Ay Altında Koşan İnsanlar

Gerçeklik göründüğü gibi değildir. Duyguların doğası nasıldır? Ne tür hassasiyetleri vardır? “Duyu bütünleme” çevremizden ve vücudumuzdan aldığımız duyusal bilgileri analiz ederek vücudumuzu çevreye uygun bir şekilde kullanmamızı sağlayan bir süreci içermektedir. Bu süreç yaşamımız boyunca devam eder, ancak hayatımız boyunca duyusal kanallarımıza yoğun iş düşmektedir. Duygusal hassasiyeti olanlar yaşamdan gelen bilgilere daha fazla odaklanıp bunları hareket cevabına dönüştürmektedirler. Duyusal sistemlerden aldığımız bilgiye yönelik cevaplarımız bizim gün içerisinde nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi belirlemektedir. Bu duyusal sistemlerimizden bazıları dışarıdan ya da vücudumuzdan gelen uyaranlara az veya fazla reaksiyon verme potansiyeli gösterirse, biz de çevremizde akan bilgiye karşı farklı duygu, davranış ve hareket cevapları oluştururuz. Örneğin işitme sistemimiz sese olduğundan fazla reaksiyon gösterirse, merkezi sinir sistemi organizasyonumuzda “savaş” ya da “kaç” cevabı oluşur. Bu durumla başa çıkabilmek için kulağımızı kapatırız ya da çıkan sesin üstünde bağırarak veya ağlayarak durumla savaşırız. Günlük yaşamda gösterdiğimiz yeteneklerimiz deneyimlerimize göre şekillendiği için en başta sergilediğimiz ve bize iyi gelen stratejileri yaşadığımız her deneyime çevirmekteyiz. Böyle olunca da sistemimizin kaldırabileceğinin üzerindeki sese, dokunmaya, harekete, kokuya, tada olduğundan fazla reaksiyon gösteririz. Bu da bizim günlük yaşamımızda güvenli ve dengeli yaşam potansiyelimizi devam ettirebilmek adına direnç stratejileri geliştirmemize yol açar.

İnsanoğlunun duygusal hassasiyetlerine yönelik keşif serüvenini; Ay Altında Bir Koşu adlı eserinde, öyküleri üzerinden duyguların ne tür dinamiklere hassasiyet gösterdiğinde, ortaya hangi sorunlar çıkarabileceğini ve bu sorunların günümüze geçirdiği zorluğu mercek altına almaktadır Ramazan Teknikel. Bir insanın duygusal hassasiyeti veya hassasiyetleri nelerdir? Fiziksel görünümü, mesleği, geliri, toplumsal ve kişisel ilişkileri, çevresi ve sosyal yaşamına karşı dışardan aldığı bilgiyi kendi içinde geliştirdiği hassasiyetinin yaşamını nasıl etkilediğini, yirmi beş öykü ile Ramazan Teknikel, bildiklerimizin sınırını taşırmaktadır. Gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını anlayışımıza yerleştirmek için vurgu yaparak dünya anlayışımızda hala eksik olduğunu düşündüğü şeyler çerçevesindeki düşüncelerini paylaşmaktadır. Duyguların doğası ve bilginin rolünü tanımak ve anlamakla kesinlikle bilmediğimiz şeylere, çevremizi kuşatan güzel ve uçsuz bucaksız gizeme baktığımız noktaya, bildiklerimizin sınırına Ay Altında Bir Koşu taşıyacaktır. Ramazan Teknikel, 1955’de Adıyaman Besni’de doğdu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Şiir, öykü ve denemelerinden bir kısmını dergilerde yayımladı. Duygularımızın, yaşamın gerçekliğini göründüğü gibi algılamadığını Ay Altında Bir Koşu adlı öykü ile can alıcı bir noktadan aktarmaktadır yazar.

Ay Altında Bir Koşu

Akşam koşmak, emekli memur Hilmi’nin, ortaya attığı bir düşünceydi. Koşu, temmuz ayı boyunca sürecekti. Ayın her cumartesi gece saat tam on ikide başlayacaktı. Koşuya başlayacaklar kırkını, ellisini devirmiş insanlar olacağı için hız koşusu olmayacaktı. Öne çıkma kaygısı olmadan, ay altında hafif tempolu bir koşu, bir dostluk, bir komşuluk koşusu yapılacaktı. Koşuya katılmak serbestti, zamanı uygun olan isteyen herkes katılabilirdi. Sitedeki her daireden bir kişi katılsa bile elliye yakın insan ediyordu. Koşu varış yeri önceden saptanmıştı, iki kilometre ötedeki bir alışveriş merkezinin çevresi dolaşılıp gelinecekti. Yarış olmadığından kimsenin tempolu koşup kendisini yormasına gerek yoktu. Sitenin en kilolusu arzuhalci Taylan, sitedekilere o yürüyemez dedirtmemek için bu koşuya katılma kararı aldı. Taylan’ın, herkesten en az yarım saat sonra gelmesi çok tuhaf karşılanacak hatta gülünç duruma düşecekti. O da koşu başlamadan yarım saat önce koşu toplanma yerinden alışveriş merkezine doğru biraz yürüyerek oralarda bir yere saklanacak, sonra da koşanlar geri dönerken çaktırmadan aralarına katılacaktı. Yine de sona kalacaktı ama ele güne karşı gülünç olmayacaktı. İki yüz kişi kadar koşuya katılan vardı. Taylan bir ağacın arkasına oturarak gizlenir. Emlakçı Fethi de arzuhalci Taylan’ın olduğu yere gizlenmeyi tasarlamıştı. Taylan’la göz göze geldiler. İkisi de aynı amaçla geldiklerini anladılar ve konuya değinmeden havadan sudan konuştular. Ay ışığı sarkarken gözleri koşanların döneceği yoldaydı.

Bazı öykülerde oluşan duygu biçimleri ve yansıtmaları insanların reel hayatta karşılaştıkları olay ve olgulara verdikleri tepkilere ve yaklaşımlara örnek teşkil edilebilir. Mesela; kahvede sazını konuşturan aşığın, tepsi dolaştırmaktan utanmasına; engeli olan bireye olan tutumun değişikliği ve engelli bireylere bakış açıları, Babasının kaybıyla yetim kalan, ailesinin geçimini üstlenen genç kızın duyguları, sokak satıcıları, esnaflar, sokakta geçenlerin yansımaları, eserdeki insan kalabalıklığının ve duygu yoğunluğunun bir çeşit yansıması olarak okunabilmektedir. Eser, bir tür meslek farklılıkları üzerine de odaklanarak insanların meslek serüveninin içselleştirilip içselleştirilmemesini da odağına almaktadır. Tüm bu unsurlarla birlikte eser, toplumun geneline yayılan temel meseleleri odak noktasına alarak öykünün betimleyici odağına yerleştirmiş, bir tür çıkarımda bulunarak sorunları edebiyat penceresinden çözmeye odaklanmıştır.

Ramazan Teknikel

Eşik Yayınları

Şubat 2017

İstanbul

117 Sayfa