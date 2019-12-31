Akşamı Geciktirebilirsin Belki, Ahmet Telli

Akşamı Geciktirebilirsin Belki, Ahmet Telli

Akşamı Geciktirebilirsin Belki, Ahmet Telli

31.12.2019 - Alıntı
Akşamı Geciktirebilirsin Belki, Ahmet Telli

Feride için

Gün batarken sula fesleğenleri
balkonun kokusu sokağa taşsın
sokaklar kayıp çocuklar gibi
hırçındır, ürkek ve biraz şaşkın

Sular bulutlanır sen susarsın
ve kent çıngıraklı bir yılan kadar
zehirlidir artık sevgilin mahpusken
üstelik kirli bir lekeye döner umutlar

Acılar katlanır mendil yerine
sarışınlaşırsın bu kaçıncı güz
ellerin üşür, çiy düşer çiçeklere
beklediğin mektuplar da gelmez

Bomboş sayfalara dönerken aklın
tecrit’teki kitabı fareler kemiriyor
ve düşlerin sonsuz bir boşluktayken
bir sigara yakıyorsun, tutuşuyor sular

Akşamı geciktirebilirsin belki
suladığın fesleğenlerle, kimbilir
ama vaktin ayırdındadır şimdi
kuşlar, çocuklar ve mahpuslar

Usulca inse de koldemirleri

Alıntı - 31.12.2019
Etiketler : Kitap Notları ahmet telli

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ALAİN BOSGUET "BEAUJON HASTANESİ"
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