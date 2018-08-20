Aziz Petrus'un Şemsiyesi
Aziz Petrus’un Şemsiyesi’nde, hikayeyi toplumdaki küçük kusurları, alaycı bir şekilde dile getirerek anlatmaktadır.
Kalman Mikszath, karakterleri halkın içinden alarak mizahi ögelerle zenginleştirmiş; Macar günlük hayatının gelenekselliğini, günümüzde de rahatlıkla okunacak sadelikle başarıyla işlemiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1940-1960 yılları arasında önerilen kitaplar arasında yer alan Aziz Petrus’un Şemsiyesi’ni, orijinal dili olan Macarca'dan Necmi Seren tarafından çevrilmiştir.
Aziz Petrus'un Şemsiyesi, Kalman Mikszath, Yeni İnsan Yayınevi
Macarca Aslından Çeviren: Necmi Seren
(Basın bülteninden özetlenmiştir)Kitaphaber - 20.08.2018