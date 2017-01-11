Barbar 20. Sayısı Yayımlandı

“Savaşmak Bizim Onurumuzdur, Savaşmak Bizim Kaderimizdir!”



Genel Yayın Yönetmenliğini Abdullah Enes Aydın’ın yaptığı Barbar Dergisi, 20.sayısına “Savaşmak Bizim Onurumuzdur. Savaşmak Bizim Kaderimizdir.” mottosuyla merhaba demekte. Gündemin hareketliliği arasında gelecek içinde öneri sunan bir içerikleBarbar, artık oturup bağdaş kurmanın fayda vermediğini, ayağa kalkıp kılıç kuşanmak gerektiğini dile getiriyor.

Barbar’ın yeni sayısının şiir bölümünde; Hüseyin Dikmen, Hasan Hüseyin Candemir, Fatih Korkmaz, Emir Gündoğdu, Mehmet Önder Karakaş, Süleyman Yılmaz, Necip Fazıl Akkoç, Mehmet Biter, Burak Çelik, Abdülkadir Avcı, M. Huzeyfe Erdemir, Onur Barış Önal, Erol Kaf, Tunay Özer, Yusuf Bedir, Ejder Turan, Feyz Kariha, Recep Yılmaz, Kadir Akbaba ve Mim Kara bulunuyor.Barbar’da ilk defa şiir yayımlayanlar, Yusuf Koşal ve Tarık Selman Bal ise dikkat çeken isimler arasında.

Düşünce bölümünü, Mehmet Akıncı’nın genel anlamda “İsmet Özel ve Türkiye” üzerineyazdığı “Filler Develer Türkler Üzerine Bir Özelleme” yazısıyla açıyoruz. Akıncı, İsmet Özel kâhin mi sorusunu da irdeliyor yazısında. Ebubekir Alan’ın “İsa Hâlâ Yalnız Gezmektedir” yazısı ise dinler tarihi bağlamında kavramları sorguluyor. Devamında ise, Mehmet Kaşifoğlu, Ebuzer Şamil, Murat Gökdemir, Abdülkadir İnce, M. Tuğrul Çolak ve Zeki Altuntaş Barbar’ın düşünce bölümüne eser verenler.

Sinema bölümünde Talha Ulukır, Ceyda Saliha Şener ve Murat Ata’yı görüyoruz.

Bu sayının alıntısı ise: Paul Lafargue’nin Tembellik Hakkıadlı eserinden “Yani Evet Barbarlar Öyleyiz”metni.

Öykü bölümünde Emine Yıldız ve Gazi Balcı’yı görmekteyiz.

Eleştiri bölümünü geçen sayı olduğu gibi bu sayı da Hüseyin Dikmen açıyor. Dikmen’in eleştiri hususunda başladığı seri, “Metinden eleştiri mi yoksa eleştirden metin mi?” minvalinde devam ediyor. Diğer yazı ise, “Kime Göre Klasik?” sorusuyla Merve Yavuz da Barbar 20’de.

Almanca şiir tercümelerine devam eden Barbar’ın bu sayıdaki çevirisi Friedrich Hölderlin’in Hayatın Yarısışiiri. Mütercimiyse Mustafa Ertuğrul Aydın.

Son olarak BarbarÇerçisi’nin20.sayısının manifestosundan bir bölüm:

“Barış, maliyeti insanlığımız olan bir şeydir artık. Ölmemek, mümkünse öldürmemek ve öldürtmemek için savaşacağız. Başkasının ölümünü değersizleştirmemek için ve kendi bencil hayatlarımızı kutsamamak için savaşacağız. Ölümü ve hayatı eşitlemek için savaşacağız.”

İyi okumalar.

Barbar’ın satış noktalarını www.barbardergisi.com’dan öğrenebilirsiniz.

Twitter, Instagram, Facebook: @barbaredebiyat

İletişim: barbardergi@gmail.com