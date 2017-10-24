Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi
İslâm dünyasında zayıflamaya yüz tutmuş felsefi ve bilimsel etkinliklerin XIII. Yüzyılda yeniden canlanmasında Nasîruddîn Tûsî`nin özel bir yeri vardır. Kelâm ve felsefe kitaplarında “muhakkik”, “fahrü’l-hükemâ ve müeyyidü’l-füzelâ”, “sultânü’l-muhakkıkīn”, “seyyidü’l-muhakkıkīn ve efdalü’l-hükemâ ve’l-müteellihîn, “melikü’l-hükemâ ve kudvetü’l-muhakkıkīn”, “el-aklü’l-hâdiye aşara” ve benzeri iddialı sıfatlarla anılması onun İslâm düşüncesinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Nasîruddîn Tûsî`nin felsefi ve bilimsel etkinliklerini çeşitli yönlerden irdeleyen elinizdeki bu değerli eser Tûsî düşüncesinin tüm okurlarına tanıtılmasında büyük önemi haizdir.
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