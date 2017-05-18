Ayasofya Dergisi’nden Özel Ayasofya Sayısı!

Ayasofya, 18. sayısı olan Haziran-Temmuz sayısında birçok önemli isimle Ayasofya özelinde 50’ye yakın araştırma, özel yazı ve özel söyleşilerle çıktı.

Recep Terler yönetiminde 3. Dönemi bitiren dergi Ayasofya özelinde edebiyat, sinema, kültür ve sanat alanında daha önce çalışmalara konu olmamış Ayasofya yazılarıyla 160 sayfalık bir çalışma sergiledi.

Bu Sayıda Siyer Vakfı Onursal Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, Usta Yazar Nuri Pakdil, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk ve Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak ile gerçekleştirilen Ayasofya söyleşileri dikkatleri üzerine çekiyor.



Ayrıca İFAM Onursal Başkanı Dr. İhsan Şenocak, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Milli Gazete Yazarı Adnan Öksüz ve Şair-Yazar Mustafa Uçurum’un Ayasofya üzerine kaleme aldıkları yazılar tarihe bir not olarak Ayasofya Dergisi üzerine kaydediliyor.

Son günlerde Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması gündemdeyken Recep Terler’in ‘’Ayasofya Dinlerarası Diyalog Merkezi mi Olacaktı?‘’ yazısı ise yeni bir tartışmayı başlatacak gibi duruyor.



Bülent Özdaman’ın ‘’Sinema Filmlerinde Ayasofya’’ yazısı, Büşra Zişan Erol’un ‘’31 Nolu Odada Ne vardı’’ yazısı, Zeynep Müsemma Demirel’in ‘’Doğu-Batı Sentezinde Ayasofya’da Sanat’’ yazısı, daha önce Ayasofya’da namaz kılma eyleminde bulunan Mehmet Fatih Dörtbudak’ın ‘’Ayasofya’da Namaz Kılmak’’ adlı yazısı, Hilmi Karaca’nın ‘’Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Göre Ayasofya’nın Önemi’’ yazısı ve Yusuf Bilal Aydeniz’in ‘’Büyük Doğudan Ayasofya’ya Uzanan Serencam’’ yazısı dosya yazıları içerisinde dikkat çeken çalışmalar olarak görünüyor.

Mustafa Demir, Hazal Sezgin ve Hatice Şimşek ise bu sayıya çizgileriyle destek sundu. Kapanış çizgisi olarak da Hamiyet Varlı’nın ‘’Zincirlerini Kıran Kılıç Ayasofya’’ çizgisi ve arka kapakta ise Harun Yakarer’in ‘’Yaprağın Ölümü’’ adlı naif şiiri güzel bir kapanış sergiliyor.

Bu sayının diğer dosya konuları ise şu şekilde:

Mustafa Adak | Hayat Ağacı, Paganizm ve Ayasofya

| Hayat Ağacı, Paganizm ve Ayasofya Fatih Ağaç | Ayasofya’nın Kronolojik Tarihi ve Mimari Yapısı

| Ayasofya’nın Kronolojik Tarihi ve Mimari Yapısı Sema Kaloğlu | Ezoterizm ve Ayasofya

| Ezoterizm ve Ayasofya Erdoğan Kara | Rusya’nın Ayasofya Hayali

| Rusya’nın Ayasofya Hayali Sümeyra Kurtulan | Hristiyanlar İçin Ayasofya

| Hristiyanlar İçin Ayasofya Kübra Taşoğlu | Ayasofya Efsaneleri

| Ayasofya Efsaneleri Hatice Şimşek |Fetih Getiren Eğitim ve Fatih’in Hocaları

|Fetih Getiren Eğitim ve Fatih’in Hocaları Büşra Kotan | 2. Mehmed’den Fâtih Ortaya Çıkaran Eğitim Modeli

| 2. Mehmed’den Fâtih Ortaya Çıkaran Eğitim Modeli Fikri Tezbaşar | Bir Rönesans Münevveri; Avn-i

| Bir Rönesans Münevveri; Avn-i Zehra Toprak | Ayasofya’nın Câmileştirilmesinin Dinî Boyutu

| Ayasofya’nın Câmileştirilmesinin Dinî Boyutu Hilmi Karaca | Ayasofya Câmi’nin Hukuki Durumu

| Ayasofya Câmi’nin Hukuki Durumu Elif Alegöz | Ayasofya Vakfiyesi Orijinal mi?

| Ayasofya Vakfiyesi Orijinal mi? Kübra Çamurdaş | Ayasofya Üzerine Çıkan Kitaplar - Kübra Çamurdaş

| Ayasofya Üzerine Çıkan Kitaplar - Kübra Çamurdaş Hamiyet Özdemir | Ayasofyayı Kapağına Taşıyan Dergiler

| Ayasofyayı Kapağına Taşıyan Dergiler Esra Çelik | 80 Dünyadaki Tüm Ayasofya Câmileri

| 80 Dünyadaki Tüm Ayasofya Câmileri Zeynep Müsemma Demirel | Camiden Kiliseye Çevrilen Yapılar

| Camiden Kiliseye Çevrilen Yapılar Aişe Deniz / Merve Çınar / Merve Taştan / Zeyneb Demirel | Kiliseden Devşirme Câmiler -

| Kiliseden Devşirme Câmiler - Aişe Deniz / Merve Çınar / Merve Taştan / Zeyneb Demirel | Sultanahmet Meydanındaki Esnaf ile Ayasofya’yı Konuştuk -

| Sultanahmet Meydanındaki Esnaf ile Ayasofya’yı Konuştuk - Sinan Yavuz | Ayasofya İçin Sultanahmet Dolmalı Mı?

| Ayasofya İçin Sultanahmet Dolmalı Mı? Nizamettin Yıldız | Diriliş Külliyatında Ayasofya

| Diriliş Külliyatında Ayasofya Tayfun Kaydan | Ayasofya için Acı Duyan Bir Ruh: Osman Yüksel Serdengeçti

| Ayasofya için Acı Duyan Bir Ruh: Osman Yüksel Serdengeçti Zehranur Öztürk | Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Ayasofya Dâvâsı

| Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Ayasofya Dâvâsı Yasemin Baş | Bir Fetih Manzumesi: Ayasofya Külliyesi

| Bir Fetih Manzumesi: Ayasofya Külliyesi Muhammed Metehan Öztürk | Ayasofya Mücadelemiz

| Ayasofya Mücadelemiz Afife Savaş | Ayasofya Çizgileri (Karikatür, Derinlikli Çizgiler)

| Ayasofya Çizgileri (Karikatür, Derinlikli Çizgiler) Derleme | Ayasofya Dergisi Röportajlarında “Ayasofya”

| Ayasofya Dergisi Röportajlarında “Ayasofya” Zeynep Baydoğan | Kutsal Tutsaklar

| Kutsal Tutsaklar Sümeyye İnal | Neyi Kaybettiğini Hatırla!

| Neyi Kaybettiğini Hatırla! Şakir Ekinci | Mahkemelerde Ayasofya

| Mahkemelerde Ayasofya Bekir Aksoy | Ziyaretçin Var Ayasofya..!

Dergide yer alan diğer eserler de edebiyat ve dava yönünden güçlü bir ses niteliğinde:

Mustafa Bostan | İşaret Çocukları’nda Kullanılan Kuş Motifleri (İnceleme)

| İşaret Çocukları’nda Kullanılan Kuş Motifleri (İnceleme) Sadık Koç | Adı Şaban Olan Kardeşim (Şiir)

| Adı Şaban Olan Kardeşim (Şiir) Samet Öztürk |Eski Kitap Kokusu (Öykü)

|Eski Kitap Kokusu (Öykü) Mehmet Gündüz | Falsolu Sukut (Deneme)

| Falsolu Sukut (Deneme) Elif Gümüş | Ölüm Üzerine (Sinema)

| Ölüm Üzerine (Sinema) Muhammed Said Çimen | Dava Sızması (Şiir)

| Dava Sızması (Şiir) Eda Fırat | Turab (Şiir)

| Turab (Şiir) Halim Öznurhan | Ve Öldü… (Çeviri Şiir)

| Ve Öldü… (Çeviri Şiir) Ümit Çiçekli | Cevapsız Bin Ağrı (Şiir)

| Cevapsız Bin Ağrı (Şiir) Yusuf Bilâl Aydeniz | Devrim mi, Yoksa Diriliş mi? (Diriliş Fikriyatı)

| Devrim mi, Yoksa Diriliş mi? (Diriliş Fikriyatı) Mahmut Dilmaç | Ölüm Kış Kürkü Giymiş Bahardır (Şiir)

| Ölüm Kış Kürkü Giymiş Bahardır (Şiir) Sinan Yavuz | Kekeleyen Tercüman (Şiir)

| Kekeleyen Tercüman (Şiir) Mehmet Fatih Öz | Kıyısında (Şiir)

| Kıyısında (Şiir) Ayşenur Muslu | Gül İstanbul (Osmanlıca Şiir)

| Gül İstanbul (Osmanlıca Şiir) Rasime Şüheda Ekici | Berdelacuz (Şiir)

| Berdelacuz (Şiir) Mehmet Öztürk | Bir İstanbul (Şiir)

| Bir İstanbul (Şiir) Mehmet Burak Çeri | Sen O’sun (Şiir)

| Sen O’sun (Şiir) Burhan Kâzım Çalık | Bir Ramazan Şiiri (Şiir)

| Bir Ramazan Şiiri (Şiir) Vahdettin Oktay Beyazlı | Düş/Ün/Gerçeği (Şiir)

| Düş/Ün/Gerçeği (Şiir) Seda Kuru | Çocuk ve Bahar (Şiir)

| Çocuk ve Bahar (Şiir) Ahmet Zorlu ve Aslıhan Doğan ise fotoğraflarıyla

Dergiye aşağıdaki mail adresi ve linklerden ulaşabilirsiniz:

ayasofyadergisi@gmail.com

ayasofyadergisi.com

twitter.com/ayasofyadergisi

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