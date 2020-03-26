Arkas Sanat Merkezi’ndeki Tüm Sergiler Bir Tık Ötenizde!

Kültür sanat faaliyetlerine verilen zorunlu ara pek çok müzenin kapılarını kapatmasına neden olunca sanatseverler sanal müzelere yöneldi. Uçak bileti, giriş veya üyelik ücreti istemeyen sanal müzeler evde sanatla vakit geçirmek isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunuyor. Arkas Sanat Merkezi de sanatseverleri, açıldığı 2011 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı sergileri görmeye bekliyor. Ziyaretçilerin 3 boyutlu sanal gerçeklik farkıyla gezebileceği Arkas Sanat Merkezi internet sitesinde.

“Arkas Koleksiyonu'nda Post Empresyonizm”, “Batılının Fırçasından Ege'nin Bu Yakası”, “Sessizliğin Yankısı”, “O, Bir Yıldızdı”, ““Asker Ressamlar”, “18. Ve 19. Yüzyıllarda İzmir; Batılı Bir Bakış”, “Gallé Daum Lalique... Camın Şairleri”, “Hoca Ali Rıza”, “Arkas Koleksiyonu'nda Osmanlı Halı Sanatı”, “İzmir: Yarınlara Bir Miras”, “Antik Anadolu'nun Tanıkları”, “Üç Denizin Arasında Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları”, “Anadolu Seyahatleri”, “Arkas Koleksiyonu'nda Işığın Ustaları”, “Victor Vasarely”, “Arkas Koleksiyonu’ndan Su Manzaraları”, “Renk Işık Titreşim”, “1001 Gece”, “Arkas Koleksiyonu'nda Post-Empresyonizm”, ve ziyaretçi rekoru kıran “Pıcasso: Gösteri Sanatı” ile birçok farklı konseptte toplamda 20 sergiye ev sahipliği yapan Arkas Sanat Merkezi, evde sanatla vakit geçirmek isteyenlere bilgisayar ya da telefonlarından sanal müzesine davet ediyor.

Arkas Sanat Merkezi’nin internet sitesinde yer alan Sanal Müze sayesinde geçmiş sergiler 360 derece 3D sanal tur ile sanki oradaymış gibi gezilip, izlenebiliyor.

www.arkassanatmerkezi.com