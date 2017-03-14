Barbar 21. Kere Rüyaya Uyandı!

Barbar, uyanmanın bir rüyada uyanmak olduğunu ve her uyanışın başka bir uykunun rüyası olduğunu hatırlatmaya geliyor.

Ya Riya Ya Rüya!

Barbar Dergisi’nin Mart-Nisan sayısında şiir bölümü dolu dolu. Mim Kara, Erol Kaf, Abdullah Enes Aydın, Hüseyin Dikmen, Süleyman Yılmaz, M. Önder Karakaş, Rahime Kasım, Mehmed Mumcu, Meryem Genel, Mehdi Barbaros, Emir Gündoğdu, Tunay Özer, Necip Fazıl Akkoç, Emrullah Emin, Yunus Keskin, Yalçın Ülker, Münteha Baran, Mehmet Fatih Öz, Kenan Yusuf Taşkın, Burak Çakır, Emre Yılmaz, Feyz Kariha, Şener Öktem, Mehmet Biter, Mehmet Burak, Burak Çelik, Fatih Korkmaz bulunuyor.

Nadir Aşçı’nın “cami, mescit, mimari” kavramları üzerine yazdığı yazıyla Barbar’ın düşünce bölümünü açıyoruz. Murat Gökdemir ise, hafıza ve bilinç üzerinden “an”ı sorguluyor. Devamında ise, A. Kadir İnce, M. Tuğrul Çolak, Ebuzer Şamil Barbar 21’de yer almakta. Ayrıca, Ian Dallas’ın Bedevilerin Zamanı kitabının son bölümünde yer alan parça ise Mehmet Akıncı tarafından tercüme edilmiş.

Öyküde ise; Ercan Ata, Emine Yıldız Er, Zeki Altuntaş, Merve Öykü Kaya ve Oğuz Ertürk yer almakta.

Barbar, tercümeleriyle okuruna yeni tatlar sunuyor. Friedrich Hölderlin’in Hyperion’un Kader Şarkısı şiiri Mustafa Ertuğrul Aydın tarafından çevrilmiş. Kayser Eminpur’un Gönül Delilse... şiiri ise, Sebilay Nur Akca tarafından Farsçadan tercüme edilmiş.

Talha Ulukır sinema, Burak Çelik eleştiri yazısıyla Barbar yirmi birde yer alıyor. Ayrıca, E. M. Cioran’ın İki Toplum Cinsi Üzerine parçası ise alıntı bölümünde yer almakta.

Fehmi Sünnetçi’nin Çok Hisli Çok Fikirli Ansiklopedik Yeni Din Lügatı, kavramların farklı anlamlarını hatırlatmaya üç sayıdır devam ediyor.

Son olarak Barbar Çerçisi’nin 21. sayısının manifestosundan bir bölüm:

biz uykuda yaşayacağız

derin bir uyku hâliyle gündüzleri de rüya göreceğiz.

yaşamak uğruna rüyamızdan vazgeçmeyeceğiz, rüyamız için yaşamaktan vazgeçeceğiz.

İyi okumalar.

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