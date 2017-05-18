Ayasofya Dergisi’nden Özel Ayasofya Sayısı!
Ayasofya, 18. sayısı olan Haziran-Temmuz sayısında birçok önemli isimle Ayasofya özelinde 50’ye yakın araştırma, özel yazı ve özel söyleşilerle çıktı.
Recep Terler yönetiminde 3. Dönemi bitiren dergi Ayasofya özelinde edebiyat, sinema, kültür ve sanat alanında daha önce çalışmalara konu olmamış Ayasofya yazılarıyla 160 sayfalık bir çalışma sergiledi.
Bu Sayıda Siyer Vakfı Onursal Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, Usta Yazar Nuri Pakdil, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk ve Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak ile gerçekleştirilen Ayasofya söyleşileri dikkatleri üzerine çekiyor.
Ayrıca İFAM Onursal Başkanı Dr. İhsan Şenocak, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Milli Gazete Yazarı Adnan Öksüz ve Şair-Yazar Mustafa Uçurum’un Ayasofya üzerine kaleme aldıkları yazılar tarihe bir not olarak Ayasofya Dergisi üzerine kaydediliyor.
Son günlerde Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması gündemdeyken Recep Terler’in ‘’Ayasofya Dinlerarası Diyalog Merkezi mi Olacaktı?‘’ yazısı ise yeni bir tartışmayı başlatacak gibi duruyor.
Bülent Özdaman’ın ‘’Sinema Filmlerinde Ayasofya’’ yazısı, Büşra Zişan Erol’un ‘’31 Nolu Odada Ne vardı’’ yazısı, Zeynep Müsemma Demirel’in ‘’Doğu-Batı Sentezinde Ayasofya’da Sanat’’ yazısı, daha önce Ayasofya’da namaz kılma eyleminde bulunan Mehmet Fatih Dörtbudak’ın ‘’Ayasofya’da Namaz Kılmak’’ adlı yazısı, Hilmi Karaca’nın ‘’Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Göre Ayasofya’nın Önemi’’ yazısı ve Yusuf Bilal Aydeniz’in ‘’Büyük Doğudan Ayasofya’ya Uzanan Serencam’’ yazısı dosya yazıları içerisinde dikkat çeken çalışmalar olarak görünüyor.
Mustafa Demir, Hazal Sezgin ve Hatice Şimşek ise bu sayıya çizgileriyle destek sundu. Kapanış çizgisi olarak da Hamiyet Varlı’nın ‘’Zincirlerini Kıran Kılıç Ayasofya’’ çizgisi ve arka kapakta ise Harun Yakarer’in ‘’Yaprağın Ölümü’’ adlı naif şiiri güzel bir kapanış sergiliyor.
Bu sayının diğer dosya konuları ise şu şekilde:
- Mustafa Adak | Hayat Ağacı, Paganizm ve Ayasofya
- Fatih Ağaç | Ayasofya’nın Kronolojik Tarihi ve Mimari Yapısı
- Sema Kaloğlu | Ezoterizm ve Ayasofya
- Erdoğan Kara | Rusya’nın Ayasofya Hayali
- Sümeyra Kurtulan | Hristiyanlar İçin Ayasofya
- Kübra Taşoğlu | Ayasofya Efsaneleri
- Hatice Şimşek |Fetih Getiren Eğitim ve Fatih’in Hocaları
- Büşra Kotan | 2. Mehmed’den Fâtih Ortaya Çıkaran Eğitim Modeli
- Fikri Tezbaşar | Bir Rönesans Münevveri; Avn-i
- Zehra Toprak | Ayasofya’nın Câmileştirilmesinin Dinî Boyutu
- Hilmi Karaca | Ayasofya Câmi’nin Hukuki Durumu
- Elif Alegöz | Ayasofya Vakfiyesi Orijinal mi?
- Kübra Çamurdaş | Ayasofya Üzerine Çıkan Kitaplar - Kübra Çamurdaş
- Hamiyet Özdemir | Ayasofyayı Kapağına Taşıyan Dergiler
- Esra Çelik | 80 Dünyadaki Tüm Ayasofya Câmileri
- Zeynep Müsemma Demirel | Camiden Kiliseye Çevrilen Yapılar
- Aişe Deniz / Merve Çınar / Merve Taştan / Zeyneb Demirel | Kiliseden Devşirme Câmiler -
- Aişe Deniz / Merve Çınar / Merve Taştan / Zeyneb Demirel | Sultanahmet Meydanındaki Esnaf ile Ayasofya’yı Konuştuk -
- Sinan Yavuz | Ayasofya İçin Sultanahmet Dolmalı Mı?
- Nizamettin Yıldız | Diriliş Külliyatında Ayasofya
- Tayfun Kaydan | Ayasofya için Acı Duyan Bir Ruh: Osman Yüksel Serdengeçti
- Zehranur Öztürk | Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Ayasofya Dâvâsı
- Yasemin Baş | Bir Fetih Manzumesi: Ayasofya Külliyesi
- Muhammed Metehan Öztürk | Ayasofya Mücadelemiz
- Afife Savaş | Ayasofya Çizgileri (Karikatür, Derinlikli Çizgiler)
- Derleme | Ayasofya Dergisi Röportajlarında “Ayasofya”
- Zeynep Baydoğan | Kutsal Tutsaklar
- Sümeyye İnal | Neyi Kaybettiğini Hatırla!
- Şakir Ekinci | Mahkemelerde Ayasofya
- Bekir Aksoy | Ziyaretçin Var Ayasofya..!
Dergide yer alan diğer eserler de edebiyat ve dava yönünden güçlü bir ses niteliğinde:
- Mustafa Bostan | İşaret Çocukları’nda Kullanılan Kuş Motifleri (İnceleme)
- Sadık Koç | Adı Şaban Olan Kardeşim (Şiir)
- Samet Öztürk |Eski Kitap Kokusu (Öykü)
- Mehmet Gündüz | Falsolu Sukut (Deneme)
- Elif Gümüş | Ölüm Üzerine (Sinema)
- Muhammed Said Çimen | Dava Sızması (Şiir)
- Eda Fırat | Turab (Şiir)
- Halim Öznurhan | Ve Öldü… (Çeviri Şiir)
- Ümit Çiçekli | Cevapsız Bin Ağrı (Şiir)
- Yusuf Bilâl Aydeniz | Devrim mi, Yoksa Diriliş mi? (Diriliş Fikriyatı)
- Mahmut Dilmaç | Ölüm Kış Kürkü Giymiş Bahardır (Şiir)
- Sinan Yavuz | Kekeleyen Tercüman (Şiir)
- Mehmet Fatih Öz | Kıyısında (Şiir)
- Ayşenur Muslu | Gül İstanbul (Osmanlıca Şiir)
- Rasime Şüheda Ekici | Berdelacuz (Şiir)
- Mehmet Öztürk | Bir İstanbul (Şiir)
- Mehmet Burak Çeri | Sen O’sun (Şiir)
- Burhan Kâzım Çalık | Bir Ramazan Şiiri (Şiir)
- Vahdettin Oktay Beyazlı | Düş/Ün/Gerçeği (Şiir)
- Seda Kuru | Çocuk ve Bahar (Şiir)
- Ahmet Zorlu ve Aslıhan Doğan ise fotoğraflarıyla
Dergiye aşağıdaki mail adresi ve linklerden ulaşabilirsiniz:
ayasofyadergisi@gmail.com
ayasofyadergisi.com
twitter.com/ayasofyadergisi
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