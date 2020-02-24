Aşk, Yunus, Mevlana, aşk, Şems, Elif, Gönül, Sema ve yine illa ki aşk...

Günümüz popüler tasavvuf içerikli kitaplarının kapaklarında ve temalarında bolca karşılaştığımız kavramlar bunlar.

Elif Şhafak’ın ‘Aşk’ı ile başladığını hatırladığım ve giderek artan bir eğilim tasavvufi öğeler içeren kitaplar yazmak.

Modern dünyanın hızından, benmerkezciliğinden, maddeciliğinden, yorulan insan ruhu, bedenini aşıp kendine dokunacak bir şeylerin arayışı içerisinde. İnsanın beninin içindeki benle meşgul olan tasavvuf bu sebeple zengin bir malzeme sunuyor. Arayış içerisindeki insanlara seçenekler sunmak isteyen ‘yaşam koçlarına ‘, meditasyonculalara, yazarlara, senaristlere, kültür turizmcilerine, şarkıcılara... Kısaca bu hamurun daha çok su götüreceğini anlayan herkese.

Kabuk-Öz

Bir konunun gündem olması, çok ilgi görmesi onu elbette değersiz yapmaz. Ancak çok kıymetli bir konunun özüne temas etmeden sadece dış çevresinde dolaşmak konunun değerini azaltmasa da konunun ele alındığı vasıtanın niteliğini azaltır şüphesiz.

Mevzumuz özelinde tasavvuf öz itibariyle şeriatın tüm şartlarını yerine getirmek buna ilaveten bunu aşkla, anlayarak, derinlemesine imanın manasına vakıf olamaya çalışarak, nefsi özel usullerle terbiye etme yöntemleriyle yapmak demek. Hal böyleyken günümüzde işin tam da üzerine bina edildiği şeriat gerekleri yok sayılarak, sevme, sevilme, âşık olma, muhabbet denizinde boğulma, iç yolculuğa çıkma gibi süslü kısımları alıp bunların uygulanmasında da sufilere, pirlere adeta yaşam koçu muamelesi yapınca işin kabuğunda kalmak tabiri karşılığını bulmuş oluyor. Bunların yanında derdine derman arayan insanlar sadece ilk başta geçici bir rahatlama yaşıyor. Bu ise ameliyat gerektiren ciddi bir rahatsızlığın acısının sadece ağrı kesici ile anlık dindirilmesinden başka bir şey olmuyor.

Gönül Kapısında Bir Elif: Kelam-I Aşk

Nalan Güven imzasıyla Timaş Yayınları'ndan çıkan Gönül Kapısında Bir Elif ‘Kelam-ı Aşk’ kitabı başlığında barındırdığı gönül, aşk ve elif kelimeleriyle çok satan kitaplar listesinin en çok kullandığı kelimelerden üçüne sahip.

Yasin Çetin’in hazırladığı kapağa, yazarın önerisi veya çizerin kitabı okuması ile herhangi bir çiçek yerine kitapta üzerine bir bölüm ayrılmış olan karanfil çiçeği çizilse çok daha özenli bir iş çıkabilecekken kapak tasarımı ortalama ama derinliksiz bir kapak olmuş.

Kitap, giriş kısmındaki popüler tasavvuf kitaplarındaki eleştirilerin hepsini hak edecek kadar yüzeysel değil. Bununla birlikte Mesnevi, siyer, Fusüsu’l Hikem, Peygamberler Tarihî, evliya kıssaları okumaları yapıldıktan sonra bunlardan ne güzel kitap olur fikrine sahip olunarak yazılmış ya da roman yazmak için bunlar okunmuş hissi uyandırıyor. Bu okumalardan yapılmış uzun uzun alıntılar metne yerleştirildikten sonra roman kurgusu içinde verilebilmesi için dünya roman tarihinin belki de en klişe ve cankurtaran yöntemi olan ‘meğer hepsi rüyaymış’ yöntemi kullanılmış.

Rüya dışında akan kurguda ise tutarsızlıklar mevcut olsa da sağlam olmamakla birlikte etkileyici sayılabilecek bir hikâye oluşturulmuş.

Tüm bunların sonunda Gönül Kapısında Bir Elif tahrif edici unsurları çok olmayan ancak alıntılar dışında okuruna güçlü bir veri sunmayan ‘Tasavvufi Metinlere Giriş’ niteliğinde bir roman olarak görülebilir.

Gönül Kapısında Bir Elif

Nalan Güven

Timaş Yayınları

2020

208 sf