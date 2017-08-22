Ayasofya Dergisi’nin 19. Sayısı Çıktı!

Ayasofya, 19. sayısı olan Eylül-Ekim sayısında 4. Dönemine giriyor.

Recep Terler yönetiminde 4. yılına giren dergi, daima hareket ve daima değişim halinde yoluna devam ediyor.

Bu sayıyla birlikte şair Said Yavuz, derginin yayın danışmanlığı görevini üstlenmiş durumda. Yazı, görüş ve önerileriyle Ayasofya’ya büyük katkıları olacak.

Dergiye ilk bakışta dikkatimizi çeken şey, her yeni dönemde olduğu gibi kapak tasarımındaki değişiklik. Sanatsal bir çalışma ile kapağına Kubbetü’s-Sahra’yı taşıyan Ayasofya Dergisi, kendi çıkış felsefesini kapağa yansıtmış görünüyor.

19. sayıda Bülent Özdaman, sinema yazarı Enver Gülşen ile sinema, sanat ve yeni kitapları üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Doç. Dr. M. Lütfi Arslan Liderlerin Lideri başlığını taşıyan yazısında Hz. Muhammed’in (ASM) liderlik özelliklerini anlatıyor.

Bu sayıda mimari ile ilgili bir yazı kaleme alan Rümeysa Çakan, bunu bir yazı serisi halinde devam ettirecek.

Derginin bu sayısında dikkati çeken bir diğer husus ise eser incelemelerindeki çokluk. Harun Yakarer’in İbrahim Tenekeci’ye ait olan Görmeden Ölmek kitabı, Mustafa Bostan ve Mehmet Burak’ın Said Yavuz’un eserleri, Ömer Faruk Topcu’nun Raşit Ulaş’a ait Kavga Başlıyor kitabı ve Şener İşleyen’in Mehtap Altan’a ait Def kitabı üzerine kaleme aldıkları nitelikli yazılar dergiye büyük bir zenginlik katıyor.

Derginin şairleri arasında Burak Ş Çelik, Bayram Zıvalı, Berat Bıyıklı, Remzi Köpüklü ve Eda Fırat; öykücüleri arasında ise Aynur Dilber öne çıkan isimler.

Bu sayının arka kapak şiiri ise Muhammed Said Çimen'e ait: Elveda Ey Merhaba

Fikir bölümünde Yusuf Bilal Aydeniz, Furkan Arın ve İbrahim Cevahir’in yazıları dikkat çekiyor.

Derginin içeriğine paralel bir şekilde karşımıza çıkan çizimler ise Hazal Sezgin, Elif Alegöz, Hatice Şimşek, Derya Paçal, Zeynep Kurun ve Recep Bilal Aksu’ya ait.

Dergiye aşağıdaki mail adresi ve linklerden ulaşabilirsiniz:

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