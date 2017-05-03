Barbar 22: Pazarcının Gözü Pazara Düşen Sözde

Genel yayın yönetmenliğini Abdullah Enes Aydın'ın yaptığı Barbar Dergisi 22. sayısına "Pazarcının Gözü Pazara Düşen Sözde" diyerek okurunu selamlıyor. Barbar tarihe atıf yaparak, şu anki hâlin ve ruhun bir “vakayı laklakiye” olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden, “söze bakışı” bir hazine olarak görüyor.

Barbar’ın İçinde Kalanlar

Barbar Mayıs-Haziran sayısının şairleri: Mim Kara, Erol Kaf, Emir Gündoğdu, Atakan Yavuz, Süleyman Yılmaz, H. Hüseyin Candemir, Burak Çelik, Hüseyin Dikmen, Tarık Selman, Zeki Altuntaş, M. Önder Karakaş, Mustafa Bilgin, Ali Can Fidan, Mehmed Mumcu, Mehmet Kâşifoğlu, Mehmet Burak, Mehmet Biter, Oğuz Ertürk, Necip Fazıl Akkoç, Yalçın Ülker, Yunus Keskin, Recep Yılmaz, Şener Öktem, M. Tuğrul Çolak, Feyz Kariha, Fatih Korkmaz, ve Emrullah Emin bulunuyor. Betül Aksakal, Kadir Yıldız, Ogün Akdoğan, Fatih Vasconcelos, Yuja Dab ise şiirleriye Barbar’da ilk kez yer alıyorlar.

Kapak çizimi her sayıda olduğu gibi sanatçı Ahmet Demir imzası taşıyor. Kapak çiziminde ise Vakayı Vakvakiye’ye yapılan atıf dikkatlerden kaçmıyor.

Düşünce bölümünde; Mehmet Akıncı, Talha Ulukır, Murat Gökdemir ve Ebubekir Alan yer alırken, Kenan Yusuf, Emine Yıldız Er, Murat Soyuer ve Recep Boz bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler.

Burak Çelik’ten Pragmatizm Çıkmazında Şiir, Hüseyin Dikmen’den ise Perakende Fiyatına Toptan Şiir başlıklı yazılarıyla şiir için güncel ve kuramsal eleştirilerini görüyoruz.

Alıntı kısmında bu sayı, Theodor W. Adorno’dan Sahteliğin Çekiciliği metni yer alıyor.

e.e. Cummings’in şiiri Hüseyin Dikmen, Ezra Pound’un Varlık Beyanı şiiri Abdullah Enes Aydın, Friedrich Hölderlin’in şiiri ise M. Ertuğrul Aydın tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.

Barbar Dergisi, susma kararı alan h-aykırı’ya sayfalarından selam ediyor.

Lügat’te Bu Sayı

Dördüncü dönemde başlayan ve Fehmi Sünnetçi tarafından kaleme alınan Çok Hisli Çok Fikirli Ansiklopedik Yeni Din Lügatı’nda “ahlak, Aliya İzzetbegoviç, cemaat, cennetbank, dua, dünya, ibadet” kavramları farklı anlamlarıyla ele alınıyor.

“Aliya İzzetbegoviç: Yedinci asırdan yir­minci asra haber getiren peygamber ulağı. Müslümanların yere düşmüş izzetini aya­ğa kaldıran adam. Hem Doğuya hem Ba­tıya İslam’ın dilinin ancak İslamca tekellüm edilebileceğini gösteren, başka bir dille konuşmayı reddeden kahraman. Her haki­kat eri gibi onun da ışıltısı görüldü, çağrısı işitilmedi.”

Barbar 22 Manifesto’dan Kesit

“Bizi çarmıha götüren hayat şartlarından şikâyet etmekle bizi çarmıha götürenlerin hayat şartlarının üstünlüğünü kabul etmiş oluyoruz. Mahrumiyetimiz ve yaşamaktan duyduğumuz azap, alçakların hayatına karşı üstünlüğümüzdür bizim. Bu dünyada, bu dünyaya karşı tek üstünlüğümüz onların sahip olduklarına sahip olmayışımızdır. Gözümüzü dikip baktığımız, göktür. Ki sahip olunmaz, sahip olur.”

Barbar Dergisi, 4-9 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Gar’ında gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Dergi Fuar’ında okurlarını bekliyor olacak.

İyi okumalar.

Barbar’ın satış noktalarını www.barbardergisi.com adresinden öğrenebilirsiniz.

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