Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!

Ayasofya’nın Şubat-Mart 2017 sayısı üç söyleşiyle ve yine dolu dolu bir içerikle çıktı…

Yusuf Bilâl Aydeniz, şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Kemal Sayar ile edebiyat ve sanat üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Melike Şener, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı(ISRA) Kurucusu Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi ile geçtiğimiz aylarda yapılan sempozyum, vakıf ve Beytülmakdis üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Ayasofya dergisi yerel yönetimlerle eğitim, kültür ve sanat konuşmaya devam ediyor: Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile eğitim, gençlik, kültür, sanat ve spor üzerine yapılmış önemli bir söyleşi.

Çizginin sanatımızdaki önemi arttıkça edebiyat dergilerinde daha bir kendini hissettiriyor. Hazal Sezgin, Seda Taşçı, Hamiyet Varlı ve Zeynep Akyüz çizimleriyle derginin bu sayısına önemli katkıda bulunmuşlar.

Derginin diğer önce çıkan çalışmaları ise şöyle:

Melike Şener

Awasi’nin İzinde: Bereket Daireleri- III

Rabia Saral

Pakistan Notları: İnsana Sığabilen Kainat

Ümit Çiçekli

Bazı Hüzünler

Muhammed Said Çimen

Şaşkın Beşer

Emine Ünlü

Seyr-i Zan

Aslı Bey

Mirlivanın Gözleri Şehlâ

Mahmut Dilmaç

Askıda Ekmek

Mehmet Akif Bıyıklı

Türkiye Son Kale!

Sinan Yavuz

Alternatif Tıp

Eda İşler

Ahmet Bey ve Diğerleri

Bülent Özdaman

Başka Türlü Komedi Mümkün: Ziyafet Sofrası

Mehmet Gündüz

Bir Yol Hikâyesi Halep’e Yol Açın Konvoyu

Dilek Erdem

Sanal Aşk Kitabı Üzerine Notlar

Ayşe Nur Kaymak

Teheccüd Kılan Menekşe

Sevgi Yiğit

Çağımız Mütefekkiri Kemal Sayar

Yusuf Bilâl Aydeniz

Ya Diriliş Ya Ölüm!

Yunus Coşkun

Büyük Doğu İdeolocyası İçerisinde Batı

Elif Gümüş

Hayat’ın İçindekiler

Kübra Çiçek

Satır Arası Düşleri

Burak Ş. Yiğit

George Trakl ve Abendlicher Reigen

Alişan Mutlu

Kar Sıcağı

Fatih Kasva

Gidemeyen’e

Mehmet Fatih Öz

Pencerem Zafer Takı

Yusuf Aydın

Ben ve Patriot

Mehmet Burak

Umuda Açılan Yol

Muhammed Metehan Öztürk

Halep Orada Arşın Burada

Turgut Türkoğlu

Dostluk Üzerine

Samet Öztürk

Bilge Önder’in Gözünde Kemalist Kültür Devrimi

Dilara Dinçer

Yaşlarımızda Boğuluyoruz

Hilmi Karaca

Kanayan Yanımız: Dilimiz

Büşra Zişan Erol

Biz Gülmeyin Demiyoruz

Nurdan Ün

Özgür Beytülmakdis’e Giden Yolda Yaşadığımız Bilgi Krizi

Furkan Arın

Kavgan Karanlığa mı?

Mustafa Adak

Acı ve Anlam

Mahmut Ahmet Bolat

8 Harf 8 Sayı

Görkem Gündüz

Semanın ve Denizin Şahitliğinde Yoldaki Mavi Marmara

Bayram Zıvalı

Yenilirsem Bitecekti Tutturdum Hüznü Sevmeyi