ve Türk Dili dergisi yazı kurulunda da görev yapan Prof. Dr. Nevzat Gözaydın’ın “Türk Şiir Anıt Sayıları” olarak bilinen “Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri V”de yer alan” Federal Almanya’da Türk Şiiri” başlıklı yazısı eleştiri konusu yapılmış. Prof. Dr. Nevzat Gözaydın bu yazısında şair Abdurrahim Karakoç’a ait bir şiiri Almanya’da yaşayan Ramazan Ceyhanlı’nın şiiri olarak yer vermesini eleştiriyor. Ve bu küçük hatanın birisi tarafından düzeltilmesi gerekiyordu diyor.

Dergide şair İlkay Çoşkun’la yapılmış bir söyleşi yer almış. Yazılarıyla: Mustafa Yılmaz, Zehra Meral Konşuk İvecan, Reis Oğraş, Şeyma Temizsoy, Selin Meriç Ünal yer almış.

Fatma Dağlı, Zehra Akkaya ve Kadriye Arslan gerçek hayattan kesitler sunan hikâye kaleme almışlar.

Şiirleri ile Burhan Kale, Yeşim Akın Çeliker, Kurtuluş Çelebi, Furkan Özcan, Mustafa Işık, Gülhanım Ebru Bulkurcu dergiye güç veren şairler.

A∙Kalemler dergisi www.akalemler.com sitesinden takip edilebildiği gibi aklemlerdergisi@gmail.com e posta adresine ürün gönderebilirsiniz.

A∙Kalemlerin edebiyatımızda kalıcı olmasını diliyoruz.