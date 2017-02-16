Ayasofya’nın 16. Sayısı Çıktı!
Ayasofya’nın Şubat-Mart 2017 sayısı üç söyleşiyle ve yine dolu dolu bir içerikle çıktı…
Yusuf Bilâl Aydeniz, şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Kemal Sayar ile edebiyat ve sanat üzerine kıymetli bir söyleşi gerçekleştirmiş.
Melike Şener, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı(ISRA) Kurucusu Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi ile geçtiğimiz aylarda yapılan sempozyum, vakıf ve Beytülmakdis üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş.
Ayasofya dergisi yerel yönetimlerle eğitim, kültür ve sanat konuşmaya devam ediyor: Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile eğitim, gençlik, kültür, sanat ve spor üzerine yapılmış önemli bir söyleşi.
Çizginin sanatımızdaki önemi arttıkça edebiyat dergilerinde daha bir kendini hissettiriyor. Hazal Sezgin, Seda Taşçı, Hamiyet Varlı ve Zeynep Akyüz çizimleriyle derginin bu sayısına önemli katkıda bulunmuşlar.
Derginin diğer önce çıkan çalışmaları ise şöyle:
Melike Şener
Awasi’nin İzinde: Bereket Daireleri- III
Rabia Saral
Pakistan Notları: İnsana Sığabilen Kainat
Ümit Çiçekli
Bazı Hüzünler
Muhammed Said Çimen
Şaşkın Beşer
Emine Ünlü
Seyr-i Zan
Aslı Bey
Mirlivanın Gözleri Şehlâ
Mahmut Dilmaç
Askıda Ekmek
Mehmet Akif Bıyıklı
Türkiye Son Kale!
Sinan Yavuz
Alternatif Tıp
Eda İşler
Ahmet Bey ve Diğerleri
Bülent Özdaman
Başka Türlü Komedi Mümkün: Ziyafet Sofrası
Mehmet Gündüz
Bir Yol Hikâyesi Halep’e Yol Açın Konvoyu
Dilek Erdem
Sanal Aşk Kitabı Üzerine Notlar
Ayşe Nur Kaymak
Teheccüd Kılan Menekşe
Sevgi Yiğit
Çağımız Mütefekkiri Kemal Sayar
Yusuf Bilâl Aydeniz
Ya Diriliş Ya Ölüm!
Yunus Coşkun
Büyük Doğu İdeolocyası İçerisinde Batı
Elif Gümüş
Hayat’ın İçindekiler
Kübra Çiçek
Satır Arası Düşleri
Burak Ş. Yiğit
George Trakl ve Abendlicher Reigen
Alişan Mutlu
Kar Sıcağı
Fatih Kasva
Gidemeyen’e
Mehmet Fatih Öz
Pencerem Zafer Takı
Yusuf Aydın
Ben ve Patriot
Mehmet Burak
Umuda Açılan Yol
Muhammed Metehan Öztürk
Halep Orada Arşın Burada
Turgut Türkoğlu
Dostluk Üzerine
Samet Öztürk
Bilge Önder’in Gözünde Kemalist Kültür Devrimi
Dilara Dinçer
Yaşlarımızda Boğuluyoruz
Hilmi Karaca
Kanayan Yanımız: Dilimiz
Büşra Zişan Erol
Biz Gülmeyin Demiyoruz
Nurdan Ün
Özgür Beytülmakdis’e Giden Yolda Yaşadığımız Bilgi Krizi
Furkan Arın
Kavgan Karanlığa mı?
Mustafa Adak
Acı ve Anlam
Mahmut Ahmet Bolat
8 Harf 8 Sayı
Görkem Gündüz
Semanın ve Denizin Şahitliğinde Yoldaki Mavi Marmara
Bayram Zıvalı
Yenilirsem Bitecekti Tutturdum Hüznü Sevmeyi