Akif İnan TYB İstanbul’da Anılacak

Türk edebiyatının usta isimlerinden Mehmet Akif İnan, Fatih Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği özel bir programla anılacak. “Vefatının 20 Yılında Bir Medeniyet Şairi Akif İnan” başlığını taşıyan etkinlikte, yakından tanıyan dostları İnan’ı anlatacak.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, özel oturumla devam edecek. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği programda Dr. Ahmet İnan, D. Mehmed Doğan ve Prof. Dr. Turan Koç Mehmet Akif İnan’ı Anlatacaklar. 18 Ocak Cumartesi saat 14.00’te başlayacak program, Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleşecek.

VEFATININ 20. YILINDA

BİR MEDENİYET ŞAİRİ MEHMET AKİF İNAN

18 Ocak 2019 Cumartesi

14.00

Yöneten:

Mahmut Bıyıklı

Konuşmacılar:

Dr. Ahmet İnan

D. Mehmet Doğan

Prof. Dr. Turan Koç

Sorularınız için:

E: tybistanbul1@gmail.com │ T: 0 212 527 75 17-18

Tarih: 18 Ocak Cumartesi │ Saat: 14.00│ Yer: TYB İstanbul Şubesi/ Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi