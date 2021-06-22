Alarga İlk Sayısıyla Okur Karşısına Çıktı!

İki ayda bir yayınlanacak olan Edebiyat ve Eleştiri Dergisi Alarga, Mayıs-Haziran 2021 tarihli ilk sayısı ile okur karşısına çıktı. Esmeray Gürel’in Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü olduğu derginin Genel Yayın Yönetmeni ise Bünyamin Gürel. Alarga’nın Yayın (Editörler) kurulu ise Şükrü Kırkağaç, Ali Celep, K.Çağlar Aksu, Mustafa Nurullah Celep ve Yahya Burak Gül’den oluşmakta. Şiirin ve eleştiri metinlerinin ağırlıklı olduğu dergide sırasıyla; şiir, öykü, biyografi, makale, eleştiri, kuram, deneme, sinema ve kitap tanıtım yazıları yer alıyor.

Bünyamin Gürel’in, “Mekanikleşen Bir Hayata ve Hayatsız Şiire Karşı Alargada Kalmanın Manifestosu” ve Mustafa Nurullah Celep’in “Taze Söz Türk Milleti Yazarlar Cemiyeti Bir Manifesto Denemesi” başlıklı iki farklı manifesto yazısı ile edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapan dergide K. Çağlar Aksu’nun “Türk Şiirinde Deneysel ve Avangard Yaklaşıma Bir Eleştiri” adlı makalesi dikkat çekiyor.

Şair ve Çevirmen Fatih Çodur ise İrlanda’nın önemli şairlerinden Tony Curtis’in “Bench” şiiri ile Polonyalı Nobel Ödüllü Şair Czeslaw Milosz’un daha önce Türkçeye hiç çevirisi yapılmamış bir şiirini Türk okuyucusuyla buluşturuyor.

Öykücü Arzu Alkan Ateş, “Serzeniş” adlı uzun öyküsüyle kurmacanın sınırlarını zorlarken Erich Fried’e dair biyografi yazısıyla Esmeray Gürel, hayatı zorbalıklarla mücadele ederek geçmiş önemli bir şairi bize tanıtıyor.

Şair ve Eleştirmen Ali Celep ise Sezai Karakoç’un “Samanyolunda Veba” şiirini inceliyor.

Genç ve Üretken Yazar Burhan Alsan, Mustafa Kutlu’nun deneme türünde kaleme aldığı son kitabı “Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş” hakkında görüşlerini okurla paylaşırken, Halil İbrahim Karahan, “Mahmut Dilmaç’ın “Masumiyet Karinesi” adlı İlk Şiir Kitabı Üzerine” başlıklı yazısıyla dergide yer alıyor.

Usta Öykücü Mustafa Everdi, “Şairlere Şiir Dersleri” yazısıyla ilgi çekici tespitlerde bulunuyor.

Yine Mustafa Nurullah Celep, Cemal Süreya’nın Türk şiirinin poetik geçmişinde önemli bir yere sahip “Folklor Şiire Düşman” başlıklı yazısını bugünün bakış açısıyla masaya yatırarak tekrar tartışmaya açıyor ve güncelliyor.

Yetenekli Yazar Barış Kavas, Jim Carrey’in unutulmaz filmi Truman Show’u farklı bir bakış açısı ile değerlendiriyor.

Günümüz Türk şiirinin kıymetli, titiz, arşivci bir takipçisi ve okuru olan Şükrü Kırkağaç ise beğendiği ve altını çizdiği dizelere “Ben Kimim” başlığıyla yer veriyor.

Dergide yer alan şairler ve şiirleri ise şunlar:

“maskeler” Ali Celep

“yaşanmamış zamana ağıtlar” Bünyamin Gürel

“yaradılış duvarının şiirle geçilişi / her şeyin hikâyesindeki eksikler” Yahya Burak Gül

“güzellik için ağıt” K. Ç ağlar Aksu

“kalbi olmayan kriz” Halil İbrahim Karahan

“kuruntuyla karışık almuslu ilyas’a dair” Abdulkadir Akdemir

Niteliği önceleyen bir anlayışla yayın hayatına başlayan Alarga Dergisi, edebiyat dünyasındaki çeteleşmeye, ideolojik bölünmüşlüğe karşın farklı şiir ve dünya görüşlerine sahip isimleri bir araya getirerek edebiyatın birleştirici gücüne katkı sunuyor.