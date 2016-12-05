Edebifikir, “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri” 5. kez arıyor.

Edebifikir.com sakinleri akıllarını başlarından alacak şiiri arıyorlar. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecekolan “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri Arıyoruz” etkinliği için son başvuru tarihi 21 Ocak 2017.

Şiirin; baştan ayağa dil işçiliği olduğunu söyleyen ve “Dilin imkânlarını en yüksek seviyede kullanmak ondan kurtulmakla mümkün olur.” diyen Edebifikir, bu sözün idrak edildiği takdirde şiir yazmaktan bile vazgeçebileceklerini de söylemeden edemiyorlar.

İdris Ekinci, Gökhan Serter ve Sulhi Ceylan’ın jüri üyeliği yaptığı “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri Arıyoruz -5” etkinliğinin başvuru şartları ise şöyle:

1 – Gönderilen şiirler daha önce hiçbir yerde (internet siteleri dâhil) yayımlanmamış olmalıdır. (Posta Gazetesi ve saatli maârif takvimlerinde yayımlananlar yarışmaya katılabilirler.)

2 – Bir kişi en fazla tek şiir ile katılabilir. Fakat iki kişi bir şiir ile katılabilir.

3 – Şiirler, dilediğiniz punto büyüklüğünde, dilediğiniz yazı stilinde olabilir.

4 – Şiir gönderenler gerçek isimleriyle katılacaklardır. Aruz vezniyle Divân şiiri ya da dörtlükler halinde Halk şiiri yazanlar mahlas kullanabilirler.

5 – Şiirde intihal yapanların tırnakları sökülecektir. Çünkü “İntihal: Yazının tırnaklarını sökmek” demektir. Ölüm acı, miras helal, kısas haktır.

6 – Katılımcılar, şiirlerini gönderirken kısa özgeçmişlerini, yazışma adresi ve telefon gibi iletişim bilgilerini de göndermelidir.

7 – Şiirlerinizi dilediğiniz anlayış ve tarzda yazabilirsiniz. İsterseniz rubai, isterseniz metin şiir, isterseniz gazel yazın. İsterseniz hece vezniyle, isterseniz serbest, isterseniz kırık aruzla yazın. Yeter ki yazın şu şiiri!

8 – Sadece “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri” aradığımız için, ikinci-üçüncü şiir, büyük şiir, Cemal Süreya başarı şiiri, mansiyon şiirleri gibi taltifler olmayacaktır.

9 – Aklımızı Başımızdan Alacak Şiirin sahibi Edebifikir sitesinin yazar kadrosuna dâhil edilecek, haftada bir yazı istenerek hayatı zindan edilecek ve kendisine modern Türk şiiri külliyatı ve bu yıl çıkmış ya da çıkacak olan muhtelif şiir yıllıkları hediye edilecektir.

10 – Aklımızı Başımızdan Alacak Şiir ve diğer katılan tüm şiirlerin her türlü yayın hakları edebifikir.com’a aittir.

11 – Son başvuru tarihi 21 Ocak 2017

12 – Sonuçlar 7 Şubat 2017 tarihinde ilan edilecektir.

13 – Şiirler editor@edebifikir.com adresine gönderilecektir.

14 – Yarışma ile ilgili soru maillerine cevap verilmeyecektir. Şiiri ve özgeçmişinizi göndermeniz kâfi. Çok dert etmeyin. Mailim ulaştı mı, şiirim ellerine geçti mi gibi vesveselere kapılmayın. Hepimiz kabirde buluşacağız.