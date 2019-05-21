Ayfer Tunç'un "Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek" Adlı Yapıta Eleştirel Bir Bakış

Fitnat Burcu DEMİRÖZ yazdı...

Kitabın kapağında 70'li yıllarda hayatımız yazıyor olsa da kaynağı 70'lere dayanan,80'ler ve 90'lara gelindiğinde ise kaybolan ya da şekil değiştirerek var olmayı sürdüren geleneklere ve sosyal yaşama dair tespitleri içeriyor bu kitap. Çocukluğunu 90'larda yaşamış biri olmama rağmen kitapla, o günlere dair anlatılan birçok şeye ben de tanık oldum. Çocukken hatırlıyorum da özellikle oyun oynayabileceğim bir yaşıtımın olduğu bir akrabamıza, eşe dosta gideceğimizi öğrendiğim zaman nasıl da sevinirdim.

Annem öncesinde müsait olup olmadıklarını öğrenmek için arar, telefonun ahizesine kulağıma dayayıp dinler ve müsait olmaları için dua ederdim. Bu kitap sayesinde unuttuğum çocukluk anılarımı hatırlamama, güzel zamanları yâd etmeme, zaman zaman gözlerim hafif nemlenerek o günlere özlem duymama vesile oldu. Belki hayat o zamanlarda bu kadar hızlı ve fazla değişmiyordu. En azından yirmi yıl öncesiyle bir yıl öncesinin arasında uçurumlar yoktu.

“Bu çağın çocuklarının yaşadıklarının şans olup olmadığından kimse emin değil. Bir yığın tüketim ürünüyle donatılan hayatlarında şimdiki çocuklar çok yalnız. Yaratıcılığı kışkırtan yokluk ortamında değil; sıkıntıyı büyüten, derin bir tembellik ve umursamazlık yaratan bolluk ortamında büyüyorlar. İlaç kutularından araba yapmak, gazoz kapağı biriktirmek, dergilerden artist resimleri kesip deftere yapıştırmak onlara göre değil.”

Yukarıda alıntıladığım cümle önemli. Bu cümle ana argümanlardan birisi. Şimdiki insanlar bolluk ve tüketim ortamında bir iki kuşak öncenin insanı kadar mutlu olamıyorlar zira hiçbir şeyin kıymeti yok. Hızlı tükettiklerimizin başında da mutluluk geliyor. İşte bu yüzden eminim 2000'lerde doğan biri için burada anlatılanlar çok değişik gelecektir ya da çoğu şeyi hayal edemeyeceklerdir. Teknolojik gelişimin 2000'li yıllardan itibaren hızlanması, aradaki 40 küsur yılı "müzeye ait" anılarla doldurmuş gibi geliyor şimdi. Bugünün çocuklarının asla anlayamayacağı ama o günleri yaşayanlar için birbirinden güzel ve özlemle hatırlanan anlar var bu kitapta.

2000'li yıllardan sonra hayatımızda pek çok şey kolaylaştı evet, çok daha rahat hayatlar sürmemiz gerekiyor belki de ancak ben yine de kitabın anlattığı dönemde yaşayabilmeyi çok isterdim. Okurken geçmişe gitmek ve onun sıcak, sakin dünyasında az da olsa kaybolmak bana çok iyi geldi, huzur verdi.

Öte yandan farklı noktalara da değinmek isterim. Yazar, anlattıklarını genellemeler üzerinden, edebi kaygıdan uzak bir dil kullanarak kaleme almış. Anı kitabı olarak adlandırılsa da, anılardan ziyade salt bilgi içeren daha çok bir kaynak kitap gibi olmuş diyebilirim. Bu yüzden bazı kişiler okurken sıkılabilir. Bu herkesin okuma zevki ile ilgili bir tercihtir. Dolayısıyla Ayfer Tunç'un o muazzam kalemi ve edebi yeteneği ile tanışmak isteyenler için bence uygun bir başlangıç olmayacaktır.

Yine kitap konusu bakımından eskiyi yazmak çok da ele alınmayan belki de gerçeklerle yüzleşmek istemeyen insanların genellikle kaçındıkları bir noktadır. Hatıralar yazılır. İnsan orada bile her ne kadar hatıralar, gerçekleri öğrenmek için önemli bir kaynak değeri taşısa da gerçekler tam anlamıyla bu yazılan hatıralarda hayat bulmaz. Mutlaka bir yerler eksik kalır. Eskiye özlemle hafızalarımızda canlandırmaya çalışmak da güzel, güzel olduğu kadar da önemlidir. Ama her şeyden önemlisi, o günlerden ders çıkararak geleceğimizi iyi planlamaktır.

Ayfer TUNÇ

Bir Maniniz Yoksa Annem Size Gelecek

Can Yayınları

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