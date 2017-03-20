Babam ve Krizler

'Babam, Krizler Ve Sen' yeni bir roman. Bir senarist olan yazarı Silvan Alpoğuz’un ilk romanı. 2001 Türkiye'sinde geçiyor kitap. Kriz günlerinde. 2001 krizinin Türkiye'sini farklı açılardan gösteren roman, liseli bir gencin ağzından aşk serüvenini ve krizde ailesiyle birlikte ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Aslında bu mücadele üzerinden bütün bir ülkenin röntgenini çekiyor da diyebiliriz.

Dayatmalara, haksızlıklara karşı ironik ve mizahi üslubuyla sert eleştiriler getiren kitap, özellikle de eğitim sistemini hedef alıyor. Tabir-i caizse eğitim sistemimize tokat gibi bir kitap. Çok içeriden ve ilham verici. Müdürlere, öğretmenlere okutmak keşke mümkün olsa. Belki de okurlar kim bilir? Babam, Krizler Ve Sen, İz yayıncılıktan çıktı ve raflarda yerini aldı.

Kitaptan Alıntı:

“Mükemmel bir cemiyet hayatı, kusursuz bir işleyiş… Bahar mevsimini resmi mevsimimiz ilan etmiştim. Yalnızca ikimize ait bir ülke, ruhsuz geberesicelere karşı çetin bir müdafaa sanatı geliştirmiştim: Test fasikülleriyle yalnız bırakmalıydık onları, bu bizden uzak durmaları için yeterli bir sebepti. Kürsüye çıkıp halkıma hitap ediyordum iki de bir. İçimden kendi kendime konuşmakta yeni bir çığır açmıştım bu yolla. Dalıp dalıp kantin yerine çok defa bodruma indiğim oldu. Kendimi karanlıkta bulunca da ürperiyordum doğal olarak. Erken bunamadan bile şüphelendim bir ara. Sırf bunun için anlar mı diye biyoloji hocasına gittim. “Bu kadar erken olacağını sanmam.” dedi. Tam dönüp çıkacakken öğretmenler odasına o girmesin mi, halkım, biricik yurttaşım!”