Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi

İslâm dünyasında zayıflamaya yüz tutmuş felsefi ve bilimsel etkinliklerin XIII. Yüzyılda yeniden canlanmasında Nasîruddîn Tûsî`nin özel bir yeri vardır. Kelâm ve felsefe kitaplarında “muhakkik”, “fahrü’l-hükemâ ve müeyyidü’l-füzelâ”, “sultânü’l-muhakkıkīn”, “seyyidü’l-muhakkıkīn ve efdalü’l-hükemâ ve’l-müteellihîn, “melikü’l-hükemâ ve kudvetü’l-muhakkıkīn”, “el-aklü’l-hâdiye aşara” ve benzeri iddialı sıfatlarla anılması onun İslâm düşüncesinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Nasîruddîn Tûsî`nin felsefi ve bilimsel etkinliklerini çeşitli yönlerden irdeleyen elinizdeki bu değerli eser Tûsî düşüncesinin tüm okurlarına tanıtılmasında büyük önemi haizdir.

Makale Yazarlarımız

Mehmet BAYRAKTAR

Yavuz UNAT

Aygün AKYOL

Agil ŞİRİNOV

Ayşe Sıdıka OKTAY

Anar GAFAROV

Naim DÖNER

Abdulnasır SÜT

İbrahim ÇAPAK

Abdulvahap TAŞTAN

Neva TEZCAN TOPUZ

Muhammet TOPUZ

Zeynep ERTEN TAŞAN