Ayasofya Çocuk Çıktı!

Ayasofya Dergisi ekibi öncülüğünde, Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri ortaklığıyla hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Ayasofya Edebiyat ve Çocuk Dergisi; “mevsim kış olsa da, çocukluğun o şen bahârı gönlümüzde hep dâim olacak” diyerek kış temalı kapağı ve Şubat 2017 tarihli ilk sayısı ile okuyucularına merhaba dedi.

Ayasofya Çocuk dergisinin editörlüğünü Hazal Sezgin, yayın koordinatörlüğünü Muhammed Said Çimen, kültür sanat danışmanlığını Bülent Özdaman yürütürken, kapak ve iç tasarımda ise P. Yusmar Yusuf’un imzası var.

Dergi; Şehîd Halil Kantarcı’nın şehâdetinden birkaç gün evvel çocukları için yazdığı “kısa hikâyesi”ne dair bir çizimle bizleri selamlarken bu çizim, derginin ilk çizgisi olması hasebiyle de ayrı bir önem arz ediyor. Hikâye Halil Kantarcı’dan, çizgiler Hazal Sezgin’den…

Elif Tekdağ’ın kaleminden Manavın Kedisi adlı hikâyenin akabinde, Muhammed Said Çimen’in Nûrlu Annem şiiri ile gözümüzde beliren bir damla yaş, Hatice Şimşek’in çizimi ile okuyucuyu teselli buluyor. Bir tahta atın peşinde, Hilâl Işık’ın kaleminden Uçma şiiri ile dergi yolculuğuna devam ediyor.

Fatma Nur Akgül’ün, 7. Sınıf İmam Hatip öğrencisi Zülâl ile helal beslenme ve diyetisyenlik üzerine yaptığı samimi söyleşiyi, Hatice Şimşek imzası ile Kendin Tasarla bölümü takip ediyor. Çizimlerini Hatice Şimşek’in yaptığı Mustafa Uçurum’un Nazlı Bulutlar’ı, Cemil’in Bulut Yolculuğu hikâyesi ile devam ediyor.

Derginin Kütüphaneci Abla’sı Betül Yılmaz’ın rehberliğinde Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Çinili Çocuk Kütüphanesi’ne selam verdikten sonra bir çocuğun dedesiyle kıldığı ilk sabah namazının Bahriye Eldemir kalemiyle anlatıldığı O Sabah hikâyesi Hazal Sezgin’in Ayasofya Camii çizimiyle hitama eriyor.

Fatih Kasva’nın Ahmet Uluçay çizimiyle Bülent Özdaman’ın kaleminden “Resimleri Gımıldatan Yönetmen” başlıklı yazı, sinemaya dair çocuklara farklı bir kapı aralıyor.

Zeyneb Akyüz’ün çizimiyle Firdevs Kapusızoğlu’nun kaleminden Mustafa’nın Ayak Parmakları hikâyesi Vecihi Hürkuş ismini çocuklara aşina kılıyor.

Bir kıssanın peşi sıra Şemsipaşa nâm-ı diğer Kuşkonmaz Camii, Gülnur Yıldız’ın kalemi ve Hazal Sezgin’in çizimleriyle akıllarda şöyle biri soruyu bırakıyor: Acaba neden kuşkonmaz ki bu camiye?

Berat Bıyıklı’nın kaleminden Mehmet’in Radyo Programı hikâyesi ise “Acaba gerçekten böyle bir radyocu var mı?” hissini uyandırıyor.

Derginin hazırlık sürecinde Üsküdar Yavuztürk Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrencilerin eserleri de dergide mevcut. Melisa Karadaş’ın Canım Annem’i, Derya Gönültaş’ın Şehitlerimiz şiiri, derginin arka kapağında yer alan Ayşe Nur Akyıldız’ın Yuva şiiri genç yüreklerin de bir dergide belki de en çok yer verilmesi gereken kişiler olduklarını biz büyüklere hatırlatıyor.

Hümeyra Demirkaya’nın Cimri Adam’ı, Feyza Yalçın’ın Asılda Güleceğim şiiri, Elif İlayda Demir’in Anadolu Kadını hikâyesi, Fatma Nur Yılmaz’ın Kendimi Unutamıyorum ve M. Sadullah Kasap’ın Açık Pencere’si derginin genç kadrosundan.

Masal, şiir ve hikâye derken soluklanmak isteyenler için ise Hacer Cem ile Ahsen Aydın’ın Pratik Tariflerini unutmamak gerek.

Ayasofya Çocuk Dergisi bir hediyeyle de okuyucularını sevindiriyor. Hediye; bilhassa İstanbul’da yaşayıp da “ Yeditepe İstanbul derken hangi tepelerden bahsediliyor ki” kararsızlığına düşenler için biçilmiş kaftan. Çizimlerini Hazal Sezgin’in yaptığı Yeditepe İstanbul afişi, gerek mahiyeti gerekse hacmi ile dikkat çekiyor.

Ayasofya Çocuk, Ayasofya Dergisinin Nisan-Mayıs sayısıyla birlikte hediye J

Dergiye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

ayasofyacocuk@gmail.com

twitter.com/ayasofyacocuk

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