ALAİN BOSGUET "BEAUJON HASTANESİ"

I

Göğsümde

bir tren devrildi.

Ben bir kazanım.

Bir lastik teker.

Şarkıların biraz

oksijen istedikleri

bu yaşlı yüreği sakinleştirmeye

yeter mi bir iğne?

Göğsümde bir demir yığını

bağımsız olmak istiyor.

II

Yüzüm yok benim:

bir grafik, yanan bir düğme,

ekranda bir zigzag.

Kan benim kanım değil,

bir şişeden geliyor,

bir tur atıyor ve kentin altında

üvezağaçlarının ortasında

bir kanaldan çekip gidiyor.

Anonimliği öğreniyorum.

Bir sayıyım ben.

Süngerim.

III

Evren bir yatak,

ovası var, plajı, tatlı tatlı

inleyen ırmağı var.

Buradakileri ziyaret ediyorum:

havlu, küvet,

kendisiyle tartıştığım şırınga

çünkü yaşam karmaşa, çünkü yaşam pıhtı.

Bazen bir örtü altında tir tir

bakım isteyen bir şiir

buluyorum.

Yatak, evrenim oluyor.

IV

Küçülmeyi öğrenmek gerek.

Dört duvar sarı

uzakta bir hastalık ateşi gibi

geniş alanım varken.

Pencere hiçliğe bakıyor,

gece korkuya.

Çıkarıp atıyorum ceketimi, ayakkabılarımı

ve on iki sözcüğe indiriyorum şu eski sözlüğü.

Giysi dolabı herhangi bir çocukluktan söz ediyor bana.

Tavandan biraz yaklaşmasını istiyorum.

Tek kola ihtiyacım var

ve yarım bir dize.

Bir saat sürüyor bir yüzyıl.

Siliyorum bir perşembeyi, pazarı, salıyı.

Tasarruf ediyorum yaşlılıktan.

V

Söyler misiniz, kimin kanıdır

damarlarımda dolaşan?

Cesaretiniz yok mu yanıtlamaya?

Laboratuar analizlerinden

yeterli bir sonuç çıkmıyor.

Ne şu adama ait bu kan

ne safkan ceylanlara,

ne de şafaktan önce

benim için toplanan yıldızlara.

Bir hemşire sır veriyor:

Denizin kanı bu:

onca köpük, bir camgöz,

bir ada ve bir yığın esriklik!