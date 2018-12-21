Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?

Nur Sena Akın yazdı...

Malcolm Gladwelll, Kanadalı asıllı ve New York’ta yaşayan, araştırmacı, gazeteci ve yazar. ABD de her kitabı ses getirmiş özellikle de Çizginin Dışındakiler adlı kitabı uzunca bir süre çok satanlar listesinin başlarında yer almayı başarmış bir eser. Kitabın alt başlığı sizi yanıltmasın, popüler kişisel gelişim kitaplarından çok farklı olduğunu belirteyim, Gladwelll, nasıl başarılı olabileceğinizi size öğretmeye çalışmıyor. Sadece, çok başarılı kişilerin hayatlarını ve başarı hikâyelerini, kurduğu bir çerçeve içerisinde değerlendiriyor ve tezini doğrulamaya çalışıyor, bunu yaparken de aslında herkesin bir yer de aklında geçmiş olan soruları yanıtlıyor. Kuvvetli gözlem ve delillerle sebep sonuç ilişkileri üzerinden giderek çözümlemeci bir yaklaşım sunuyor. Okurken çok şey öğreneceğiz elinizden bırakamayacağınız akıcılıkta bir kitap.

Öncelikle dahi olarak kabul ettiğimiz insanların, zengin ve güçlü avukatların, rock yıldızlarının ya da dünyaca ünlü programlamacıların, başarılarını takip ettiğimiz, hayranlıkla izlediğimiz kişilerin başarılarını ”bireysel” olarak ifade eden genel başarı algısının hatalı olduğunu tezini ispatlamaya çalışıyor. “Başarı, bireysel değildir ve ancak doğru şartların bir araya gelmesiyle oluşabilir’’. Bu şartlardan pek çoğu kişinin kendi kontrolünde olan şeyler değildir. Örneğin doğacağınız, zamanı, toplumu çevrenizi, ailenizi, imkânlarınızı, seçebilecek şansı olan var mı? Olsa olsa bir bakıma o başarıyı hazırlayan şartların içine doğarız. Bir başka örnek verecek olursak da bir ‘’ormandaki en uzun meşe kendi kararıyla en uzun meşe olmamıştır. Diğer ağaçlar onun ışığını kesmediği için altındaki toprak zengin olduğu için, hiçbir tavşan kabuğuna dadanmadığı için hiçbir ormancı vakti gelmeden onu kesmediği için o en uzun meşe olmuştur kendi kararıyla değil kendi seçimiyle değil onu en uzun meşe yapan toplum olmuştur. Olay sadece kişisellik veya bireyin üstün zekâlı olması üstün yeteneklere sahip olması değil, uzun zaman ve emek isteyen çalışma saatleri ve doğduklarında kendilerini içinde buldukları aile başta olmak her türlü ortam ve zaman hatta ve hatta doğduğunuz yıl doğduğumuz ayın bile yaşamımızda etkisi olduğunu söylüyor.

Dokuz bölümden oluşan kitabın ilk beş bölümü “Fırsat” başlığı altında, geri kalan dört bölümü ise “Miras” başlığı altında toplanmış. Fırsat kısmındaki bölümlerde başarılı kişilerin, nasıl fırsatlar dünyasına doğdukları inceleniyor. Miras başlığındaki bölümlerde ise atalar ve aileden gelen kültürel yapıların, başarıda oynadığı rol ele alınıyor.

Fırsat bölümünü genel olarak ele alacak olursak özellikle 1955 doğumlu Bill Gates den bahsetmek istiyorum. Bill Gates’e başarısının sırrını sorulduğunda cevap olarak ‘’çok şanslıydım’ ’diyor. Sebebi ise çok zengin bir aileden gelmesi ülkesindeki en iyi özel okullarda okuması onun zamanında hiçbir devlet okulunda bilgisayar bulunmazken onun okulunda bilgisayarın bulunması gibi birçok neden sıralayabiliriz evet bunlarda bir etken fakat size doğduğu döneminde bunda çok büyük payı olduğunu söylesem 1955 Steve Jobs 1954 Bill joy gibi Silikon vadisinin dünyaca ünlü insanları aynı yıllarda doğması ve bu kadar başarılı olması tesadüf mü? Hayır değil özellikle onların genç oldukları tarihte ABD de bilgisayar devriminin yaşandığı tarihler olduğunu gösteriyor bize kitap. Tekrar Bill Gatese dönecek olursak ise aile yönlendirmesi fırsatlar önemli fakat neden sadece Bill Gates tanıyoruz onun sınıfında onun standartlarında birçok çocuk varken? Bunun cevabı günlerce o bilgisayar odasından çıkmadan çalışmış olması diğerlerinden ayırdığını söyleyebiliriz. Bu bizi 10.000 saat kuralına getiriyor bu kural özellikle kitapta defaatle üzerinde durulan bir nokta ‘’ Bir konuda çok iyi olmak istiyorsan eğer 10.000 saat vermelisiniz ‘’ diyor Kitapta başka bir örnekte Beatlas örneği Beatles sı Beatles yapan şeyde aslında bu kuraldı Grup ünlenene kadar 270 gece çalmış ve bu da 1200 canlı performansa karşılık geliyordu, hiç bir müzik grubu toplam kariyerlerinde bu kadar performans sergilemezken Beatles haftanın altı günü Hamburg da 7 saat çalıyorlardı. Yani demem o ki Beatles efsane yapan şansı ya da birilerinin onu keşfetmesini beklemesi ve sadece yetenekleri değildi. Bunca zaman pratik yapmaları ve çok çalışmalarıydı

Beşinci bölüme gelecek olursak “Joe Flom’dan Alınacak 3 Ders” başlığını taşıyor ve burda da çok merak edilen bir başka soruyu ele alıyor. Museviler neden bu kadar zengin? Neden dünyaca ünlü büyük şirketlerin sahipleri ve neden dünyayı yönettiklerini düşünüyoruz? Sebebi ise birinci ikinci dünya savaşından sonra ABD ye çok Musevi göçü oldu. Museviler İtalyanlar İspanyollar gibi değildi. Tarım ve hayvancılık bilmiyorlardı tek bildikleri ticaret ve terzilikti. ABD o zamanlar büyük bir ekonomik gelişmenin içine girmiş ve insanlar terzilerde vakit kaybetmek istemiyorlardı hazır giyim bu dönem de patlamıştı Musevilerde iyi oldukları bu işe yönelmişlerdi ve dünyanın en büyük tekstil firmalarını kurmuşlardı ve bu insanların çocukları ya doktor ya avukat oldular buradan da ‘’AİLE MİRASI’’ konusuna giriyoruz kaderimizi belirleyen en büyük element olan konuya. Mesela, Koreliler kültürleri yüzünden 90 lı yıllarda en çok uçak kazasına neden olan ülke sebeplerinden bir tanesi de kibarlık ve saygı okuduğunuzda göreceksiniz ki gerçekten çok şaşıracağınız detaylar olacak

Sekizinci bölümde “Çeltik Tarlaları ve Matematik Testleri” başlığını taşıyor. Nesiller önce yaptığınız işlerin karakterimizin oluşmasında ki etkiden bahsediyor. Tarımla uğraşan toplumlar her zaman daha uyumludur, hayvancılıkla uğraşanlar her zaman daha agresiftir? Ortaya attığı bu tezi çözümlemeleriyle açıklıyor

Size kitaptan bahsedeceğim son sorular ise Asyalılar neden daha zeki? Matematikte nasıl daha başarılılar? Neden bu kadar çok çalışıyorlar? Sorularına ise dil kodlarının farklılığı üzerinden yanıtı veriyor Yüzyıllar boyunca, çok dar alanlarda ve çok dikkatli ve zahmetli çalışmalarla pirinç yetiştiren insanların kültürü ile dillerinin, o topraklarda matematiksel zekânın gelişimini nasıl kolaylaştırdığı ele alınıyor.

Bir cümlede özetlemek gerekirse, “başarılı insanlar yoktur, başarılı toplumlar vardır” fikrini savunmaktadır.

“Asyada ki okullarda uzun yaz tatilleri yok. Neden olsun ki? Başarıya giden yolun yılda 360 gün güneş doğmadan önce kalkmak olduğuna inanan kültürler kesinlikle çocuklarına yazın üç ay aralıksız tatil yaptırmayacaktır’’

Outliers

Çizginin Dışındakiler

Malcolm Gladwell

Mediacat Yayıncılık

240 Sayfa