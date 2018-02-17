AKLIMIZI BAŞIMIZDAN ALACAK ŞİİRİ ARIYORUZ – 6

Edebifikir.com sakinleri akıllarını başlarından alacak şiiri arıyorlar. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri Arıyoruz” etkinliği için son başvuru tarihi 30 Mart 2018.

Edebiyat ödüllerine karşı olan ve ödül adı altında saygınlık devşirmeyi ahlaksızlık olarak gören Edebifikir.com yazarları bu sebeple yarışmayı ödül vermek olarak değil akıllarını başlarından alacak şiiri seçmek olarak ifade ediyorlar. Jüri üyeliğini Hüsrev Hatemi, Raşit Ulaş ve Sulhi Ceylan’ın yaptığı etkinliğin amacını ise şöyle ifade ediyorlar: “Belki Peyami Safa haklıdır, belki; ‘Şiir sırrın dilidir.’ Bize sırrını açıp rahatlamak, 2018'de yaşanması ihtimal facialar zincirine engel olmak ve nihayet Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri yazarak taşeron şiir şirketlerine rest çekip Edebifikir Daimi Yazar Kadrosuna girmek isteyen kim varsa işte meydan!”

İşte yarışmaya gönderilecek şiirlerde aranan şartlar:

Gönderilecek şiirlerde aranan şartlar:

1 – Gönderilen şiirler daha önce hiçbir yerde (internet siteleri dâhil) yayımlanmamış olmalıdır. (Posta Gazetesi ve saatli maârif takvimlerinde yayımlananlar yarışmaya katılabilirler.)

2 – Bir kişi en fazla tek şiir ile katılabilir. Fakat üç kişi bir şiir ile katılabilir.

3 – Şiirler, dilediğiniz punto büyüklüğünde, dilediğiniz yazı stilinde olabilir.

4 – Şiir gönderenler gerçek isimleriyle katılacaklardır.

5 – Şiirde intihal yapanların tırnakları sökülecektir. Çünkü “İntihal: Yazının tırnaklarını sökmek” demektir. Ölüm acı, miras helal, kısas haktır. Affetmek ise büyük erdemdir.

6 – Katılımcılar, şiirlerini gönderirken kısa özgeçmişlerini, yazışma adresi ve telefon gibi iletişim bilgilerini de göndermelidir.

7 – Şiirlerinizi dilediğiniz anlayış ve tarzda yazabilirsiniz. İsterseniz rubai, isterseniz metin şiir, isterseniz gazel yazın. İsterseniz hece vezniyle, isterseniz serbest, isterseniz kırık aruzla yazın. Yeter ki yazın şu şiiri!

8 – Sadece “Aklımızı Başımızdan Alacak Şiiri” aradığımız için, ikinci-üçüncü şiir, büyük şiir, Cemal Süreya başarı şiiri, mansiyon şiirleri gibi taltifler olmayacaktır.

9 – Aklımızı Başımızdan Alacak Şiirin sahibi Edebifikir sitesinin yazar kadrosuna dâhil edilecek, haftada bir yazı istenerek hayatı zindan edilecek ve kendisine modern Türk şiiri külliyatı ve bu yıl çıkmış ya da çıkacak olan muhtelif şiir yıllıkları hediye edilecektir.

10 – Aklımızı Başımızdan Alacak Şiir ve diğer katılan tüm şiirlerin her türlü yayın hakları edebifikir.com’a aittir.

11 – Son başvuru tarihi 30 Mart 2018’dir.

12 – Sonuçlar 15 Nisan 2018 tarihinde ilan edilecektir.

13 – Şiirler editor@edebifikir.com adresine gönderilecektir.

14 – Yarışma ile ilgili soru maillerine cevap verilmeyecektir. Şiiri ve özgeçmişinizi göndermeniz kâfi. Çok dert etmeyin. Mailim ulaştı mı, şiirim ellerine geçti mi gibi vesveselere kapılmayın. Hepimiz kabirde buluşacağız.