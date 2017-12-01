Ayasofya Çocuk Dergisi’nin 4. Sayısı Çıktı

Dalından düşen her bir yaprağın altın rengine büründüğü güz mevsimini selâmlayan Ayasofya Çocuk Dergisi, 4. Sayısı ile aramızda..

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Recep Terler’in öncülüğünde çıkan derginin editörlüğünü Hazal Sezgin, yayın koordinatörlüğünü Muhammed Said Çimen, kültür sanat danışmanlığını ise Bülent Özdaman yürütürken, kapak ve iç tasarımda bu defa Derya Paçal’ın imzası var. 2. sayıdan itibaren illüstrasyonlarıyla dergi ekibinde yer alan Orhan Kahveci’ye ise yeni sayının arka kapak çizimi emanet edilmiş.

Derginin editör yazısı ise 2. sayıda olduğu gibi bu ve bundan sonraki sayılarda da “Ayasofya’nın Kedisi” olarak nâm salmış “Şaşkın Kedi Gli”ye emanet. Derginin iç sayfalarında da ara ara okurlarını selâmlayan Gli’nin çizimleri ise Orhan Kahveci’ye ait.

Dergi; Güzel Haberler köşesinde yayın hayatına selâm eden Cezve Yayın Grubu’nu misafir ediyor. Dergiye kitap tahlili minvâlindeki yazılarıyla katkısı bulunan Tuğba Coşkuner’in Cezve Çocuk’tan çıkan “Ormanı Yemek Yasak” kitabı okuyuculara müjdelenmiş. Devamında ise kendisini iyiden iyiye hissettiren güz mevsimini Mustafa Uçurum’un İyi ki Geldin Sonbahar şiiri ile karşılıyor dergi. Şiirin çizimleri Gülnur Yıldız’a ait.

İlk sayıdan bu yana maceralarına şahit olduğumuz Mehmet ile ilk üç sayıda tanışamamış çocuklar için bir film makinesinde Mehmet’in tüm hikâyesi keyifli bir şekilde özetlenmiş. Devamında ise bu defa Mehmet’in kedisi Huysuz dikkat çekiyor. Huysuzun Huysuzluğu hikâyesi ile Berat Bıyıklı, Ayasofya Çocuk Dergisi okurlarını yine yalnız bırakmıyor. Hikâyenin çizimlerinde Hazal Sezgin’in imzasını görüyoruz.

sayıdan itibaren devamı gelecek köşeler serisinde yer alan Seda Kargalı’nın hazırladığı Çocuk Lügati bölümü yeni sayıda da unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri hatırlatmaya devam ediyor. Bu defa “âlem, sinâmeki, sâirfilmenam ve müselles” kelimeleri çizimlerle süslenmiş.

Göğe selâm vermeden geçmek olmaz elbet diyor dergi yine. Devamı gelecekler serisinin bir diğeri ise yine Seda Kargalı’nın hazırladığı Gökyüzü Seyyâhı bölümü. Acaba bu defa gökyüzünün okurlarına ne gibi ikramları var?

En son Topkapı Sarayı’nın selsebillerini mesken tutan Gezgin Kuş Tayr’i, bu defa Eyüp Sultan Camii’ne doğru kanat çırpıyor. Gülnur Yıldız’ın hazırladığı bu bölümün çizimlerinde Hazal Sezgin’in imzasını görüyoruz.

Çocukla, çocuklar için düstûrunu benimseyen dergi; bünyesinde çocukların ve gençlerin çalışmalarını da ağırlıyor. 14 yaşındaki Ebubekir Yanık, yaptığı çizimler ve oyun hamurlarından maketleriyle animasyonlar hazırlarken dergiye çocukların boyaması için bir sayfa hazırlamış. Belki ileride çalışmalarının daha da kuvvetlendiğini göreceğimiz bir isimdir diyerek Ebubekir Yanık`ın gayretini tebrik ediyoruz.

Dergi, yolculuğuna kıymetli bir ismin izini sürerek devam ediyor. Hem de iki sene evvelinden itibaren başlayan bir süreç. Ve bu süreç Mustafa Cüneyt Ülger`in katkılarıyla güzelleşiyor. Merhûm Mimar Cevat Ülger’in, eşyaya bakışının bereketi neticesinde birçok kişi tarafından lüzumsuz ve eski olarak görülen eşyalardan yaptığı oyuncakları masalın ahengiyle buluşturduğu Oyuncak Masalları kitabından bir bölüme dergide yer verilmiş. Bölümün çizimleri ve içeriği Hazal Sezgin`e ait.

Hayalleri olmayan bir çocuk düşünebilir miyiz? Hele ki mavi bisiklet gibi masumane bir hayâl ise. Yönetmenliğini Ümit Köreken’in yaptığı Mavi Bisiklet filmine dair yazıda Elif Gümüş imzasını görüyoruz.

Düşüncenin renkleri olsaydı acaba sizinkisi ne olurdu? Sizleri bilmem ama bazı çocuklar tam olarak brokoli renginde düşünüyor olmalı. Nereden mi biliyoruz, tabi ki Tuğba Coşkuner’in Brokoli Renginde Düşünmek yazısından. Yazının çizimlerinde Hazal Sezgin’in imzasını görülüyor. Emilia Ağaçta, Ceren Konuyu Anlamadı ve Göğü Yere İndirelim kitaplarının yeşil dünyasına girmek isterseniz ilgili bölümü muhakkak okuyun deriz.

En eski meslek acaba nedir yahut ilk ekmeği kimler yapmış, sizler de merak ediyorsanız derginin yeni köşesinde Peygamberlerin hayatlarından izlerle karşılaşabilirsiniz. O halde Peygamber Meslekleri köşesiyle tanışmaz mısınız?

Başımızın üzerinde türlü türlü süsler var. En güzeli ise şüphesiz gökyüzü. Göğün en güzel süslerinden birisi ise yine şüphesiz ay olsa gerek. Peki acaba gökyüzünde hangi takvim kullanılıyor? Bulutlar ya da yıldızlar bir takvime ihtiyaç duyarlar mı? Bir gün bir bulut ya da yıldızla konuşacak olursanız muhakkak ona sorun olur mu? Biz sizi şimdilik Ay Takvimi köşesi ile baş başa bırakalım. Acaba Kasım ve Aralık aylarında ay’ın hâlleri nasılmış?

Derginin sonuna yaklaşırken bizim evlerimizden daha farklı ama daha eğlenceli evlerle karşılaşıyoruz. Belki içinizde aşinâ olanlar vardır. Kırgız/Kazak Çadırları olarak nâm salan çadırların özellikleri nelerdir öğrenmek isterseniz sizi şöyle alalım. Hem belki boyama sayfasındaki çadırı da kardeşiniz boyamak ister ya da siz istersiniz belli mi olur?

Çadırlar ile devam edecek olursak derginin Derya Paçal’ın hazırladığı kapak çizimi de bizleri çocuklar ve kocaman bir çadırla karşılıyor. Bununla beraber bir de dergi eki olarak Kırgız Çadırları ile bezeli 2018 yılı Hicrî ve Milâdî Takvim hediye ediyorlar.

Arka kapakta ise Orhan Kahveci’nin hazırladığı güz mevsiminin renkleriyle bezeli bir sonbahar illüstrasyonu var. Özellikle kışa hazırlık yapan teyzelerin hazırladıkları ekmeklerin kokusu sanki burnumuzda tütüyor.

Ayasofya Çocuk Dergisi görülüyor ki yeni sayısında yine birçok coğrafyaya selâm etmiş. Biz de selâmlarına mukabil yollarının daima açık olması temennisiyle yazımıza vedâ ediyoruz.