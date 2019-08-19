Ali Emre, 90'lerde İstanbul'da

Bir de küt bir ağaç vardı önünde unutkan bir dut ağacı

Bayılmıştım açlıktan lokantada, cezayir miydi fas mı

Üç günde bir akıyordu o zaman sular istanbul’da

Üç kişiden biri ya şairdi ya polis ya da amerikan ajanı

Her darbede bir arbede çıkar ve derbeder çocuklar

Kantinlerde bıyık burar evlerde devletler kurarlardı

– “Ah evet biliyorum tatlım demode lakırdılar bunlar!”

Vakit yoktu bakışmaya çekirdek satıyordum akşamları

Düşünce kolum kırılmıştı gece kaçak giriyordum yurda

Anamın gözyaşları birikir tombul bir mektuptan ağardı

Üç günde bir bayılıyordum ve edip cansever sağdı

Dişleri bembeyaz bir ispanyol vardı bir de beyoğlu’nda

– Babam ve oğlum’u kırk kere izleyen kaç kişi var?

Akşamları üstümüze hep bir kenan evren sıçrardı

O dut ağacı kurudu, çernobil patladı çünkü az sonra

Çaylar ucuzladı birden yurtta, müdürün pos bıyıkları

Uzadı kış uzadı fındık dağıttılar bize hem de bedava

Ahmet kaya dinliyorduk, üç günde bir gidiyorduk okula

Waldo’yu arıyorduk zor konuşuyordu ismet özel

Dikkatim dağılıyordu ikide bir yoksulluktan beyazıt’ta

Bir kitap çalmıştım bir kez sahaflardan, elim dardı

Beşiktaş’ta almıştım soluğu, yurda gündüz sokmazlardı

– Konuşurken niye yüzümüze bakmıyorsun ali ya?

Utangaçtım, kızlarla konuşurken yüzüm kızarırdı

Edip cansever gitti dediler zarifoğlu aramızdan ayrıldı

Eylemden geliyordum cop hiç işlemiyordu yaralarıma

Günahı yoktu istanbul’un, çernobil’i iplemiyordu kızlar

Ütü yapmayı bilmiyordum daha salavat getirmeyi

Çay iyiydi de zamanla dokunmaya başladı fındıklar

Deli gibi fransızca çalışıyordum sökmek için baudelaire’i

Ağzıma tütünden başka bir şey sürmemiştim yani

Üç günde bir, tek ayak üstünde sorup duruyordu hocalar

– Hani abesle muktebes, ne yaptın kulak için kafiyeyi

Ortaköy hesap soruyordu, bana bakıp kikirdiyordu kızlar

– “Paris” hocam, “dünyanın en berbat batakhanesi”

Ne les fleurs du mal dinliyor acı ne savaş ritimleri

Amerikan bilardosuyla penguen de sadece bizde var

Ha bir de turgut nereden koşuyor diye sormuştu çölaşan

Emin değilim ama imgeye de çok abanmıştı 80’li yıllar