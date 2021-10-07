Alarga 3. Sayısı Yayınlandı
EDEBİYAT VE ELEŞTİRİ DERGİSİ ALARGA’NIN 3. SAYISI ÇIKTI!
İki ayda bir yayınlanan Edebiyat ve Eleştiri Dergisi Alarga’nın Eylül - Ekim 2021 tarihli 3. sayısı çıktı.
Alarga’nın 3. Sayısında yer alan isimler ve eserler şöyle:
ŞİİR
HÜSEYİN PEKER// Yiyecek ekmeği var, dönecek!
OSMAN SERHAT ERKEKLİ// Sonbahar
BÜNYAMİN GÜREL// Plandemi Part 1
YAHYA BURAK GÜL// Eril Ruh
K.ÇAĞLAR AKSU// Yaşayacaksın
ALİ TACAR// Neşpeti Dehlengiz: Vurdumduymaz Okült
ŞERİF TEZGÖRENLER// İsi Sinmiş Yas Yaz/ Kızıl İhtişam
HÜSEYİN KÖROĞLU// Bonain
FATİH ÇODUR// FRANCES OLİVE// İn Falling Places/ Düşen Yerlerde
ÖYKÜ
MAZLUM DİRİCAN// Ses
AHMET KARACAN// Mobilet
MEHMET ORAL// Karanlık ve Süt Kokusu
YUNUS DENİZ YAZMIŞ// Manolyalı Balkon
YAZI
BESTE BEKİR, Virginia Woolf biyografisiyle,
ARZU ALKAN ATEŞ, “Ab-ı Hayat Çeşmeleri” başlıklı denemesİyle,
HASAN AKTAŞ, İlhan Berk’in Hacı Bektaş- ı Veli şiiri üzerine yazdığı eleştiri yazısıyla,
FATİH ÇODUR, “İsmet Özelin Eve Dön Kalbine Dön Çağrısı Üzerine Kaldıysa Bir Ev Şiirden Savaşmak İçin” adlı yazısıyla,
SERVET SENA ÇELİK, “Ahmet Kot’un Şok Şiiri Üzerine Yapısöküm” adlı çalışmasıyla,
ÖNDER BİROL BIYIK, Ağıtçızade Çelebi’nin “Lethe” isimli şiir kitabı üzerine yazdığı incelemeyle,
TUBA YAVUZ, Müge Koçak’ın “Yankı” kitabı üzerine bir incelemesiyle,
BURHAN ALSAN, Andrey Platonov’un “Dönüş” adlı kitabına dair değerlendirmesiyle,
KSEYNE GÜLESİN, Sinemanın Dahi Yönetmeni Andrey Tarkovski’nin ilk sinema filmi Nostalghia’yı ele alan yazısıyla Alarga’nın 3. Sayısında yer alıyor.
Yine yeni ve güzel sözler söyleyen dopdolu bir sayıyla sizleri selamlamak arzusuyla…
Alargada kalınız.
Sevgiyle…Yeni Çıkanlar - 07.10.2021