Alarga Dergisi 2. Sayı Yayınlandı

İKİ AYLIK EDEBİYAT VE ELEŞTİRİ DERGİSİ ALARGA’NIN 2. SAYISI ÇIKTI!



İki ayda bir yayınlanan Edebiyat ve Eleştiri Dergisi Alarga’nın, Temmuz- Ağustos 2021 tarihli 2. sayısı çıktı.



Alarga’nın 2. sayısında şiirleriyle;

Hasan Aktaş, “Kralın Atına Ters Nal Çakmak”

Gazanfer Eryüksel, “Bavul Toplamadan Çkılan Yolculuk”

Nevruz Uğur, “ Yağmuru Bekleme Şarkısı”

Ali Celep, “Ey”

Yahya Burak Gül, “Şehirden Çıkış”, “Simülasyon Teorisi Şerhi”

Bünyamin Gürel, “Şiir Yontuları”,

Ağıtçızade Çelebi, “Yakıyorum”,

Serkan Özer, “İş bu İstanbul”

Abdurrahman Abıka, “Zorakilikten Artakalan,

(Şiirleri ilk kez Alarga’da yayınlanan 20 yaşındaki genç şair) Hüseyin Köroğlu “Fötrlü İstasyon”, “Mart Henüz Bitmedi”

yer alırken;



Arzu Alkan Ateş “Kökteki Kurt” adlı öyküsüyle

Beste Bekir “Montaigne” biyografisi ile

Mustafa Everdi, mizahi bir dille kaleme aldığı “Kuğu Gölü Balesine Geç Kalmış Bir Hacıağa” adlı denemesiyle,

Hasan Aktaş, “Mülkiyetsizlik Felsefesi ve Hayata Bilinçli Bir Tercihle Tutunamamak” adlı Hayalet Oğuz’u anlattığı makale-deneme tadındaki yazısıyla,

Ali Celep, “Betül Tarıman’ın ‘Yağmurlu Camda Çocuklar’ Adlı Şiiri Üzerine” adlı eleştirisiyle

Mustafa Celep, “Şehre Karşı Bozkır, Kültüre Karşı Barbarlık: Osman Çakmakçı’nın ‘Bir Hiçlik Anatomisi’ Adlı Toplu Şiirleri Üzerine” ve “Hayat, Tabiat ve İmge Ormanında Hakan Şarkdemir’in Batık Değirmenleri” adlı eleştiri yazılarıyla,

Fatih Çodur, “Ahmet Sarı’nın Kendi İmdadına Koşup Gelen Hızır Kitabındaki ‘Bir Küçürek Öykü’ Üzerine” adlı incelemesiyle

Nuran Aksoy, “Düşen Bir Toplumun Absürt Hikayesi: La Haine” adlı film eleştirisiyle,

Bayram Zıvalı ve Merve Sayın ise Nobel ödüllü Alman Şair Günter Grass’ın Ehe(Evlilik) adlı şiir çevirisiyle 2. sayıda yer alıyor

Yeni ve taze sözler söyleyen nice sayılarda buluşmak dileğiyle…

Alarga Dergi iletişim: dergialarga@gmail.com

