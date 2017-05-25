Akif Emre'yi Kaybettik

Yazıyı ve düşünceyi, daha doğrusu duruşunu düşünce ve yazısıyla bütünleştiren bir isim olan Akif Emre'yi dar'ül bekaya gönderdik. Allah rahmet etsin. Yakınlarına, dostlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin.

Akif Emre; aklımızda bize İslam beldelerini hatırlatan çalışmalarıyla küçük yaştan beri yer edinmektedir. Endülüs ve Moriskolar çalışmasıyla yüzyıllardır kanayan bir yaraya temas etti.

O yara hepimizin kalbinde bir "sızı" olarak belirdi. O sızıyla büyüdük, o sızıyla yaşadık, o sızıyı ana gündemimize taşıdık. Anladık ki bu çalışmayı ortaya koyan kişinin sızısı bizden fazlaydı.

Akif Emre'nin ardından konuşulanlara bakıldığında onun hayatına dair ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Hayatını duruşundan ödün vermeden yaşadı. Popüler olma kaygısı gütmedi, kendi köşesinde doğru ne ise onu söyledi.

Yazdıkları bir nevi onun yaşam biçimini ortaya koymaktadır. Bizim gibi yazdıklarıyla onu tanıyanların genel kanaati budur. Yakinen tanıyanlar ise aksiyoner bir kişiliği olduğunu ifade ediyorlar. El Hak doğrudur.

Akif gitti, bize yeni akifler lazım. O yeni akifleri de ortaya çıkartacak olan başta belirtmiş olduğumuz "sızı"dır.

"Sızı"yı kalbinde taşıyanlara selam olsun.

Kitaphaber adına

Bilal Can

Genel Yayın Yönetmeni