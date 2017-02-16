Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!

Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!

Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!

16.02.2017 - Kitaphaber
Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!

Ayasofya’nın Şubat-Mart 2017 sayısı üç söyleşiyle ve yine dolu dolu bir içerikle çıktı…

Yusuf Bilâl Aydeniz, şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Kemal Sayar ile edebiyat ve sanat üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Melike Şener, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı(ISRA) Kurucusu Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi ile geçtiğimiz aylarda yapılan sempozyum, vakıf ve Beytülmakdis üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Ayasofya dergisi yerel yönetimlerle eğitim, kültür ve sanat konuşmaya devam ediyor: Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile eğitim, gençlik, kültür, sanat ve spor üzerine yapılmış önemli bir söyleşi.

Çizginin sanatımızdaki önemi arttıkça edebiyat dergilerinde daha bir kendini hissettiriyor. Hazal Sezgin, Seda Taşçı, Hamiyet Varlı ve Zeynep Akyüz çizimleriyle derginin bu sayısına önemli katkıda bulunmuşlar.

Derginin diğer önce çıkan çalışmaları ise şöyle:

Melike Şener
Awasi’nin İzinde: Bereket Daireleri- III

Rabia Saral
Pakistan Notları: İnsana Sığabilen Kainat

Ümit Çiçekli
Bazı Hüzünler

Muhammed Said Çimen
Şaşkın Beşer

Emine Ünlü
Seyr-i Zan

Aslı Bey
Mirlivanın Gözleri Şehlâ

Mahmut Dilmaç
Askıda Ekmek

Mehmet Akif Bıyıklı
Türkiye Son Kale!

Sinan Yavuz
Alternatif Tıp

Eda İşler
Ahmet Bey ve Diğerleri

Bülent Özdaman
Başka Türlü Komedi Mümkün: Ziyafet Sofrası

Mehmet Gündüz
Bir Yol Hikâyesi Halep’e Yol Açın Konvoyu

Dilek Erdem
Sanal Aşk Kitabı Üzerine Notlar

Ayşe Nur Kaymak
Teheccüd Kılan Menekşe

Sevgi Yiğit
Çağımız Mütefekkiri Kemal Sayar

Yusuf Bilâl Aydeniz
Ya Diriliş Ya Ölüm!

Yunus Coşkun
Büyük Doğu İdeolocyası İçerisinde Batı

Elif Gümüş
Hayat’ın İçindekiler

Kübra Çiçek
Satır Arası Düşleri

Burak Ş. Yiğit
George Trakl ve Abendlicher Reigen

Alişan Mutlu
Kar Sıcağı

Fatih Kasva
Gidemeyen’e

Mehmet Fatih Öz
Pencerem Zafer Takı

Yusuf Aydın
Ben ve Patriot

Mehmet Burak
Umuda Açılan Yol

Muhammed Metehan Öztürk
Halep Orada Arşın Burada

Turgut Türkoğlu
Dostluk Üzerine

Samet Öztürk
Bilge Önder’in Gözünde Kemalist Kültür Devrimi

Dilara Dinçer
Yaşlarımızda Boğuluyoruz

Hilmi Karaca
Kanayan Yanımız: Dilimiz

Büşra Zişan Erol
Biz Gülmeyin Demiyoruz

Nurdan Ün
Özgür Beytülmakdis’e Giden Yolda Yaşadığımız Bilgi Krizi

Furkan Arın
Kavgan Karanlığa mı?

Mustafa Adak
Acı ve Anlam

Mahmut Ahmet Bolat
8 Harf 8 Sayı

Görkem Gündüz
Semanın ve Denizin Şahitliğinde Yoldaki Mavi Marmara

Bayram Zıvalı
Yenilirsem Bitecekti Tutturdum Hüznü Sevmeyi

Kitaphaber - 16.02.2017
Etiketler : Dergi ayasofya dergisi

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