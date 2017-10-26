Ayasofya Dergisi’nin 20. Sayısı Çıktı!

Ayasofya Dergisi 20. kez okurlarıyla buluşuyor. Derginin Kasım-Aralık sayısında Ahmet Sarı ve Sedat Anar ile yapılmış söyleşiler dikkati çekiyor. Mahmut Erol Kılıç’ın yazısı da derginin bu sayısına değer katmış durumda.

Bülent Özdaman, akademisyen ve yazar Ahmet Sarı ile sinema üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirmiş: Sinema benim için bir soluk alma biçimidir.

Ayasofya Dergisi sanatın her dalında okurlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Edebiyat, mimari, sinema gibi alanların yanına bu sayısında Muhammed Said Çimen’in müzisyen Sedat Anar ile söyleşisi ile müzik de ekleniyor.

Mahmut Erol Kılıç, bu sayıda “Kudüs Ortak Hedefimiz Olmalı” diyerek ümmetin Kudüs üzerinde bir ittifak kurarak birlik olma yoluna girebileceğine işaret ediyor. Yayın danışmanı, şair Said Yavuz, Nöbet Tutanakları başlıklı ufuk açıcı yazısıyla karşımızda.

Yazar Yusuf Yavuzyılmaz “Demokrasi, Çoğunluk, Hakikat ve İslâm” yazısıyla dergiye katkı sağlayan önemli isimlerden. Bunun yanında genç yazarlardan Yusuf Bilal Aydeniz de Ayasofya Dergisi’nin düşünce yükünü çekmeye devam ediyor. Mustafa Bostan ise derginin şairlerinden Ümit Çiçekli’nin “Cevapsız Bin Ağrı” şiiri hakkında güzel bir inceleme yazısı kaleme almış.

Dergideki şairlerden Remzi Köpüklü ve Oğuz Ertürk’ün şiirleri gelecek için güzel şiirlere işaret ediyor.

Derginin öykü türünde yükünü Ercan Kara ve Aynur Dilber sırtlanıyor.

Çizer kadrosu her sayıda yeni güzellikler katmaya devam ediyor: Hazal Sezgin, Derya Paçal, Hatice Şimşek, Hamiyet Varlı, Zeynep Kurun ve Hatice Şimşek dergiyi görsel olarak zenginleştirenler.

Dergide dikkati çeken diğer isimler ise şöyle: Mehmet Burak, Bayram Zıvalı, Samet Öztürk, Mahmut Dilmaç, Münire Rümeysa Çakan.