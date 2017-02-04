Beyazbulut’ta İyilik Mevsimi!

Karneler alınıp tatil havasına girildiğine göre BeyazBulut dergisi okumanın tam sırası. Her yaştan çocukların dergisi BeyazBulut, soğuk ve karlı kış günlerini iyilik mevsimine çevirme niyetiyle okurlarının karşısına çıktı.

Birbirinden renkli masallar, şiirler, öyküler ve çizgi romanlarla dolu BeyazBulut çocuk edebiyatı dergisi, yeni tasarımı ve artan sayfa sayısıyla yeni yayında döneminde de canlı ve rengârenk.

Beyaz Demirci’nin Bismillah şiiriyle başlayan dergide ayrıca Mahmut Bıyıklı’nın kaleminden Unutkan, Fatma Nur Yılmaz imzalı Dağlar Dağlar, Rasim Demirtaş’tan Küçük Çocuk ile Mustafa Ruhi Şirin’den Çocuk Kalbimdeki Kuş isimli şiirler de yer alıyor. Mustafa Ökkeş Evren de Hiç “Hak”sız Olur mu Çocuklar? diye soruyor ve çocuk hakları listesini okuyuculara sunuyor.

Derginin yeni sayısında Pınar Başar Ünlüer’den Gogo’nun Dönüşü, Rabia Gülcan Kardaş’tan Bir Yaprak, Meryem Uçar’ın kaleminden Bir Pare Kaç Para? ve Zekiye Çoban imzalı Dedemin İlk Çayı öyküleri de bulunuyor.

Derginin 20. sayısına yeni bir çizgi roman daha eklenmiş: Tahta Kılıç Destanı. Ümit Yaşar Özkan’ın yazıp Mustafa Şahin’in resimlediği Tahta Kılıç Destanı’nda Kerem’in maceraları, çizgi roman seven okuyucularını bekliyor. Yeni sayıda M. Ahmet Demir’in çizdiği derginin en Sessiz Masal’ını dinlemeden, Fatih Turanalp imzalı yepyeni kahramanlarımız Fil Hakika ve Bit Tabi ile tanışmadan, Fersude İklim’in yazıp Sıddıka Tasa’nın çizdiği Ah Şu Dedem sayfasında gülümsemeden bu sayıyı geçmeyin.

Dergide ayrıca Zekeriya Tamir’in yazıp Muhammet Tasa’nın Arapçadan dilimize çevirdiği Nehir Neden Dilini Yuttu? masalıyla beraber Sümeyra Turanalp’in Ali Baba Nerede?, Ayşe Sevim’den Tarık’ın Gölgesi, Tuba Dere’nin kaleminden Tipini Beğenmeyen Tiki masalları da mevcut.

Beyaz Mikrofon bu sayıda çocuk dostları, Erdem Börekci ve İkbal Dursun’a soruyor: “Eğitimde sınavlar şart mı, sınavsız bir eğitim hayal edebiliyor musun, mesleğini nasıl seçmek isterdin?” Melih Tuğtağ’ın hazırladığı Hayvanlık Hâli köşesinde kurbağaları ağırlarken Morkabak Kitabevi’nde Kitapçının Kedisi Hurşit, kitap okumanın zararlarını aktarıyor bizlere. Merakettin Amca “İnsanlar neden suda nefes alamaz? Saçlarımız nasıl uzar? Uzatmak için ne yapmalıyız?” sorularını cevaplayadursun, Dedektif Halis Muhlis bu sayıda da işbaşında.

Beyza Nur Demirci’nin kaleminden Çıtır Pıtır, resfebeli alfabesiyle Gülenay’ın Garip Günlüğü ve www.beyazsozluk.com sitesinden derlenen kelimelerle Beyaz Sözlük sayfası ile Bulut Postası’nda bulutsever çocukların kaleminden masal ve şiirleriyle dergi, her yaştan okuru tatil tadında bir okuma yolculuğuna çağırıyor.