B1R Konuk-Kitap-Yazar Programı TYB İstanbul’da Başlıyor!

Son yıllarda çok kıymetli işlere imza atan, kültürümüzün kalesi konumuna gelen TYB İstanbul Şubesi’nde bir kültür sanat programı daha başlıyor.

İtibar dergisi yayın koordinatörü Recep Terler moderatörlüğünde 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 17.00’de başlayacak programın ilk kitabı Mağlubiyet Karinesi.

Muzaffer Serkan Aydın ve Seyyid Ensar’ın konuk olacağı programda Mağlubiyet Karinesi özelinde günümüz şiiri, gençlik ve edebiyat üzerine derinlikli bir program olması bekleniyor.

Etkinlik sonrasında şair Seyyid Ensar’ın kitabını imzalayacağı ve programa katılanlara çeşitli hediyeler verileceği aktarılan bilgiler arasında