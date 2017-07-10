Barbar 23: Gerçeğin Sancısına Kulak Verdi!

Genel yayın yönetmenliğini Abdullah Enes Aydın’ın yaptığı Barbar Dergisi, 23. sayısında okurlarıyla “İnsan, yaratıcısını ayıplayarak var oldu bu dünyada.” cümlesi etrafında masaya oturuyor. Şiir ve düşünce derinliğinin daha ağır bastığı bu masada, “kınanmış gerçeğin yolcusu” olmanın şartları tartışılıyor.

Barbar Masasında Bu Sayı

Barbar dördüncü dönemin beşinci sayısında da açılışı şiir bölümüyle yapıyor. Bu sayının şiir bölümünde; Erol Kaf, Mim Kara, Emir Gündoğdu, Ogün Akdoğan, Bilal Çağlar, Mehmet Önder Karakaş, Burak Çelik, Kadir Akgün, Süleyman Yılmaz, Betül Aksakal, Meryem Genel, Yusuf Bedir, Fatih Vasconcelos, Ali Can Fidan, Mehmed Mumcu, Feyz Kariha, Emrullah Emin, Necip Fazıl Akkoç, Fatih Korkmaz, Mehmet Biter, Tunay Özer, Nedim Yılmaz, Hayrettin Taylan ve Samet Dindar bulunuyor. Mehmet Ali Usta, Tuğba Yavuz, Melek Ören ve R. Şüheda Ekici ise Barbar’da ilk defa şiir yayımlayanlar arasında.

Kapak çizimleri her sayı olduğu gibi sanatçı M. Ahmet Demir’e ait.

Düşünce bölümünde bizi karşılayan isimler ise; Murat Gökdemir, Ebubekir Alan, Mehmet Kâşifoğlu, H. Kübra Karadeniz, Ali Korkmaz, Tarık Selman, Mehmet Akıncı, M. Tuğrul Çolak, Musa Aydağlı ve Egemen Doğan.

Her geçen sayı daha sıkı hâle gelen Barbar öyküde bu sayı; Ejder Turan, Tunahan Kayhan ve A. Kadir İnce bulunuyor.

Eleştiri bölümünde bu sayı; Mustafa Sade “Şair Anatomisi” yazısıyla bizleri karşılıyor. Bir diğer isim ise eleştirilerine düzenli bir şekilde devam eden Hüseyin Dikmen. Metnin başlığı ise: “Her Kurşun Mermi Değildir!”

“Roman Üzerine” adlı inceleme yazısıyla Merve Yavuz, bu sayının inceleme bölümünde olan tek isim. Tercüme bölümündeyse, Mustafa Ertuğrul Aydın yine bir Friedrich Hölderlin şiiri ile masada. Tercüme edilen şiir ise “Kısalık”. Alıntı bölümünde masanın üzerinde Alberto Manguel’den “Baba Dil” metni duruyor.

Masada vaktin sonuna doğru gelirken sinema bölümünde söz alan isim, “Sinema Neyi Söyler, Biz Neyi Görürüz?” metniyle Talha Ulukır.

Lügat’te Bu Sayı

Fehmi Sünnetçi tarafından kaleme alınan Çok Hisli Çok Fikirli Ansiklopedik Yeni Din Lügati ile bu sayı kapanıyor. “Ego, egoizm, İslam devleti, oruç, solcu, taife-i cihadizm, Türk” gibi kelimeler farklı anlamlarıyla ele alınıyor.

“solcu sf. Aydınlanma dininin seçkin kul­ları. Her türlü acının ve zulmün ekmeğini sanat, felsefe ve siyaset aracılığıyla yiyen kültür ve inanç zümrelerinin her biri.”

Barbar23 Manifesto’dan Kesit

“Gözler aldanır, içindeki ses aldanmaz. Sen kınanmış gerçeğin yolcususun. Ayıplanmış o gerçeğin var ettiğisin sen. İnsan, yaratıcısını ayıplayarak var oldu bu dünyada. Varlığını bu ayıplamaya dayandırdı.”

İyi okumalar.

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