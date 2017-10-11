Behçet Gülenay'dan 4 Kitap Birden

Çiçek Ülkesini Arılar Yönetiyor

Sözlü edebiyatın ilklerinden olan masal, her ne kadar çocukların dünyasına matuf gibi görünse de, gün geçtikçe 'çocuğum sana söylüyorum büyüğüm sen anla' mantığına bürünüp“ realist bir görev edinmiştir edebiyat dünyasında. İçinde anneanne ve dede profillerini de barındıran büyük aile biçimini şekillendiren masallar, ninesiz ve dedesiz kaldı ne yazık ki. Bundan mülhem bir ömür çocukları uyanık tutmak için sadece çocukların değil büyüklerin de kalbinde masal ile çiçek açıyor Eğitimci Yazar Behçet Gülenay, Çiçek Ülkesini Arılar Yönetiyor diyerek.

Kayalıpark Yayınları etiketiyle 2. Baskıyı gören Çiçek Ülkesini Arılar Yönetiyor adlı masal kitabının arka kapak yazısı

Zaman zaman içinde

Doğru, yalan içinde

Develer top oynarken

Eski hamam içinde

Tilki simsar, horoz imamdı

Eşek tellal, topal arı çuhadardı

Bir çekirge hopladı eşikten

Ben düştüm beşikten

Az gittim, çok gittim

Ovaları, dağları ufak ettim

Bir karıncayla buluştum

Aldı beni kanadına

Bir tas soğuk ayran için

Konduk ninemin yayığına

Cinler cirit oynayarak girdiler konağa

Ortalık kalktı ayağa

Çocuklar gülüp eğlendi

Büyükler başladı ağlamaya

Gelin iyileri birazcık taşlayalım

Kötüleri kazana koyup haşlayalım

Hep beraber masala başlayalım.

Tür: Masal

Kitap Adı: Çiçek Ülkesini Arılar Yönetiyor

Yazarı: Behçet Gülenay

Yayınevi: Kayalıpark Yayınları/Ekim 2017

Sayfa sayısı: 80

Elma Isırığı

Mütercim Yayınları ‘Edebiyat’ dizisinden Behçet Gülenay’ın akıcı kaleminden; başına gelen talihsiz olaylar sonucu küçük yaşta olumsuzluklarla yolu kesişen bir çocuğun, sarsılmaz bir inançla doğrulardan şaşmadan okuma sevgisi ve okuma azmi ile girdiği hayat mücadelesinin derin izleri… Hikmetini bir elma ısırığından alan hafızalarda derin izler bırakacak soluksuz bir roman…

Zihinlere yeni pencereler açarak okumayı sevdiren Gülenay’ın ilk romanı kitaba ilginin azaldığı yaz mevsiminde “Suda Yanan Ayetler” adıyla okurla buluşmuştu. İlk romanı olmasına rağmen şiir de olduğu gibi romanda da adından söz ettirerek edebiyat dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Eğitimci Şair Yazar Gülenay, yine çok konuşulacak özellikle gençlerin severek okuyacağı ikinci romanı Elma Isırığı, Eylül ayında Mütercim Yayınları etiketiyle kitap raflarındaki yerini aldı.

“Elma Isırığı” adlı romanından kısa bir kesit…

Loş yatakhanede her zamanki alışkanlıkla bozuk kalorifer peteğine yaslanmış, iki çocuğun vücutları tiril tiril titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu. Köyde geçen anılarını anlatıyorlardı, ısıtarak birbirlerini çocuk düşleriyle.

Hasan:

“Büyüyünce de kardeşliğimiz devam edecek değil mi?”

Hikmet küçük kollarını açıp Hasan’a kocaman bir sevgiyle sarıldı.

“Kardeşliğin bittiği görülmüş şey mi, kardeşim?”

Tam o esnada içeriye ince, uzun boylu, üzerinde siyah bir palto, elinde bir çuval, insanın içini ısıtan bir tebessümle, kırklı yaşlarda sarışın bir adam girdi...

Hikmet, kirli parmakları arasında iki üç yerinden ısırdığı köy elmasını uzatarak…

“Öğretmenim elma yer misiniz?”

……

Tür: Roman

Kitap Adı: Elma Isırığı

Yazarı: Behçet Gülenay

Yayınevi: Mütercim Yayınları/Eylül 2017

Sayfa sayısı: 127

Gülmek Bedava

Yetişkinler için farklı türlerde yazdığı kitaplarla olduğu kadar çocuk edebiyatında da iddialı eserler veren Eğitimci Yazar Behçet Gülenay’dan Kayalıpark Yayınları etiketiyle, etkileyici bir anlatımla kısa anekdotlar şeklinde örülmüş çocukların ilgilerini cezbedecek ve onları düşün­dürecek, çocukların ellerinden bırakmayacağı eğlenerek okuma sevgilerinin artacağı bir kitap; Gülmek Bedava…

Dünyaya ağlayarak gelen insanı düşündürmek, düşündürürken güldürmek hiç de kolay değil. Ancak folklorik değere sahip fıkralarımızla hayata tebessüm edebiliyoruz. Fıkra denince; Nasreddin Hoca, Keloğlan, Bektaşi, Temel ve Dursun karakterlerinden hareketle derleme anekdotlar akla gelir. Fıkrayı bir çeşit sözel zekâ oyunu olarak gören Behçet Gülenay’ın bu eseri; yaşamın gerçeklerinden hareketle bir düşünceyi, yaşanmış bir olayı hiciv ve mizah unsurlarını göz ardı etmeden çocuklarımıza alıcı, ifade edici dil gelişimleriyle birlikte algı ve zihinsel gelişimlerini pekiştirme, okuma zevkinin yanında dinleme ve eleştiri yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak düşündürmeye ve güldürmeye dayalı, fıkra türünde biçimlenmiş özgün anekdotlardır.

Haydi, öyleyse durmayalım! “Gülmek Bedava…”

Tür: Fıkra

Kitap Adı: Gülmek Bedava

Yazarı: Behçet Gülenay

Yayınevi: Kayalıpark Yayınları/Ekim 2017

Sayfa sayısı: 96

İkra ile Uyanmak

Mütercim Yayınları ‘Edebiyat’ dizisinden Behçet Gülenay’ın akıcı üslubuyla şiirsel bir anlatımla kalplere dokunacak, zihinlere yeni pencereler açarak okumayı sevdirecek yeni bir kitap; İkra ile Uyanmak adlı deneme/inceleme kitabı Mütercim Yayınları etiketiyle Eylül ayı itibariyle raflardaki yerini aldı.

Kitaba ilginin azaldığı yaz mevsiminde “Suda Yanan Ayetler” romanıyla edebiyat dünyasını şaşırtıp dikkatleri üzerine çeken Eğitimci Şair Yazar Gülenay farklı türlerde yayınlanan kitaplarının yanı sıra yenilenen baskılarıyla birlikte yeni bir deneme/inceleme kitabıyla kısa bir süre sonra yeniden okurlarıyla buluştu.

“İkra ile Uyanmak” adlı kitabının arka kapak yazısı…

Bir melek nasıl yırttı kendini ve içinden bir şeytan çıktı! Amelden düşmüş elif’e sığınarak bir burjuva gibi yüzümüze sırıtanlar, biz bir mim gibi, bir vav gibi, bir dal gibi çekip çıkarız hayatınızın karanlığından yokluğa karışıp kendi varlığımızın kalbinde yeniden dirilerek.

Var olmak; zihnimize kelimeler dokunduğunda içimizde uyanan bir ümmete sabah olmaktır.

Çocukluğumun alacakaranlığından geliyorum. Nerde bir cami, bir okul görsem yüreğim yanıyor, aklım çürümeye yüz tutmuş gibi telaşa kapılıyorum, ateşe verilen kütüphaneler gibi eksiliyorum. En kendim olduğum vakitlerdir düşünceyi uyandırmaya niyetle inziva çöktüğü zaman. Hani fecirden önce afaka bir ahenk içinde dağılmış akisler kanatlanır ya. İşte öyle bir devinim başlıyor fikrimin inceliklerinde. Uçsuz bucaksız bir ufka açılmış derinliği ölçülemeyen bir okyanus içinde emekliyorum. Yol uzun…

Tür: Deneme/İnceleme

Kitap Adı: İkra ile Uyanmak

Yazarı: Behçet Gülenay

Yayınevi: Mütercim Yayınları/Eylül 2017

Sayfa sayısı: 130