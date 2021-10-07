Alarga 3. Sayısı Yayınlandı

EDEBİYAT VE ELEŞTİRİ DERGİSİ ALARGA’NIN 3. SAYISI ÇIKTI!

İki ayda bir yayınlanan Edebiyat ve Eleştiri Dergisi Alarga’nın Eylül - Ekim 2021 tarihli 3. sayısı çıktı.

Alarga’nın 3. Sayısında yer alan isimler ve eserler şöyle:

ŞİİR

HÜSEYİN PEKER// Yiyecek ekmeği var, dönecek!

OSMAN SERHAT ERKEKLİ// Sonbahar

BÜNYAMİN GÜREL// Plandemi Part 1

YAHYA BURAK GÜL// Eril Ruh

K.ÇAĞLAR AKSU// Yaşayacaksın

ALİ TACAR// Neşpeti Dehlengiz: Vurdumduymaz Okült

ŞERİF TEZGÖRENLER// İsi Sinmiş Yas Yaz/ Kızıl İhtişam

HÜSEYİN KÖROĞLU// Bonain

FATİH ÇODUR// FRANCES OLİVE// İn Falling Places/ Düşen Yerlerde

ÖYKÜ

MAZLUM DİRİCAN// Ses

AHMET KARACAN// Mobilet

MEHMET ORAL// Karanlık ve Süt Kokusu

YUNUS DENİZ YAZMIŞ// Manolyalı Balkon

YAZI

BESTE BEKİR, Virginia Woolf biyografisiyle,

ARZU ALKAN ATEŞ, “Ab-ı Hayat Çeşmeleri” başlıklı denemesİyle,

HASAN AKTAŞ, İlhan Berk’in Hacı Bektaş- ı Veli şiiri üzerine yazdığı eleştiri yazısıyla,

FATİH ÇODUR, “İsmet Özelin Eve Dön Kalbine Dön Çağrısı Üzerine Kaldıysa Bir Ev Şiirden Savaşmak İçin” adlı yazısıyla,

SERVET SENA ÇELİK, “Ahmet Kot’un Şok Şiiri Üzerine Yapısöküm” adlı çalışmasıyla,

ÖNDER BİROL BIYIK, Ağıtçızade Çelebi’nin “Lethe” isimli şiir kitabı üzerine yazdığı incelemeyle,

TUBA YAVUZ, Müge Koçak’ın “Yankı” kitabı üzerine bir incelemesiyle,

BURHAN ALSAN, Andrey Platonov’un “Dönüş” adlı kitabına dair değerlendirmesiyle,

KSEYNE GÜLESİN, Sinemanın Dahi Yönetmeni Andrey Tarkovski’nin ilk sinema filmi Nostalghia’yı ele alan yazısıyla Alarga’nın 3. Sayısında yer alıyor.

Yine yeni ve güzel sözler söyleyen dopdolu bir sayıyla sizleri selamlamak arzusuyla…

Alargada kalınız.

Sevgiyle…