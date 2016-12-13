Ayasofya’da İzinsiz Gösteri

Ayasofya’nın2016 Aralık-Ocak 2017 sayısı dolu dolu bir içerikle çıktı.

Harun Yakarer, İtibar dergisi yayın kurulu üyesişair, yazarAhmed Edip Başaranile son şiir kitabı İzinsiz Gösteri üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Bülent Özdaman, uluslararası festivallerden birçok ödül alan aynı zamanda Türkiye’nin bu yılki Oscar adayı olan Kalandar Soğuğu filmi yönetmeniMustafa Karaile hayattan, sinemadan, Oscar’dan ve sinemamızın gidişatından konuşmuş. Sinemaseverlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu sayıda ayrıca Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile eğitim, gençlik, kültür, sanat ve spor üzerine yapılmış. Edebiyat dünyası adına yerel yönetimlerin kültüre ve sanata bakışını öğrenmek adına güzel bir çalışma olmuş.

Derginin diğer önce çıkan çalışmaları ise şöyle:

Daha çok Genç İHH’dan tanıdığımız Mehmet Gündüz’ün “Şeyh Ahmed Yasin’in Ümmetin suskunluğunu Allah’a şikâyet ediyorum” duasına nazire yaptığı Ümmetin Gevezeliğini Sana Şikâyet Ediyorum!başlıklı mektubu,

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Arap Dili ve Belagati Profesörü Halim Öznurhan’ınMuhammed Abdulbârî’den çevirdiği şiir,

Ömer Faruk Topçu’in Ahmet Edip Başaran’ın son kitabı üzerine yazdığıİzinsiz Gösteri’de Gördüklerimizadlı inceleme yazısı,

Samet Öztürk’ünAliya’nın Ezber Bozma Teşebbüsü: Bilge Önder’in Tarihe Bakışıadlı denemesi,

Taha Kurutlu’nunVatan Yahut Misak-ı Milliadlı denemesi,

Hilmi Karaca’nınSait Mermer’in ilk kitabı üzerine yazdığı İsa’nın Yamalı Gömleği, Gömleğimiz adlı yazısı,

Hatice Şimşek ve Seda Taşçı’nın insanı düşünmeye sevk eden derinlikli çizgileri,

Eda Fırat’ın arka kapakta yayımlanan Memleket adlı şiiri.

Ayrıca dergide yer alan diğer isimler:

Aziz Kağan Güneş, Azize Kaya, Bedii Furkan Keleş, Betül Yılmaz, Burak Ş. Çelik, Çağrı Subaşı, Elif Gümüş, Görkem Gündüz, Gülsüm Esen, Hamdi Çınar, Hamdullah Tan, Hamiyet Varlı, Hazal Sezgin, Mehmet Ali Yafez, Melike Şener, Muhammed Metehan Öztürk, Muhammed Said Çimen, Ramazan Teker, Recep Terler, Reyhan Önal, Şeyda Kahveci, Ümit Çiçekli, Yalçın Ülker, Yunus Coşkun, Yusuf Bilâl Aydeniz ve Zeynep Akyüz.

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