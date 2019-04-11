“… sanki bir işaret verilmiş gibi, muhteşem yetenekler canlanıyor.”

Erasmus, 1517

“Bu çağ, tarihin en kötü çağı.”

Erasmus, 1536

Jonathan W. Zophy'nin "Ateş ve Su Üzerinde Dans Rönesans ve Reform Avrupası'nın Kısa Tarihi" Başlığıyla çevirilip Türkçe'ye kazandırılan eser Dergay Yayınları tarafından okurların ilgisine sunuldu.

Erasmus’un, kendi yüzyılı hakkındaki bu çelişkili ifadeleri, Rönesans ve Reform Dönemi Avrupası’nın en temel sorununu akla getirmektedir. Bu çağın tarihteki ismi bir yana, Rönesans ve Reform gerçekten de tüm zamanların hem en iyi hem de en kötü çağıydı. O yüzden hem ateşin hem de suyun üzerinde edilen bir dans gibiydi.

Rönesans aynı zamanda bize müsamaha göstermenin önemini ve farklılıklarımıza rağmen topluluklar hâlinde yaşamamız gerektiğini öğreten ikaz edici bir hikâyedir. Reformun 20. yüzyılda gelen üvey evladı Martin Luther King Jr.ın bir zamanlar dediği gibi: “Kardeşler gibi birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerek, yoksa aptallar gibi birlikte helak olacağız.”

Avrupa halklarının ve soylularının yaşamları, döneme damgasını vurmuş sanatçı ve düşünürlerin hayat hikâyeleri ve eserlerinin anlatıldığı bu kitapta Rönesans ve Reform çağı pek çok farklı açıdan ele alınıyor. Jonathan W. Zophy, öğrencileri ile arasında bir köprü vazifesi göreceğine inandığı bu eserde çağın önde gelen tüm akım ve inançlarını sade ve akıcı bir üslup kullanarak okuyucuyla paylaşıyor. Ayrıca kitapta geleneksel Rönesans ve Reform ders kitaplarında her zaman göremediğimiz önemli kadın sanatçı ve düşünürlere daha çok yer veriliyor. Anlatım, çok sayıda görselle zenginleştiriliyor.